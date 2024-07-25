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Romano conferma: "La Fiorentina ha contatto il Chelsea per Casadei, altri 3/4 club su di lui"

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano la Fiorentina si è informata con il Chelsea per Cesare Casadei. Il giornalista ha infatti scritto su X: "La Fiorentina ha preso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 11:51
Romano conferma: "La Fiorentina ha contatto il Chelsea per Casadei, altri 3/4 club su di lui" -
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Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano la Fiorentina si è informata con il Chelsea per Cesare Casadei. Il giornalista ha infatti scritto su X: "La Fiorentina ha preso contatti con il Chelsea per Cesare Casadei, con il club che vuole decidere se avanzare nella trattativa questa settimana, altri 3/4 club su di lui"

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