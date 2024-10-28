Orlando: "Fiorentina mina vagante del campionato. Kean? Il giocatore più forte che poteva prendere"

L'ex calciatore viola ha parlato delle ultime prestazioni della Fiorentina di Palladino dopo il 5-1 contro la Roma

L'ex viola Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, dove ha parlato delle ultime prestazioni della Fiorentina di mister Palladino. Queste le sue parole:

"Può essere la mina vagante. All'inizio non capivamo perché continuasse con la difesa a tre e con un centrocampo senza idee. Kean è da nove partite che gioca così, è il giocatore più forte che potevi prendere. La Fiorentina ha trovato la quadra, c'è entusiasmo, è la Fiorentina che sta giocando bene ora, non che le altre non girano".

Fiorentina domina la Roma al Franchi e l’ex Lazio Caicedo punzecchia i giallorossi sui social: “5 pere”

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