Beltran incoraggia l'Argentina dopo il caos con il Marocco: "Lotteremo con chiunque più uniti che mai"

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha riservato parole di supporto per l'Argentina dopo la sconfitta all'esordio alle Olimpiadi 2024

Argentina-Marocco delle Olimpiadi 2024 è una partita che verrà ricordata a lungo. Sul campo, non è stata effettivamente una grande partita, ma ciò che è successo al termine di un già infinito recupero fa volare questa partita dritta nella storia dello sport. A tal proposito, l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, impegnato con la nazionale Albiceleste nella rassegna olimpica parigina, ha voluto esprimere tramite i suoi canali social tutta la sua vicinanza alla squadra dopo quanto accaduto nella partita di ieri. Beltran, che ha giocato circa 70 minuti scendendo in campo da titolare, ha riservato parole d'amore per il proprio paese, per il quale lotterà fino alla fine. Queste le sue parole su Instagram:

"Da ospiti o da locali, continueremo a lavorare per migliorare e lotteremo contro chiunque nel tentativo di portare il nostro paese il più in alto possibile e rappresentarlo con l'amore che si merita. Ora tutti insieme, più che mai. Forza Argentina!"

LA CONFERMA DI ROMANO SU CASADEI

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