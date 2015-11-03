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Notizie Orlando Fiorentina

Orlando duro: "Gudmundsson non è scarso, ma a Firenze non funziona e non ne ha azzeccata mai una"

05 maggio 2026 14:08

Orlando: "A Firenze si critica troppo Vanoli, ha fatto un miracolo e va ringraziato per la salvezza"

27 aprile 2026 19:12

Orlando: “Fiorentina ha l’opportunità di andare in Europa League. La squadra c’è per ottenere gli obiettivi stagionali”

06 aprile 2026 19:54

Orlando: “La Conference adesso un obiettivo concreto. Grande passo in avanti per la salvezza dopo la vittoria a Cremona”

17 marzo 2026 15:55

Orlando: "Vanoli ha fatto scelte senza senso, cambiare di nuovo modulo è una cosa inconcepibile"

03 marzo 2026 13:56

Orlando attacca Kean: "Non tiene mai un pallone e fa fatica anche a tirare in porta"

17 febbraio 2026 14:26

Orlando netto: “Vanoli l’avrei esonerato: non ha trasmesso la mentalità della squadra da salvezza”

10 febbraio 2026 15:29

Orlando: “Sono rimasto senza parole, i cambi non mi sono piaciuti. Squadra senza carattere per questa situazione”

09 febbraio 2026 13:10

Orlando: “La Fiorentina non deve perdere partite del genere, non si può prendere gol in contropiede”

26 gennaio 2026 15:58

Orlando: "Pioli è arrivato a Firenze spento ed indisponente, Pradé si è dimesso a causa sua"

14 gennaio 2026 13:25

Orlando: "Vanoli più di questo non riesce a dare, o vai su Iachini o richiami Pioli"

29 dicembre 2025 11:00

Orlando: "Ranieri non si è arrabbiato per la fascia tolta, vuole troppo bene alla Fiorentina e ha capito"

23 dicembre 2025 11:35

Orlando: “Ci sono volute 16 partite per capire che qualcosa andava cambiato? Così ti salvi”

22 dicembre 2025 16:54

Orlando: "Ho visto Vanoli stordito a testa bassa, non sembrava lui. É palesemente in difficoltà"

20 dicembre 2025 11:30

Orlando propone: “Manderei via i giocatori che mugugnano se vincono le prossime due partite”

17 dicembre 2025 18:38

Orlando: "Troppe mele marce, ma Ferrari arriva dall'Esselunga, chi lo ascolta nello spogliatoio?"

16 dicembre 2025 22:14

Orlando duro: "Vanoli non ha inciso su niente. Giocatori? Comportamento scandaloso"

09 dicembre 2025 22:45

Orlando duro: “La Fiorentina non è una squadra, ma un insieme di giocatori che si mandano a quel paese”

08 dicembre 2025 16:46

Orlando: "Ho parlato con Vanoli, la Fiorentina dovrebbe passare a un 4-3-1-2 contro il Sassuolo"

01 dicembre 2025 16:51

M.Orlando attacca Dzeko: “Ha detto una cagata, non può prendersela con tifosi avviliti”

28 novembre 2025 23:18

Orlando duro: "Gudmundsson è una grande delusione, è meno forte di quello che ci si aspettava"

24 novembre 2025 14:07

Orlando: "Vlahovic non dovrebbe giocare contro la Fiorentina, la Juve lo preserverà per la Champions"

21 novembre 2025 16:29

M.Orlando: "Vanoli deve lavorare sulla testa dei giocatori, Pioli ha fatto dei gran danni"

10 novembre 2025 22:17

Orlando: "Sohm è stato il migliore in campo, il pallone per Piccoli non è una giocata davvero banale"

09 novembre 2025 17:32

Orlando: “Se Vanoli non riporta fiducia, per la Fiorentina diventa veramente difficile”

07 novembre 2025 16:53

Orlando: "Se non dovesse vincere col Lecce, Pioli non arriverebbe a Genova. Mi piacerebbe Thiago Motta"

31 ottobre 2025 07:55

Orlando: "Col Bologna meglio Fortini di Gosens, a gennaio servono un difensore e un centrocampista"

24 ottobre 2025 22:17

Orlando va giù duro: "Piccoli e Nicolussi in Nazionale sono una follia. Ma vi sembra normale?"

