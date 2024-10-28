Juric, esonero dopo la figuraccia contro la Fiorentina? Macchè, sarà in panchina contro il Torino

L'allenatore della Roma Juric continuerà a lavorare con la squadra giallorossa almeno fino alla prossima sfida contro il Torino

La pessima figura contro una convincente Fiorentina non dovrebbe costare la panchina a Ivan Juric. A riportarlo e Gianluca Di Marzio, che sottolinea come l'allenatore della Roma dirigerà regolarmente l'allenamento odierno dei giallorossi a Trigoria e sarà in panchina contro il Torino nel turno infrasettimanale.

Non sono stati accontentati i tifosi romanisti, che dopo la manita subita ieri al Franchi chiedevano a gran voce l'esonero di Juric. I Friedkin, infatti, hanno deciso di non dare alcun tipo di scossone alla squadra, con le polemiche che, dunque, non accenneranno a placarsi nella capitale.

LE PAROLE DI GALLI

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