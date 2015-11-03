Notizie Orlando Fiorentina

Orlando duro: "Gudmundsson non è scarso, ma a Firenze non funziona e non ne ha azzeccata mai una"
05 maggio 2026 14:08
Orlando: "A Firenze si critica troppo Vanoli, ha fatto un miracolo e va ringraziato per la salvezza"
27 aprile 2026 19:12
Orlando: “Fiorentina ha l’opportunità di andare in Europa League. La squadra c’è per ottenere gli obiettivi stagionali”
06 aprile 2026 19:54
Orlando: “La Conference adesso un obiettivo concreto. Grande passo in avanti per la salvezza dopo la vittoria a Cremona”
17 marzo 2026 15:55
Orlando: "Vanoli ha fatto scelte senza senso, cambiare di nuovo modulo è una cosa inconcepibile"
03 marzo 2026 13:56
Orlando attacca Kean: "Non tiene mai un pallone e fa fatica anche a tirare in porta"
17 febbraio 2026 14:26
Orlando netto: “Vanoli l’avrei esonerato: non ha trasmesso la mentalità della squadra da salvezza”
10 febbraio 2026 15:29
Orlando: “Sono rimasto senza parole, i cambi non mi sono piaciuti. Squadra senza carattere per questa situazione”
09 febbraio 2026 13:10
Orlando: “La Fiorentina non deve perdere partite del genere, non si può prendere gol in contropiede”
26 gennaio 2026 15:58
Orlando: "Pioli è arrivato a Firenze spento ed indisponente, Pradé si è dimesso a causa sua"
14 gennaio 2026 13:25
Orlando: "Vanoli più di questo non riesce a dare, o vai su Iachini o richiami Pioli"
29 dicembre 2025 11:00
Orlando: "Ranieri non si è arrabbiato per la fascia tolta, vuole troppo bene alla Fiorentina e ha capito"
23 dicembre 2025 11:35
Orlando: “Ci sono volute 16 partite per capire che qualcosa andava cambiato? Così ti salvi”
22 dicembre 2025 16:54
Orlando: "Ho visto Vanoli stordito a testa bassa, non sembrava lui. É palesemente in difficoltà"
20 dicembre 2025 11:30
Orlando propone: “Manderei via i giocatori che mugugnano se vincono le prossime due partite”
17 dicembre 2025 18:38
Orlando: "Troppe mele marce, ma Ferrari arriva dall'Esselunga, chi lo ascolta nello spogliatoio?"
16 dicembre 2025 22:14
Orlando duro: "Vanoli non ha inciso su niente. Giocatori? Comportamento scandaloso"
09 dicembre 2025 22:45
Orlando duro: “La Fiorentina non è una squadra, ma un insieme di giocatori che si mandano a quel paese”
08 dicembre 2025 16:46
Orlando: "Ho parlato con Vanoli, la Fiorentina dovrebbe passare a un 4-3-1-2 contro il Sassuolo"
01 dicembre 2025 16:51
M.Orlando attacca Dzeko: “Ha detto una cagata, non può prendersela con tifosi avviliti”
28 novembre 2025 23:18
Orlando duro: "Gudmundsson è una grande delusione, è meno forte di quello che ci si aspettava"
24 novembre 2025 14:07
Orlando: "Vlahovic non dovrebbe giocare contro la Fiorentina, la Juve lo preserverà per la Champions"
21 novembre 2025 16:29
M.Orlando: "Vanoli deve lavorare sulla testa dei giocatori, Pioli ha fatto dei gran danni"
10 novembre 2025 22:17
Orlando: "Sohm è stato il migliore in campo, il pallone per Piccoli non è una giocata davvero banale"
09 novembre 2025 17:32
Orlando: “Se Vanoli non riporta fiducia, per la Fiorentina diventa veramente difficile”
07 novembre 2025 16:53
Orlando: "Se non dovesse vincere col Lecce, Pioli non arriverebbe a Genova. Mi piacerebbe Thiago Motta"
31 ottobre 2025 07:55
Orlando: "Col Bologna meglio Fortini di Gosens, a gennaio servono un difensore e un centrocampista"
24 ottobre 2025 22:17
Orlando va giù duro: "Piccoli e Nicolussi in Nazionale sono una follia. Ma vi sembra normale?"
