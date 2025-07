Romano conferma: “Fatta per Terracciano al Milan. Sarà il nuovo secondo portiere dei rossoneri”

Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato che la trattativa tra Terracciano e il Milan è in via di definizione tramite un suo post su X. Con l’addio di Marco Sportiello in direzione Atalanta, i rossoneri hanno scelto di affidare il ruolo di secondo portiere a Pietro Terracciano. Il portiere campano saluterebbe così la Fiorentina dopo 7 stagioni. Questo il post su X di Fabrizio Romano:

“⚫ Atalanta e Milan hanno trovato un accordo per Marco Sportiello, il portiere torna al club.

Pietro Terracciano sarà il secondo portiere del Milan”.