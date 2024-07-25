Malesani: "Italiano è all'apice della carriera. Palladino mi incuriosisce, la Fiorentina è la prova del 9"

L'ex allenatore della Fiorentina Malesani ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Palladino e Italiano, i due ultimi allenatori viola

Mister Alberto Malesani, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'avvicendamento in panchina fra mister Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino a Firenze, così come di quello - ancora più delicato - tra Thiago Motta (Juventus) e lo stesso Italiano a Bologna. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"A Firenze mi legano ricorsi fantastici: non abbiamo mai vinto niente ma ci siamo divertiti tutti. E questo resta ben fisso nella mente. Chi la incuriosisce tra i tecnici? Italiano. Ci vuole coraggio ad arrivare a Bologna dopo la stagione di Motta. Ora è all'apice della carriera e deve dare il mille per cento. Tra gli allenatori italiani è quello che ha fatto più strada in ambito europeo negli ultimi anni. Anche Palladino mi incuriosisce. Per lui Firenze è la prova del nove. Se passa il test-Fiorentina, e io lo so bene, allora svolta. Come ha fatto Italiano, che ora si gioca la Champions League con il Bologna". Lo riporta TMW.

MILAN SU AMRABAT E RIOS

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