10 ottobre 2025 22:51
Orlando avvisa: “La Fiorentina rischia anche a Pisa senza il giusto approccio. Kean e Piccoli insieme idea da accantonare”
24 settembre 2025 15:57
Orlando consiglia: “Giochi Fazzini anche al posto di Gudmundsson. Pioli passi a quattro già contro il Como”
17 settembre 2025 15:37
Orlando: "Kean mi ha detto di essere rinato alla Fiorentina. Come vice Dodo prenderei Hateboer"
28 agosto 2025 16:06
Orlando sicuro: "Kean non andrà all'Al-Hilal. Un club di Premier o il Napoli sennò non si muove da Firenze"
11 luglio 2025 16:35
Orlando non ha dubbi: "Riprenderei subito Chiesa alla Fiorentina, in Italia non ci sono esterni come lui"
12 giugno 2025 17:05
Orlando non ha dubbi: "Pioli è la scelta giusta per la Fiorentina. Ora non può permettersi un giovane"
10 giugno 2025 16:27
Orlando: "Pioli è l'allenatore giusto per la Fiorentina. Fagioli con lui agirebbe alla Bennacer"
03 giugno 2025 17:47
Orlando: “Spero che Palladino resti alla Fiorentina. Non so se la società vuole alzare l’asticella”
14 maggio 2025 19:23
Orlando: "Roma-Fiorentina è stata decisa da un episodio. I viola meritavano anche il pareggio"
05 maggio 2025 17:20
Orlando: "A gennaio avrei dato via Comuzzo e avrei reinvestito i soldi per altri acquisti necessari"
29 aprile 2025 13:57
Orlando: "Conference? Con il Betis più difficile della finale con il Chelsea, in gara secca può succedere tutto"
16 aprile 2025 08:45
Orlando: "Palladino non ha dato un gioco alla Fiorentina, questa squadra sa andare solo in contropiede"
15 aprile 2025 13:57
Orlando: “La Fiorentina deve aggredire la partita, è di un livello superiore. Metterei Gud con Beltran”
12 marzo 2025 08:07
Orlando: "Inter con la bava alla bocca contro la Fiorentina. Ai nerazzurri mancano 2 esterni importanti"
10 febbraio 2025 17:11
Orlando: "Italiano ha portato la Fiorentina in 3 finali. La Viola di Palladino gioca peggio"
25 gennaio 2025 17:00
Orlando: "Vicende extracampo hanno inciso sull'equilibrio. Palladino deve valutare qualche modifica"
24 dicembre 2024 15:15
Orlando su Berardi: "Cosa ci fa ancora al Sassuolo? Occhio alla Fiorentina, non si fida molto di Ikoné"
04 novembre 2024 16:21
Orlando: "Primo anno che Pradè fa il mercato da solo. Ha detto lui a Palladino di giocare con la difesa a 4"
29 ottobre 2024 14:00
Orlando: "Fiorentina mina vagante del campionato. Kean? Il giocatore più forte che poteva prendere"
28 ottobre 2024 16:45
Orlando: "Mi sarebbe piaciuto giocare in questa Fiorentina ed essere allenato da Palladino"
27 ottobre 2024 16:13
Orlando: "Alla Fiorentina hanno fatto capitano Kouamé, ormai la fascia è diventata una lotteria"
14 ottobre 2024 19:10
Orlando: "Mi dicono che Pradè sia molto arrabbiato con Palladino. Adli? Potrebbe essere un leader"
04 ottobre 2024 16:46
Orlando: "Qualcuno a Firenze rimpiange Italiano. La Fiorentina fatica, era stata abituata alle finali"
30 settembre 2024 16:02
Orlando: "Ora tocca a Palladino far funzionare la Fiorentina. Atalanta più organizzata, gioca a memoria"
13 settembre 2024 17:25
Orlando: "Nico Gonzalez? Non so se la Juventus abbia preso la soluzione migliore. Avrei tenuto Soulé"
06 settembre 2024 16:12
Orlando: "Fiorentina? Tanta confusione. Se non dovesse far bene sarebbe tutta colpa dell'allenatore"
03 settembre 2024 16:55
Orlando: "La Fiorentina è un cantiere aperto, le prime uscite stagionali non mi hanno convinto per niente"
23 agosto 2024 18:20
Orlando: "Se viene Colpani, la Fiorentina cede Nico, difficile vederli insieme con questa società"
25 luglio 2024 13:25
Orlando: "Milenkovic? Per la Fiorentina sarebbe difficile da sostituire. La Premier è il suo campionato"
15 luglio 2024 16:38
Orlando: "Kean deve capire che non deve più sbagliare. Ha 24 anni, deve cambiare rotta"
08 luglio 2024 16:13