10 ottobre 2025 22:51

Orlando avvisa: “La Fiorentina rischia anche a Pisa senza il giusto approccio. Kean e Piccoli insieme idea da accantonare”

24 settembre 2025 15:57

Orlando consiglia: “Giochi Fazzini anche al posto di Gudmundsson. Pioli passi a quattro già contro il Como”

17 settembre 2025 15:37

Orlando: "Kean mi ha detto di essere rinato alla Fiorentina. Come vice Dodo prenderei Hateboer"

28 agosto 2025 16:06

Orlando sicuro: "Kean non andrà all'Al-Hilal. Un club di Premier o il Napoli sennò non si muove da Firenze"

11 luglio 2025 16:35

Orlando non ha dubbi: "Riprenderei subito Chiesa alla Fiorentina, in Italia non ci sono esterni come lui"

12 giugno 2025 17:05

Orlando non ha dubbi: "Pioli è la scelta giusta per la Fiorentina. Ora non può permettersi un giovane"

10 giugno 2025 16:27

Orlando: "Pioli è l'allenatore giusto per la Fiorentina. Fagioli con lui agirebbe alla Bennacer"

03 giugno 2025 17:47

Orlando: “Spero che Palladino resti alla Fiorentina. Non so se la società vuole alzare l’asticella”

14 maggio 2025 19:23

Orlando: "Roma-Fiorentina è stata decisa da un episodio. I viola meritavano anche il pareggio"

05 maggio 2025 17:20

Orlando: "A gennaio avrei dato via Comuzzo e avrei reinvestito i soldi per altri acquisti necessari"

29 aprile 2025 13:57

Orlando: "Conference? Con il Betis più difficile della finale con il Chelsea, in gara secca può succedere tutto"

16 aprile 2025 08:45

Orlando: "Palladino non ha dato un gioco alla Fiorentina, questa squadra sa andare solo in contropiede"

15 aprile 2025 13:57

Orlando: “La Fiorentina deve aggredire la partita, è di un livello superiore. Metterei Gud con Beltran”

12 marzo 2025 08:07

Orlando: "Inter con la bava alla bocca contro la Fiorentina. Ai nerazzurri mancano 2 esterni importanti"

10 febbraio 2025 17:11

Orlando: "Italiano ha portato la Fiorentina in 3 finali. La Viola di Palladino gioca peggio"

25 gennaio 2025 17:00

Orlando: "Vicende extracampo hanno inciso sull'equilibrio. Palladino deve valutare qualche modifica"

24 dicembre 2024 15:15

Orlando su Berardi: "Cosa ci fa ancora al Sassuolo? Occhio alla Fiorentina, non si fida molto di Ikoné"

04 novembre 2024 16:21

Orlando: "Primo anno che Pradè fa il mercato da solo. Ha detto lui a Palladino di giocare con la difesa a 4"

29 ottobre 2024 14:00

Orlando: "Fiorentina mina vagante del campionato. Kean? Il giocatore più forte che poteva prendere"

28 ottobre 2024 16:45

Orlando: "Mi sarebbe piaciuto giocare in questa Fiorentina ed essere allenato da Palladino"

27 ottobre 2024 16:13

Orlando: "Alla Fiorentina hanno fatto capitano Kouamé, ormai la fascia è diventata una lotteria"

14 ottobre 2024 19:10

Orlando: "Mi dicono che Pradè sia molto arrabbiato con Palladino. Adli? Potrebbe essere un leader"

04 ottobre 2024 16:46

Orlando: "Qualcuno a Firenze rimpiange Italiano. La Fiorentina fatica, era stata abituata alle finali"

30 settembre 2024 16:02

Orlando: "Ora tocca a Palladino far funzionare la Fiorentina. Atalanta più organizzata, gioca a memoria"

13 settembre 2024 17:25

Orlando: "Nico Gonzalez? Non so se la Juventus abbia preso la soluzione migliore. Avrei tenuto Soulé"

06 settembre 2024 16:12

Orlando: "Fiorentina? Tanta confusione. Se non dovesse far bene sarebbe tutta colpa dell'allenatore"

03 settembre 2024 16:55

Orlando: "La Fiorentina è un cantiere aperto, le prime uscite stagionali non mi hanno convinto per niente"

23 agosto 2024 18:20

Orlando: "Se viene Colpani, la Fiorentina cede Nico, difficile vederli insieme con questa società"

25 luglio 2024 13:25

Orlando: "Milenkovic? Per la Fiorentina sarebbe difficile da sostituire. La Premier è il suo campionato"

15 luglio 2024 16:38

Orlando: "Kean deve capire che non deve più sbagliare. Ha 24 anni, deve cambiare rotta"

08 luglio 2024 16:13

Orlando scommette: "Il Bologna arriverà davanti alla Fiorentina, lotterà per la Champions con la Dea"

