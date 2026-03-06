6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:16

Malesani: “La Fiorentina deve azzerare tutto e fare gruppo. Non facile, non abituata a lottare per la salvezza”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

6 Marzo · 09:02

"Ora bisogna fare i conti con la realtà"

Alberto Malesani ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove parla anche dei Viola: “La Fiorentina ha più potenzialità rispetto ad altre squadre che lottano per non retrocedere. Però la qualità non basta, bisogna riuscire ad allontanare il centro di responsabilità, azzerare tutto e fare gruppo. Non è facile perché la Fiorentina è una squadra che non è abituata a stare cosi in basso, nelle ultime stagioni è sempre stata in corsa per un piazzamento nelle coppe. Però adesso bisogna fare i conti con la realtà, accettare la situazione, andare avanti a testa bassa e rialzarsi in fretta. Come se il campionato iniziasse domenica: ogni sfida deve essere decisiva e va affrontata come una partita di Coppa”.

