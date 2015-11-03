Notizie Romano Fiorentina

Romano annuncia: "Sarri è il primo nome del Napoli, ma anche Grosso piace tanto agli azzurri"
19 maggio 2026 14:00
Romano: “Offerta della Fiorentina in prestito con diritto per Niakaté, difensore del Braga”
20 gennaio 2026 17:15
Romano: "Fiorentina-Brescianini ci siamo: prestito di 3 milioni con riscatto condizionato a 10-12"
07 gennaio 2026 15:42
Romano: "Spalletti è il favorito per la Juventus, Palladino resta una validissima alternativa"
28 ottobre 2025 14:01
Romano: “La Fiorentina non ha mai messo in discussione Pioli, false le voci su Spalletti in viola"
29 settembre 2025 12:26
Romano annuncia: "De Winter al Milan, affare da 20 milioni". Niente da fare per Comuzzo
10 agosto 2025 23:03
Romano: "La Fiorentina formulerà a breve una proposta di rinnovo a Kean, lo vuole blindare subito"
10 agosto 2025 16:08
Trevisani: "Dzeko rientro più intrigante in Serie A, Fiorentina in attacco al livello delle big"
29 luglio 2025 23:18
Fabrizio romano annuncia: "Offerta dello Sturm Graz per Christensen: può partire in prestito"
24 luglio 2025 22:09
Romano conferma: "Fatta per Terracciano al Milan. Sarà il nuovo secondo portiere dei rossoneri"
15 luglio 2025 21:58
Romano: "Per Pioli era quasi fatta con la Fiorentina ma la Federazione gli ha detto di aspettare"
09 giugno 2025 00:53
Moretto rivela: "Confermo al 100% che Farioli è nella lista dei candidati per la panchina della Fiorentina"
31 maggio 2025 13:40
Fabrizio Romano conferma: "La Fiorentina attiverà il rinnovo di De Gea, contratto esteso fino al 2026"
07 aprile 2025 10:51
Romano: "La Fiorentina ha fatto offerta per prendere Ndour a titolo definitivo, così fa favore alla Juventus"
22 gennaio 2025 17:31
Romano: "La Fiorentina tratta per Man. Il Parma è in chiusura per Ondrejka, il suo sostituto"
20 gennaio 2025 21:37
Ikoné dice no all'MLS, i Chicago Fire cambiano rotta. Romano: "Americani in chiusura per Bamba"
16 gennaio 2025 22:11
Dopo il tiremmolla con la Fiorentina, Kostic opta per la Turchia. Romano: "Andrà al Fenerbahce"
08 settembre 2024 16:15
Romano: "L'Everton ha prenotato le visite mediche per Mangala per oggi, l'offerta è un prestito secco"
29 agosto 2024 13:18
Romano: "La Juventus continua la trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez, si cerca l'accordo"
13 agosto 2024 19:05
Romano: "Richardson-Fiorentina, operazione da 10 milioni di euro. Al Reims 10% sulla futura rivendita"
08 agosto 2024 16:30
Romano: "La Juventus ha contattato gli agenti di Nico Gonzalez, che hanno aperto al trasferimento"
31 luglio 2024 19:42
Romano conferma: "La Fiorentina ha contatto il Chelsea per Casadei, altri 3/4 club su di lui"
25 luglio 2024 11:51
Romano: "Interesse in Spagna e Italia per Amrabat. Red Devils vogliono un nuovo accordo con i viola"
23 luglio 2024 16:52
Romano: "La Fiorentina ha preso Boskovic, talento croato classe 2008 che gioca come difensore centrale"
23 luglio 2024 13:03
Romano: "Tessmann-Inter, non c'è l'intesa con il giocatore sui termini personali. Trattativa sospesa"
20 luglio 2024 16:44
Romano conferma: "Atalanta, operazione in chiusura per Zaniolo. Trattativa alle fasi finali"
03 luglio 2024 16:31
Salta ufficialmente Pavlidis alla Fiorentina. Romano annuncia: "Va al Benfica per 17 milioni più 2 di bonus"
19 giugno 2024 19:46
Romano annuncia: "Jovic resterà al Milan, farà coppia con il nuovo attaccante rossonero"
15 giugno 2024 14:54
Romano: "La Fiorentina vuole che il Real paghi il 50% dell'ingaggio di Jovic. Arriverebbe in prestito secco"
22 giugno 2022 13:21
Romano: "L'Arsenal vuole Vlahovic ma lui ha deciso di restare per regalare l'Europa ai tifosi viola"
19 gennaio 2022 13:28
Romano: "Vlahovic lascerà la Fiorentina. Totthenam e Atletico su di lui, ma piace anche in Italia"
13 ottobre 2021 13:53
Romano: "S. Oliveira accetta la Fiorentina che deve sbrigarsi per evitare inserimenti. Corona costa 10 milioni"
03 giugno 2021 13:40
Romano: "La Fiorentina vuole parlare con il Porto per Oliveira e Corona"
01 giugno 2021 19:39
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