14 febbraio 2024 11:59

Orlando avvisa l'Inter: "La Fiorentina ha voglia di riscatto dopo le critiche ricevute in Supercoppa"

26 gennaio 2024 18:14

Orlando punge Italiano: "Bravo ma presuntuoso, non puoi pensare di fare sempre 3-4 gol agli avversari"

12 maggio 2023 17:20

"La Fiorentina domina sempre ora. Chi la incontra rischia di fare veramente una brutta figura"

03 aprile 2023 17:30

Orlando punge Vlahovic: "Non è un campione, fa fatica tecnicamente. Sbaglia cose semplici"

10 marzo 2023 18:43

"Stagione anonima della Fiorentina. Italiano? Se hai fiducia nella squadra, puoi inventare. Sennò sei bloccato"

03 marzo 2023 17:05

L'appello di Orlando: "Amrabat va rinnovato. È stato il migliore e ha dimostrato di tenere a Firenze"

25 novembre 2022 17:49

Orlando: "Amrabat è stato il migliore fino ad ora, bisogna aspettare Dodô"

22 novembre 2022 21:02

Orlando sicuro: "La Fiorentina non ha niente da perdere: è avvantaggiata nella corsa all'Europa"

21 marzo 2022 21:53

M.Orlando: ''Piatek? Segna con continuità, ma Vlahovic dava alla squadra una maggiore fiducia''

07 marzo 2022 18:12

Orlando "Vlahovic sostituito dal gioco di squadra. Europa? Fiorentina meglio di Lazio e Roma"

25 febbraio 2022 22:34

Orlando sulla Fiorentina: ''Ha dato una bella lezione a Gasperini perché l'ha ingabbiata tatticamente

21 febbraio 2022 16:58

Orlando: "Kokorin non è giocatore di calcio. Fiorentina da sesto-settimo posto"

04 ottobre 2021 21:47

Orlando: "Un male perdere Vlahovic senza monetizzare. Chiesa una beffa, vale già il doppio"

30 settembre 2021 18:06

Orlando: "Odriozola fa le buche in terra. Giocatore fondamentale per la Fiorentina"

27 settembre 2021 20:44

Orlando: "La Fiorentina darà noia alle big. Bene il mercato dei Viola, possono ambire all'Europa"

07 settembre 2021 22:33

Orlando: "Fiorentina, buona rosa ma incompleta. Siamo indietro: manca feeling tra Commisso e dirigenti"

26 luglio 2021 22:12

A. Orlando avverte Italiano: "Firenze piazza più difficile di Milano e Torino. Sarà una bella sfida"

21 luglio 2021 23:02

Orlando: "Se Vlahovic iniziasse a calciare le punizioni..."

26 aprile 2021 18:09

Orlando: "Dalla squadra viola mi aspetto grande carattere con la Juventus"

24 aprile 2021 17:00

Orlando: "La Fiorentina deve stare subito dietro le grandi. Lippi importante per vari motivi"

09 aprile 2021 21:39

Orlando: "Sono stati commessi errori enormi nella gestione degli allenatori, con Juric avremmo fatto passo avanti"

01 dicembre 2020 16:54

Orlando: "La Fiorentina ha buttato via cinque punti. Sarri non era da Juventus, ha il viola nel cuore"

22 ottobre 2020 20:01

Orlando elogia Castrovilli: “Mi ricorda Iniesta, diventerà un super campione”

05 aprile 2020 10:01

Orlando: "Gasperini ha fatto bene a stemperare. A Iachini do un 6+. L'assenza di Castrovilli si è sentita"

05 febbraio 2020 13:01

La Fiorentina è a caccia del suo bomber. Da Pedro Petrone a Toni tutti i capocannonieri della storia viola

17 dicembre 2019 16:56

Orlando: "Chiesa-Fiorentina? Serve maggiore chiarezza. Montella? La società con lui ha sbagliato"

03 dicembre 2019 20:25

Orlando: "Chiesa è felice a lavorare con Ribery. Castrovilli mi sta stupendo"

02 ottobre 2019 11:54

Orlando: 'Il mercato della Fiorentina mi preoccupa, prima le cose andavano meglio'

01 settembre 2017 13:46

La Fiorentina Women's perde il suo capitano: Orlandi saluta, ha firmato per l'Empoli

17 agosto 2017 14:15

Orlando: "La Fiorentina vende i migliori senza opporre resistenza, possibile che ci sia qualcosa sotto"

06 luglio 2017 00:16

Non solo Fiorentina: gli altri club nel mondo con la maglia viola

10 novembre 2016 15:17

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