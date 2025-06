Romano: “Per Pioli era quasi fatta con la Fiorentina ma la Federazione gli ha detto di aspettare”

Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, ha parlato della situazione legata al prossimo commissario tecnico della Nazionale Italiana, parlando anche di Stefano Pioli, queste le sue parole a Dazn:

“Ranieri è il candidato principale per la panchina dell’Italia, l’uomo che vogliono è Claudio Ranieri, l’altra opzione sul tavolo è Stefano Pioli, ex allenatore del Milan che ha vinto uno scudetto, poi si è trasferito in Arabia Saudita per allenare Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Pioli era la prima opzione della Fiorentina per la panchina, era quasi fatta ma poi la Federazione Italiana ha detto di aspettare perchè potevano pensare anche a lui. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro con la Roma e adesso da dirigente sta prendendo tutte le decisione come quella di ingaggiare Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. Adesso dunque è un dipendente della Roma e tocca a lui decidere se vuole assumersi questa responsabilità se essere il ct della Nazionale Italiana oppure restare a Roma quindi vediamo cosa succede ma la scelta sarà tra Pioli e Ranieri”