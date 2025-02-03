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TMW scrive: "Richardson è un'idea del Verona, soprattutto se dovesse arrivare Fagioli alla Fiorentina"

Nicolò Fagioli è il profilo sul quale la Fiorentina sta lavorando in queste ultime ore di mercato. Secondo quanto riporta TMW, il possibile trasferimento del centrocampista di proprietà della Juventus...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 16:18
TMW scrive: "Richardson è un'idea del Verona, soprattutto se dovesse arrivare Fagioli alla Fiorentina" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nicolò Fagioli è il profilo sul quale la Fiorentina sta lavorando in queste ultime ore di mercato. Secondo quanto riporta TMW, il possibile trasferimento del centrocampista di proprietà della Juventus a Firenze potrebbe portare alla cessione di Amir Richardson, che era arrivato in estate dal Reims. Il centrocampista marocchino classe 2002, infatti, rappresenta un'idea per il Verona, che potrebbe garantirgli maggiore spazio.

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