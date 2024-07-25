QS rivela: "Fofana costa troppo, il Milan vira su Amrabat e sull'obiettivo della Fiorentina Rios"

Secondo il Quotidiano Sportivo, il Milan avrebbe messo gli occhi su Amrabat della Fiorentina per ricostruire il proprio centrocampo

Sono ore calde per il calciomercato del Milan, che deve ancora spiccare il volo nonostante l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. I rossoneri, in partenza quest’oggi per gli Stati Uniti, puntano soprattutto a rifarsi il look a centrocampo. L’obiettivo numero uno in questo reparto è Youssouf Fofana, ma l’inserimento di Atletico Madrid e Manchester United ha complicato e non poco i piani dei rossoneri per quanto riguarda il rinforzo in mediana da regalare a mister Paulo Fonseca: il prezzo del centrocampista del Monaco è infatti lievitato oltre i 30 milioni, una cifra che il Milan non intende spendere.

Per questo, i rossoneri stanno vagliando anche le possibili alternative, che rispondono ai nomi di Richard Rios, valutato circa 25 milioni dal Palmeiras, Adrien Rabiot – attualmente libero dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Juventus ma con una richiesta di ingaggio e commissioni (si parla di una cifra che va ben oltre i 7 milioni di euro annui) – e soprattutto Sofyan Ambrabat.

Quello del mediano marocchino è il nome emerso nelle ultime ore: il centrocampista classe 1996 ha fatto rientro alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United, ma non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico viola Raffaele Palladino. Per questo i rossoneri potrebbero presto sferrare l’affondata per assicurarselo a un prezzo non esorbitante. Nel frattempo, la dirigenza del Milan continua a lavorare per portare alla corte di Fonseca anche Lazar Samardzic e Strahinja Pavlovic. Lo riporta il Quotidiano Sportivo.

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