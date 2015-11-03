Labaro Viola

Notizie Richardson Fiorentina

Richardson al Copenhagen: "Non ho giocato molto in questi sei mesi. Voglio dare il mio contributo"

22 gennaio 2026 21:47

Corriere dello Sport: "Richardson va al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni"

22 gennaio 2026 09:43

Nazione: "Richardson al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni"

21 gennaio 2026 09:56

Richardson lascia la Fiorentina, va al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

20 gennaio 2026 16:05

Nazione: "Il Copenaghen ha offerto per Richardson alla Fiorentina un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni"

20 gennaio 2026 10:09

Gazzetta: “Copenaghen su Richardson. La Fiorentina chiede 10 milioni. Ipotesi prestito con diritto”

20 gennaio 2026 09:46

Il Corriere Fiorentino riporta: "Richardson piace in Turchia, su di lui ci sono sempre Nizza e Paris FC"

16 gennaio 2026 14:22

Corriere dello Sport: "Richardson vuole il Nizza ma trattativa bloccata. Devono sfoltire la rosa"

14 gennaio 2026 11:37

Nazione: “Su Viti c’è la Samp. Richardson? Attende segnali da Nizza. Ndour piace a tre club di A”

09 gennaio 2026 09:52

Dalla Francia sicuri: "Richardson non andrà al Nizza, il Brest tratta il prestito con la Fiorentina"

08 gennaio 2026 23:51

Dalla Francia: "Richardson resta in bilico, ma niente Nizza. Valutata la pista NEOM, ma trattativa bloccata"

08 gennaio 2026 18:50

Di Marzio rivela: "Nizza in chiusura per il ritorno di Amir Richardson dalla Fiorentina"

06 gennaio 2026 00:16

Corriere dello Sport: "Richardson vuole il Nizza. Si lavora al prestito dalla Fiorentina"

04 gennaio 2026 10:23

Richardson fuori rosa, lascerà la Fiorentina. Lo vuole il club arabo del NEOM ma in pole resta il Nizza

03 gennaio 2026 16:26

Dalla Francia: "Richardson può andare al Nizza in prestito secco. Il nodo cruciale è l'ingaggio"

01 gennaio 2026 10:45

Nazione: “Richardson sicuramente lascerà la Fiorentina. Oscilla tra Nizza e Besiktas”

30 dicembre 2025 09:16

Nazione: “Mercato? Sarà rivoluzione. Richardson, Pablo Marì e Kouamé lasceranno la Fiorentina”

29 dicembre 2025 09:28

Dalla Turchia: "Il Besiktas ha contattato la Fiorentina per Richardson, che continua a preferire il Nizza"

28 dicembre 2025 16:22

Corriere dello Sport: "Richardson-Fiorentina si va dritti alla rottura. Primo a partire a gennaio"

27 dicembre 2025 09:09

TMW svela: “Nizza pista concreta per Richardson. Anche Genoa e Verona sul marocchino”

27 dicembre 2025 01:14

Convocati Fiorentina: recuperato Gosens. Richardson out per l’intervista non autorizzata

26 dicembre 2025 18:18

Richardson ha violato il silenzio stampa imposto dalla Fiorentina; la sua intervista non era autorizzata

26 dicembre 2025 16:51

TMW: “Occhio ad uno scambio Boga-Richardson con il Nizza. In uscita anche Martinelli e Dzeko”

25 dicembre 2025 18:57

Corriere dello Sport: "Nizza pronto ad offrire un prestito con opzione per Richardson"

25 dicembre 2025 11:36

Richardson in uscita dalla Fiorentina. Gazzetta: "È un'idea del Genoa per rinforzare il centrocampo"

25 dicembre 2025 11:34

TMW: “Boga primo obiettivo della Fiorentina per la fascia. Richardson può fare il percorso inverso”

24 dicembre 2025 16:26

Sportmediaset rivela: "Richardson piace al Genoa, ma il marocchino preferisce andare al Nizza a gennaio"

24 dicembre 2025 13:33

Fabrizio Romano in anteprima: "Richardson può tornare al Nizza, avviati i contatti con la Fiorentina"

22 dicembre 2025 22:33

Nazione: “Piccoli scalda i motori. Richardson e Ndour chance in mediana. Fazzini vicino al rientro”

17 dicembre 2025 10:02

Corriere Fiorentino: “Fagioli in dubbio, uscito malconcio dall’ultima gara. Richardson dal 1’?”

14 dicembre 2025 09:17

Corriere Fiorentino: “Kouame e Richardson le due carte all’improvviso che Vanoli ha rimesso in gioco”

13 dicembre 2025 07:59

La Fiorentina riscopre Richardson in Conference League, è così tanto peggio di Ndour?

12 dicembre 2025 16:33

Viviano: "Giusto riproporre De Gea, non potevi mettere Martinelli in questa brutta situazione"

12 dicembre 2025 14:02

Nazione: “Ndour piace a Torino e Cremonese. Sondaggi di club francesi per Richardson”

09 dicembre 2025 09:01

Corriere Fiorentino: “Bisogna cedere ma chi? De Rossi ha chiesto Richardson. Per il resto non si muove altro”

08 dicembre 2025 10:26

Corriere Fiorentino: “Pareri positivi di Vanoli nei confronti di Richardson, potrebbe giocare contro l’AEK”

26 novembre 2025 09:41

Corriere Fiorentino: “Richardson, Comuzzo e Parisi rischiano la cessione a gennaio”

19 novembre 2025 09:06

L'arrivo di Vanoli è un'occasione per Richardson, Pioli lo aveva fatto fuori. Pure Sabiri ha giocato di più

15 novembre 2025 11:49

Grave lutto per Richardson: morto il padre Micheal Ray Richardson, ex stella del NBA

11 novembre 2025 17:01

Nazione: "Sabiri-Richardson costano 1,6 milioni netti alla Fiorentina, troppo per una coppia fuori dal progetto"

12 ottobre 2025 14:05

Gazzetta sottolinea: "Richardson-Sabiri zero minuti in campo: rimasti perché non c'erano acquirenti"

12 ottobre 2025 13:57

“Bove legato a Roma e Firenze. Richardson? Rifiutò Liverpool e Mourinho per la Fiorentina”

04 ottobre 2025 23:16

Nazione: “Richardson ha detto no al trasferimento al Verona. A gennaio probabile addio”

15 settembre 2025 08:37

Tuttosport: "La Fiorentina proverà ancora a cedere Sabiri e Richardson nei mercati aperti"

02 settembre 2025 09:15

TMW rivela: "Testa a testa tra Verona e Siviglia per il prestito secco di Richardson della Fiorentina"

01 settembre 2025 15:23

L'Equipè spiega: per comprare Richardson il Siviglia deve prima vendere, affare bloccato attualmente

30 agosto 2025 22:34

Dalla Francia sicuri: "Il futuro di Richardson è nella Liga, trattativa avanzata con il Siviglia"

29 agosto 2025 23:43

Nazione rivela: "Richardson e Bianco possono lasciare la Fiorentina"

20 agosto 2025 10:22

Corriere Fiorentino: “Richardson non ha convinto Pioli ed è stato messo sul marcato ma nessuna offerta”

19 agosto 2025 08:25

Corriere Fiorentino: “Nella Fiorentina potrebbero arrivare due partenze inaspettate: Richardson e Marì”

17 agosto 2025 09:38

La Nazione riporta: "Fagioli da regista non convince, la Fiorentina va in cerca di un costruttore di gioco"

27 luglio 2025 13:53

Formazione Fiorentina contro la Carrarese: Richardson titolare, Fazzini e Ndour dietro Kean

25 luglio 2025 19:09

Pedullà: "Richardson in cima al borsino dei partenti, Ndour lo vedo più dentro alla Fiorentina"

23 luglio 2025 11:45

Polverosi su Fagioli: "Può diventare un regista come hanno fatto Pirlo e Pizarro. Ha piedi e visione"

22 luglio 2025 18:05

Tuttosport svela: "Pioli vuole valutare Bianco, Richardson e Ndour prima di fare altri acquisti"

21 luglio 2025 09:23

Richardson out dall'amichevole per motivi familiari, Viti sta svolgendo un programma personalizzato

20 luglio 2025 22:54

Di Marzio: "La Premier League chiama Richardson, ma il centrocampista piace a Pioli"

18 luglio 2025 00:36

Dal Viola Park, Fiorentina in campo per l'allenamento. Richardson lascia il ritiro per problemi familiari

16 luglio 2025 19:21

Dall'Inghilterra riportano: "Il Sunderland è interessato a Richardson, la Fiorentina potrebbe cederlo in prestito"

15 luglio 2025 15:01

La Repubblica: "Richardson ha richieste dall'Inghilterra, sarà Pioli a decidere il suo futuro"

13 luglio 2025 14:45

TMW: "La Fiorentina andrà su un centrocampista, 2 se Pioli boccia Richardson o Ndour"

11 luglio 2025 12:55

TMW: "Richardson è uno dei punti fermi in mediana, ci sono stati timidi interessamenti dall'estero"

08 luglio 2025 11:50

La Gazzetta dello Sport annuncia: "Solo uno tra Ndour e Richardson resterà in viola, è corsa a due"

06 luglio 2025 16:11

Dal Marocco rilanciano: "Richardson richiesto in Premier League, la Fiorentina chiede 10 milioni"

13 giugno 2025 22:17

Entourage Richardson: "La Fiorentina vuole tenerlo ma è un calciatore che piace all'estero"

09 giugno 2025 12:00

Richardson convince con la Fiorentina e conquista la chiamata del Marocco: sfiderà Tunisia e Benin

27 maggio 2025 15:05

CM.com: "Richardson in uscita, Ndour diventa centrale: la Fiorentina disegna il futuro a centrocampo"

22 maggio 2025 22:56

Gazzetta svela: “Ndour resta alla Fiorentina. Richardson andrà via in prestito”

22 maggio 2025 08:40

Richardson: "Crederemo in un posto in Europa fino alla fine. Perché non dovremmo?"

19 maggio 2025 00:07

Richardson: "Possiamo raggiungere l'Europa. Felice per il gol, sono cresciuto molto in questi mesi"

18 maggio 2025 23:40

Gazzetta: “Da Richardson a Moreno, Venezia grande chance per riflettere sulla loro permanenza o meno”

11 maggio 2025 09:31

Nazione: “Palladino, dubbio a centrocampo. Fagioli si prenota ma ballottaggio con Richardson”

08 maggio 2025 09:11

Cecchi: "Assurdo bocciare Kean ieri, fa un lavoro incredibile ed è sempre pericoloso"

05 maggio 2025 13:30

Corriere dello Sport pessimista: "Cataldi assente oggi, dovrebbe saltare anche il ritorno di giovedì contro il Betis"

04 maggio 2025 14:20

Orlando: "A gennaio avrei dato via Comuzzo e avrei reinvestito i soldi per altri acquisti necessari"

29 aprile 2025 13:57

Richardson: "La Champions è possibile, dedichiamo la vittoria a Dodò e Kean. Voglio restare a Firenze"

27 aprile 2025 18:02

Probabile formazione viola: Adli e Richardson dovrebbero partire titolari contro il Celje

16 aprile 2025 13:57

Ag. Bove: "Firenze ha un grande popolo, abbiamo fatto bene a scegliere la Fiorentina. Richardson è forte"

01 marzo 2025 12:53

Scanagatta: "Palladino ha sbagliato completamente la formazione, errori da principiante"

10 febbraio 2025 23:24

Corriere Fiorentino svela: “Saltato lo scambio di prestiti Cristante-Richardson con la Roma”

04 febbraio 2025 08:42

TMW scrive: "Richardson è un'idea del Verona, soprattutto se dovesse arrivare Fagioli alla Fiorentina"

03 febbraio 2025 16:18

Di Marzio: "Lo Stoccarda ha chiesto Richardson, operazione possibile solo a titolo definitivo"

01 febbraio 2025 14:48

Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"

28 gennaio 2025 13:41

Corriere Fiorentino: “Per Kouamè e Richardson non sono ancora arrivate offerte. La Fiorentina attende”

22 gennaio 2025 08:55

Corriere dello Sport: "Richardson vuole giocare di più, valuta l'addio. Sondaggio per Cristante"

19 gennaio 2025 10:09

Corriere dello Sport: “Richardson gioca poco, la Fiorentina riflette. La cessione? È possibile”

16 gennaio 2025 08:52

TMW: "Richardson valuta di andare via dalla Fiorentina, vuole giocare di più. Il club apre alla cessione"

15 gennaio 2025 18:07

Cecchi duro: "Richardson è inutile, è imbarazzante. Operazione di mercato completamente fallita"

14 gennaio 2025 15:20

I convocati per Fiorentina-Empoli: Mandragora assente per squalifica, ci sono Gudmundsson e Richardson

04 dicembre 2024 14:08

Dal Viola Park, Titolari vogliono giocare con l'Empoli per Bove. Gudmundsson ok, Richardson in gruppo

03 dicembre 2024 18:58

Il retroscena dal Marocco sull'arrivo di Richardson. Lo voleva il Tottenham ma Palladino l'ha convinto

25 novembre 2024 19:07

Nazione: “Mediana Fiorentina messa a dura prova dagli infortuni. Richardson torna nel 2025”

16 novembre 2024 09:56

Tegola per la Fiorentina, Richardson potrebbe tornare in campo solo nel 2025

15 novembre 2024 09:37

Nazione: “Richardson è già rientrato a Firenze, problema di lieve entità ad una gamba. Oggi gli esami”

14 novembre 2024 10:05

Richardson oggi torna a Firenze, primi esami medici dopo il problema fisico accusato

14 novembre 2024 09:48

Regragui: "Richardson sentiva dolore a una gamba, volevo vederlo perché sta facendo bene alla Fiorentina"

13 novembre 2024 13:57

Richardson lascia il ritiro del Marocco e torna a Firenze: al suo posto Belahyane del Verona

13 novembre 2024 10:20

Il Marocco richiama Richardson: il centrocampista viola è stato convocato per i prossimi impegni

07 novembre 2024 15:54

Gazzetta: “A Nicosia scatta l’ora di Richardson, il gigante del centrocampo che deve ancora esplodere”

07 novembre 2024 09:25

Con Cataldi fuori oggi tocca a Richardson guidare il centrocampo della Fiorentina, sarà titolare

31 ottobre 2024 13:07

Archivio

Esplora l'archivio di Richardson

Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 32