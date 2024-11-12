Malesani: “Kean un po’ somiglia a Batistuta, ma fare come lui è difficile. Ma non chiediamo troppo alla Fiorentina” 

Kean è un ottimo attaccante, ha tutte le carte in regola per fare bene

Alberto Malesani al Corriere dello Sport, ha parlato della Fiorentina e di Moise Kean: “Fare come Gabriel Batistuta è davvero complicato, ma posso dire che Moise Kean un po' gli somiglia. La forza atletica e la potenza è simile a quella di Batistuta. Ma fare come lui è davvero difficile, possiamo solo auguragli a Kean di arrivare a quei livelli.

Io l'ho sempre detto. Kean è un ottimo attaccante. Ha tutte le carte in regola per fare bene. E poi, oltre al gol, ha un'ottima capacità di muoversi sul terreno di gioco, dialogare con i compagni e aiutare la squadra. Può ancora migliorare tanto, ma adesso possiamo dirlo: la Fiorentina ha trovato il suo attaccante. E anche l'Italia di Spalletti".

“Merito della Fiorentina e di Palladino. Palladino è stato bravo a valorizzare il giocatore, così come la società è stata lungimirante nel puntare su di lui. Ci ha visto lungo"." Ha iniziato così, così ma poi ha sistemato qualche meccanismo. Adesso devo dire che gioca un bel calcio, ma non chiediamo troppo alla Fiorentina. Se riesce a rimanere nel gruppo sarebbe già un grande successo".

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