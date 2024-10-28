Fiorentina domina la Roma al Franchi e l'ex Lazio Caicedo punzecchia i giallorossi sui social: "5 pere"

L'ex attaccante biancoceleste commenta il 5-1 della Fiorentina sulla Roma sul suo account di X: "5 pere per i giallorossi

Dopo un match che mette sotto i riflettori una Fiorentina da "Gardaland" allo stadio Franchi, non mancano le critiche rivolte ai giallorossi per la loro prestazione in campo. Certo è che l'ambiente romanista non è tra i più sereni in questo momento, considerate le vessanti contestazioni dei tifosi. Non sono mancati poi gli sfottò della sponda laziale, tra i quali spicca anche quello dell'ex biancoceleste Felipe Caicedo. L'ex attaccante della Lazio, infatti, sul suo account di X, ha subito commentato quanto successo ieri sera al Franchi servendosi delle emoji: 5 pere, alludendo chiaramente alle 5 reti realizzate dalla Fiorentina. Il centravanti ecuadoriano dimostra così l'affetto nei confronti della sua ex squadra.

Juric, esonero dopo la figuraccia contro la Fiorentina? Macchè, sarà in panchina contro il Torino

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