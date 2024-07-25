Labaro Viola

QS rivela: "Fofana costa troppo, il Milan vira su Amrabat e sull'obiettivo della Fiorentina Rios"

Secondo il Quotidiano Sportivo, il Milan avrebbe messo gli occhi su Amrabat della Fiorentina per ricostruire il proprio centrocampo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 13:29
QS rivela: "Fofana costa troppo, il Milan vira su Amrabat e sull'obiettivo della Fiorentina Rios" -
Calciomercato
Rassegna Stampa
Fiorentina
Milan
Amrabat
Condividi

Sono ore calde per il calciomercato del Milan, che deve ancora spiccare il volo nonostante l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. I rossoneri, in partenza quest’oggi per gli Stati Uniti, puntano soprattutto a rifarsi il look a centrocampo. L’obiettivo numero uno in questo reparto è Youssouf Fofana, ma l’inserimento di Atletico Madrid e Manchester United ha complicato e non poco i piani dei rossoneri per quanto riguarda il rinforzo in mediana da regalare a mister Paulo Fonseca: il prezzo del centrocampista del Monaco è infatti lievitato oltre i 30 milioni, una cifra che il Milan non intende spendere. 

Per questo, i rossoneri stanno vagliando anche le possibili alternative, che rispondono ai nomi di Richard Rios, valutato circa 25 milioni dal Palmeiras, Adrien Rabiot – attualmente libero dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Juventus ma con una richiesta di ingaggio e commissioni (si parla di una cifra che va ben oltre i 7 milioni di euro annui) – e soprattutto Sofyan Ambrabat

Quello del mediano marocchino è il nome emerso nelle ultime ore: il centrocampista classe 1996 ha fatto rientro alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United, ma non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico viola Raffaele Palladino. Per questo i rossoneri potrebbero presto sferrare l’affondata per assicurarselo a un prezzo non esorbitante. Nel frattempo, la dirigenza del Milan continua a lavorare per portare alla corte di Fonseca anche Lazar Samardzic e Strahinja Pavlovic. Lo riporta il Quotidiano Sportivo.

BELTRAN SUI SOCIAL

https://www.labaroviola.com/beltran-incoraggia-largentina-dopo-il-caos-con-il-marocco-lotteremo-piu-uniti-che-mai/261890/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok