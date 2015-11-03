Notizie Richardson Fiorentina

Richardson al Copenhagen: "Non ho giocato molto in questi sei mesi. Voglio dare il mio contributo"
22 gennaio 2026 21:47
Corriere dello Sport: "Richardson va al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni"
22 gennaio 2026 09:43
Nazione: "Richardson al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni"
21 gennaio 2026 09:56
Richardson lascia la Fiorentina, va al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni
20 gennaio 2026 16:05
Nazione: "Il Copenaghen ha offerto per Richardson alla Fiorentina un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni"
20 gennaio 2026 10:09
Gazzetta: “Copenaghen su Richardson. La Fiorentina chiede 10 milioni. Ipotesi prestito con diritto”
20 gennaio 2026 09:46
Il Corriere Fiorentino riporta: "Richardson piace in Turchia, su di lui ci sono sempre Nizza e Paris FC"
16 gennaio 2026 14:22
Corriere dello Sport: "Richardson vuole il Nizza ma trattativa bloccata. Devono sfoltire la rosa"
14 gennaio 2026 11:37
Nazione: “Su Viti c’è la Samp. Richardson? Attende segnali da Nizza. Ndour piace a tre club di A”
09 gennaio 2026 09:52
Dalla Francia sicuri: "Richardson non andrà al Nizza, il Brest tratta il prestito con la Fiorentina"
08 gennaio 2026 23:51
Dalla Francia: "Richardson resta in bilico, ma niente Nizza. Valutata la pista NEOM, ma trattativa bloccata"
08 gennaio 2026 18:50
Di Marzio rivela: "Nizza in chiusura per il ritorno di Amir Richardson dalla Fiorentina"
06 gennaio 2026 00:16
Corriere dello Sport: "Richardson vuole il Nizza. Si lavora al prestito dalla Fiorentina"
04 gennaio 2026 10:23
Richardson fuori rosa, lascerà la Fiorentina. Lo vuole il club arabo del NEOM ma in pole resta il Nizza
03 gennaio 2026 16:26
Dalla Francia: "Richardson può andare al Nizza in prestito secco. Il nodo cruciale è l'ingaggio"
01 gennaio 2026 10:45
Nazione: “Richardson sicuramente lascerà la Fiorentina. Oscilla tra Nizza e Besiktas”
30 dicembre 2025 09:16
Nazione: “Mercato? Sarà rivoluzione. Richardson, Pablo Marì e Kouamé lasceranno la Fiorentina”
29 dicembre 2025 09:28
Dalla Turchia: "Il Besiktas ha contattato la Fiorentina per Richardson, che continua a preferire il Nizza"
28 dicembre 2025 16:22
Corriere dello Sport: "Richardson-Fiorentina si va dritti alla rottura. Primo a partire a gennaio"
27 dicembre 2025 09:09
TMW svela: “Nizza pista concreta per Richardson. Anche Genoa e Verona sul marocchino”
27 dicembre 2025 01:14
Convocati Fiorentina: recuperato Gosens. Richardson out per l’intervista non autorizzata
26 dicembre 2025 18:18
Richardson ha violato il silenzio stampa imposto dalla Fiorentina; la sua intervista non era autorizzata
26 dicembre 2025 16:51
TMW: “Occhio ad uno scambio Boga-Richardson con il Nizza. In uscita anche Martinelli e Dzeko”
25 dicembre 2025 18:57
Corriere dello Sport: "Nizza pronto ad offrire un prestito con opzione per Richardson"
25 dicembre 2025 11:36
Richardson in uscita dalla Fiorentina. Gazzetta: "È un'idea del Genoa per rinforzare il centrocampo"
25 dicembre 2025 11:34
TMW: “Boga primo obiettivo della Fiorentina per la fascia. Richardson può fare il percorso inverso”
24 dicembre 2025 16:26
Sportmediaset rivela: "Richardson piace al Genoa, ma il marocchino preferisce andare al Nizza a gennaio"
24 dicembre 2025 13:33
Fabrizio Romano in anteprima: "Richardson può tornare al Nizza, avviati i contatti con la Fiorentina"
22 dicembre 2025 22:33
Nazione: “Piccoli scalda i motori. Richardson e Ndour chance in mediana. Fazzini vicino al rientro”
17 dicembre 2025 10:02
Corriere Fiorentino: “Fagioli in dubbio, uscito malconcio dall’ultima gara. Richardson dal 1’?”
14 dicembre 2025 09:17
Corriere Fiorentino: “Kouame e Richardson le due carte all’improvviso che Vanoli ha rimesso in gioco”
13 dicembre 2025 07:59
La Fiorentina riscopre Richardson in Conference League, è così tanto peggio di Ndour?
12 dicembre 2025 16:33
Viviano: "Giusto riproporre De Gea, non potevi mettere Martinelli in questa brutta situazione"
12 dicembre 2025 14:02
Nazione: “Ndour piace a Torino e Cremonese. Sondaggi di club francesi per Richardson”
09 dicembre 2025 09:01
Corriere Fiorentino: “Bisogna cedere ma chi? De Rossi ha chiesto Richardson. Per il resto non si muove altro”
08 dicembre 2025 10:26
Corriere Fiorentino: “Pareri positivi di Vanoli nei confronti di Richardson, potrebbe giocare contro l’AEK”
26 novembre 2025 09:41
Corriere Fiorentino: “Richardson, Comuzzo e Parisi rischiano la cessione a gennaio”
19 novembre 2025 09:06
L'arrivo di Vanoli è un'occasione per Richardson, Pioli lo aveva fatto fuori. Pure Sabiri ha giocato di più
15 novembre 2025 11:49
Grave lutto per Richardson: morto il padre Micheal Ray Richardson, ex stella del NBA
11 novembre 2025 17:01
Nazione: "Sabiri-Richardson costano 1,6 milioni netti alla Fiorentina, troppo per una coppia fuori dal progetto"
12 ottobre 2025 14:05
Gazzetta sottolinea: "Richardson-Sabiri zero minuti in campo: rimasti perché non c'erano acquirenti"
12 ottobre 2025 13:57
“Bove legato a Roma e Firenze. Richardson? Rifiutò Liverpool e Mourinho per la Fiorentina”
04 ottobre 2025 23:16
Nazione: “Richardson ha detto no al trasferimento al Verona. A gennaio probabile addio”
15 settembre 2025 08:37
Tuttosport: "La Fiorentina proverà ancora a cedere Sabiri e Richardson nei mercati aperti"
02 settembre 2025 09:15
TMW rivela: "Testa a testa tra Verona e Siviglia per il prestito secco di Richardson della Fiorentina"
01 settembre 2025 15:23
L'Equipè spiega: per comprare Richardson il Siviglia deve prima vendere, affare bloccato attualmente
30 agosto 2025 22:34
Dalla Francia sicuri: "Il futuro di Richardson è nella Liga, trattativa avanzata con il Siviglia"
29 agosto 2025 23:43
Nazione rivela: "Richardson e Bianco possono lasciare la Fiorentina"
20 agosto 2025 10:22
Corriere Fiorentino: “Richardson non ha convinto Pioli ed è stato messo sul marcato ma nessuna offerta”
19 agosto 2025 08:25
Corriere Fiorentino: “Nella Fiorentina potrebbero arrivare due partenze inaspettate: Richardson e Marì”
17 agosto 2025 09:38
La Nazione riporta: "Fagioli da regista non convince, la Fiorentina va in cerca di un costruttore di gioco"
27 luglio 2025 13:53
Formazione Fiorentina contro la Carrarese: Richardson titolare, Fazzini e Ndour dietro Kean
25 luglio 2025 19:09
Pedullà: "Richardson in cima al borsino dei partenti, Ndour lo vedo più dentro alla Fiorentina"
23 luglio 2025 11:45
Polverosi su Fagioli: "Può diventare un regista come hanno fatto Pirlo e Pizarro. Ha piedi e visione"
22 luglio 2025 18:05
Tuttosport svela: "Pioli vuole valutare Bianco, Richardson e Ndour prima di fare altri acquisti"
21 luglio 2025 09:23
Richardson out dall'amichevole per motivi familiari, Viti sta svolgendo un programma personalizzato
20 luglio 2025 22:54
Di Marzio: "La Premier League chiama Richardson, ma il centrocampista piace a Pioli"
18 luglio 2025 00:36
Dal Viola Park, Fiorentina in campo per l'allenamento. Richardson lascia il ritiro per problemi familiari
16 luglio 2025 19:21
Dall'Inghilterra riportano: "Il Sunderland è interessato a Richardson, la Fiorentina potrebbe cederlo in prestito"
15 luglio 2025 15:01
La Repubblica: "Richardson ha richieste dall'Inghilterra, sarà Pioli a decidere il suo futuro"
13 luglio 2025 14:45
TMW: "La Fiorentina andrà su un centrocampista, 2 se Pioli boccia Richardson o Ndour"
11 luglio 2025 12:55
TMW: "Richardson è uno dei punti fermi in mediana, ci sono stati timidi interessamenti dall'estero"
08 luglio 2025 11:50
La Gazzetta dello Sport annuncia: "Solo uno tra Ndour e Richardson resterà in viola, è corsa a due"
06 luglio 2025 16:11
Dal Marocco rilanciano: "Richardson richiesto in Premier League, la Fiorentina chiede 10 milioni"
13 giugno 2025 22:17
Entourage Richardson: "La Fiorentina vuole tenerlo ma è un calciatore che piace all'estero"
09 giugno 2025 12:00
Richardson convince con la Fiorentina e conquista la chiamata del Marocco: sfiderà Tunisia e Benin
27 maggio 2025 15:05
CM.com: "Richardson in uscita, Ndour diventa centrale: la Fiorentina disegna il futuro a centrocampo"
22 maggio 2025 22:56
Gazzetta svela: “Ndour resta alla Fiorentina. Richardson andrà via in prestito”
22 maggio 2025 08:40
Richardson: "Crederemo in un posto in Europa fino alla fine. Perché non dovremmo?"
19 maggio 2025 00:07
Richardson: "Possiamo raggiungere l'Europa. Felice per il gol, sono cresciuto molto in questi mesi"
18 maggio 2025 23:40
Gazzetta: “Da Richardson a Moreno, Venezia grande chance per riflettere sulla loro permanenza o meno”
11 maggio 2025 09:31
Nazione: “Palladino, dubbio a centrocampo. Fagioli si prenota ma ballottaggio con Richardson”
08 maggio 2025 09:11
Cecchi: "Assurdo bocciare Kean ieri, fa un lavoro incredibile ed è sempre pericoloso"
05 maggio 2025 13:30
Corriere dello Sport pessimista: "Cataldi assente oggi, dovrebbe saltare anche il ritorno di giovedì contro il Betis"
04 maggio 2025 14:20
Orlando: "A gennaio avrei dato via Comuzzo e avrei reinvestito i soldi per altri acquisti necessari"
29 aprile 2025 13:57
Richardson: "La Champions è possibile, dedichiamo la vittoria a Dodò e Kean. Voglio restare a Firenze"
27 aprile 2025 18:02
Probabile formazione viola: Adli e Richardson dovrebbero partire titolari contro il Celje
16 aprile 2025 13:57
Ag. Bove: "Firenze ha un grande popolo, abbiamo fatto bene a scegliere la Fiorentina. Richardson è forte"
01 marzo 2025 12:53
Scanagatta: "Palladino ha sbagliato completamente la formazione, errori da principiante"
10 febbraio 2025 23:24
Corriere Fiorentino svela: “Saltato lo scambio di prestiti Cristante-Richardson con la Roma”
04 febbraio 2025 08:42
TMW scrive: "Richardson è un'idea del Verona, soprattutto se dovesse arrivare Fagioli alla Fiorentina"
03 febbraio 2025 16:18
Di Marzio: "Lo Stoccarda ha chiesto Richardson, operazione possibile solo a titolo definitivo"
01 febbraio 2025 14:48
Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"
28 gennaio 2025 13:41
Corriere Fiorentino: “Per Kouamè e Richardson non sono ancora arrivate offerte. La Fiorentina attende”
22 gennaio 2025 08:55
Corriere dello Sport: "Richardson vuole giocare di più, valuta l'addio. Sondaggio per Cristante"
19 gennaio 2025 10:09
Corriere dello Sport: “Richardson gioca poco, la Fiorentina riflette. La cessione? È possibile”
16 gennaio 2025 08:52
TMW: "Richardson valuta di andare via dalla Fiorentina, vuole giocare di più. Il club apre alla cessione"
15 gennaio 2025 18:07
Cecchi duro: "Richardson è inutile, è imbarazzante. Operazione di mercato completamente fallita"
14 gennaio 2025 15:20
I convocati per Fiorentina-Empoli: Mandragora assente per squalifica, ci sono Gudmundsson e Richardson
04 dicembre 2024 14:08
Dal Viola Park, Titolari vogliono giocare con l'Empoli per Bove. Gudmundsson ok, Richardson in gruppo
03 dicembre 2024 18:58
Il retroscena dal Marocco sull'arrivo di Richardson. Lo voleva il Tottenham ma Palladino l'ha convinto
25 novembre 2024 19:07
Nazione: “Mediana Fiorentina messa a dura prova dagli infortuni. Richardson torna nel 2025”
16 novembre 2024 09:56
Tegola per la Fiorentina, Richardson potrebbe tornare in campo solo nel 2025
15 novembre 2024 09:37
Nazione: “Richardson è già rientrato a Firenze, problema di lieve entità ad una gamba. Oggi gli esami”
14 novembre 2024 10:05
Richardson oggi torna a Firenze, primi esami medici dopo il problema fisico accusato
14 novembre 2024 09:48
Regragui: "Richardson sentiva dolore a una gamba, volevo vederlo perché sta facendo bene alla Fiorentina"
13 novembre 2024 13:57
Richardson lascia il ritiro del Marocco e torna a Firenze: al suo posto Belahyane del Verona
13 novembre 2024 10:20
Il Marocco richiama Richardson: il centrocampista viola è stato convocato per i prossimi impegni
07 novembre 2024 15:54
Gazzetta: “A Nicosia scatta l’ora di Richardson, il gigante del centrocampo che deve ancora esplodere”
07 novembre 2024 09:25
Con Cataldi fuori oggi tocca a Richardson guidare il centrocampo della Fiorentina, sarà titolare
31 ottobre 2024 13:07
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