Orlando scommette: "Il Bologna arriverà davanti alla Fiorentina, lotterà per la Champions con la Dea"
14 febbraio 2024 11:59
Orlando avvisa l'Inter: "La Fiorentina ha voglia di riscatto dopo le critiche ricevute in Supercoppa"
26 gennaio 2024 18:14
Orlando punge Italiano: "Bravo ma presuntuoso, non puoi pensare di fare sempre 3-4 gol agli avversari"
12 maggio 2023 17:20
"La Fiorentina domina sempre ora. Chi la incontra rischia di fare veramente una brutta figura"
03 aprile 2023 17:30
Orlando punge Vlahovic: "Non è un campione, fa fatica tecnicamente. Sbaglia cose semplici"
10 marzo 2023 18:43
"Stagione anonima della Fiorentina. Italiano? Se hai fiducia nella squadra, puoi inventare. Sennò sei bloccato"
03 marzo 2023 17:05
L'appello di Orlando: "Amrabat va rinnovato. È stato il migliore e ha dimostrato di tenere a Firenze"
25 novembre 2022 17:49
Orlando: "Amrabat è stato il migliore fino ad ora, bisogna aspettare Dodô"
22 novembre 2022 21:02
Orlando sicuro: "La Fiorentina non ha niente da perdere: è avvantaggiata nella corsa all'Europa"
21 marzo 2022 21:53
M.Orlando: ''Piatek? Segna con continuità, ma Vlahovic dava alla squadra una maggiore fiducia''
07 marzo 2022 18:12
Orlando "Vlahovic sostituito dal gioco di squadra. Europa? Fiorentina meglio di Lazio e Roma"
25 febbraio 2022 22:34
Orlando sulla Fiorentina: ''Ha dato una bella lezione a Gasperini perché l'ha ingabbiata tatticamente
21 febbraio 2022 16:58
Orlando: "Kokorin non è giocatore di calcio. Fiorentina da sesto-settimo posto"
04 ottobre 2021 21:47
Orlando: "Un male perdere Vlahovic senza monetizzare. Chiesa una beffa, vale già il doppio"
30 settembre 2021 18:06
Orlando: "Odriozola fa le buche in terra. Giocatore fondamentale per la Fiorentina"
27 settembre 2021 20:44
Orlando: "La Fiorentina darà noia alle big. Bene il mercato dei Viola, possono ambire all'Europa"
07 settembre 2021 22:33
Orlando: "Fiorentina, buona rosa ma incompleta. Siamo indietro: manca feeling tra Commisso e dirigenti"
26 luglio 2021 22:12
A. Orlando avverte Italiano: "Firenze piazza più difficile di Milano e Torino. Sarà una bella sfida"
21 luglio 2021 23:02
Orlando: "Se Vlahovic iniziasse a calciare le punizioni..."
26 aprile 2021 18:09
Orlando: "Dalla squadra viola mi aspetto grande carattere con la Juventus"
24 aprile 2021 17:00
Orlando: "La Fiorentina deve stare subito dietro le grandi. Lippi importante per vari motivi"
09 aprile 2021 21:39
Orlando: "Sono stati commessi errori enormi nella gestione degli allenatori, con Juric avremmo fatto passo avanti"
01 dicembre 2020 16:54
Orlando: "La Fiorentina ha buttato via cinque punti. Sarri non era da Juventus, ha il viola nel cuore"
22 ottobre 2020 20:01
Orlando elogia Castrovilli: “Mi ricorda Iniesta, diventerà un super campione”
05 aprile 2020 10:01
Orlando: "Gasperini ha fatto bene a stemperare. A Iachini do un 6+. L'assenza di Castrovilli si è sentita"
05 febbraio 2020 13:01
La Fiorentina è a caccia del suo bomber. Da Pedro Petrone a Toni tutti i capocannonieri della storia viola
17 dicembre 2019 16:56
Orlando: "Chiesa-Fiorentina? Serve maggiore chiarezza. Montella? La società con lui ha sbagliato"
03 dicembre 2019 20:25
Orlando: "Chiesa è felice a lavorare con Ribery. Castrovilli mi sta stupendo"
02 ottobre 2019 11:54
Orlando: 'Il mercato della Fiorentina mi preoccupa, prima le cose andavano meglio'
01 settembre 2017 13:46
La Fiorentina Women's perde il suo capitano: Orlandi saluta, ha firmato per l'Empoli
17 agosto 2017 14:15
Orlando: "La Fiorentina vende i migliori senza opporre resistenza, possibile che ci sia qualcosa sotto"
06 luglio 2017 00:16
Non solo Fiorentina: gli altri club nel mondo con la maglia viola
10 novembre 2016 15:17
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