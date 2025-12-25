25 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:41

Richardson in uscita dalla Fiorentina. Gazzetta: “È un’idea del Genoa per rinforzare il centrocampo”

Richardson idea per il centrocampo

Attacco sistemato con Vitinha che è nella sua miglior versione da quando è arrivato al Genova e Colombo apprezzato da De Rossi per il suo lavoro per la squadra, il Genoa è al lavoro per rinforzarsi a gennaio negli altri reparti. Piace molto Pisilli (De Rossi ne è un grande estimatore), anche se loscoglio economico, in un Genoa che non si può permettere spese folli sul mercato, rappresenta sin d’ora un potenziale ostacolo all’eventuale buon esito di un’operazione comunque ancora tutta da imbastire.

A centrocampo, l’idea è innanzitutto quella di resistere almeno sino a giugno alle offerte per Norton-Cuffy (che ha mercato pure all’estero), Frendrup (tornato ai livelli dell’anno scorso e osservato speciale da parte della Roma) ed Ekhator (uno dei gioiellini del Grifone anche in prospettiva futura). Per rinforzarsi i rossoblù guardano a Richardson della Fiorentina e a Lovric dell’Udinese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

