Romano: "Richardson-Fiorentina, operazione da 10 milioni di euro. Al Reims 10% sulla futura rivendita"
Fiorentina e Reims hanno raggiunto l'accordo per il centrocampista Amir Richardson. Ecco i dettagli dell'operazione
La Fiorentina va a caccia di centrocampisti per riempire un reparto disossato dalle molteplici partenze. I viola, nelle ultime ore, sono piombati con decisione su Amir Richardson del Reims, trovando l'accordo con il club francese. Le cifre dall'affare? Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, si parla di 9 milioni di euro più 1 milione di euro di bonus, per un'operazione complessiva di 10 milioni. Reims avrà anche una clausola di rivendita del 10%.
Di Marzio: “Dialoghi in corso tra Fiorentina e De Gea. Dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione”
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