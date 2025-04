Orlando: “A gennaio avrei dato via Comuzzo e avrei reinvestito i soldi per altri acquisti necessari”

A Toscana TV è intervenuto l’ex giocatore viola Massimo Orlando che ha commentato le ultime uscite della Fiorentina e l’avvicinamento al Betis: “La Fiorentina sta trovando anche il gioco e i punti arrivano perché questa squadra è cresciuta molto sul piano mentale e ha imparato a gestire le situazioni in corso perché, anche contro l’Empoli dopo il gol, ha subíto poco contro una formazione che sta vivendo un brutto momento, ma che ha messo in difficoltà tante squadre forti. Soprattutto, il fatto più importante è che la Fiorentina ha vinto delle partite senza sprecare energie, ma sempre in gestione.”

Sul campionato: “Vincesse anche a Roma sarebbe in Europa di sicuro e potrebbe farcela perché ora non hai paura di nessuno e hai un bell’atteggiamento. Troverai una squadra tosta che ha fatto un colpo a Milano e che ti fa giocare male, però non siamo battuti anche se loro sono i favoriti per il quarto posto.”

Sui giovani: “Ci manca un pezzo dopo la cessione in Inghilterra di Kayode, però qui non giocava ed è stato giusto così, pure lui voleva andarsene. Avrei fatto lo stesso con Comuzzo e avrei preso i soldi che mi avevano offerto anche perché è sceso nelle gerarchie.”

Su Richardson: “A me piace, mi sembra più maturo ed ha buone movenze, lo dobbiamo aspettare un po’ ma dall’inizio è cresciuto molto. Ha grande tecnica e non va giudicato subito come spesso si fa in Italia.”