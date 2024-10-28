Galli: "Palladino sta lavorando sugli input dati da Italiano. Complimenti a Pradè, questa squadra è forte"

L'ex estremo difensore della Fiorentina Galli si è detto contento del lavoro di mister Palladino, sottolineando come stia lavorando bene

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, commentando i temi più caldi in casa viola dopo la roboante vittoria contro la Roma. Queste le sue parole:

Adesso anche io comincio ad avere delle certezze. La partita con la Lazio avevi vinto con due rigori, di cui uno dubbio al 90esimo. Il Milan, che arrivava in pompa magna, hai visto un Milan sottotono e hai vinto. A Lecce idem, con la Roma anche. Mi viene da farmi una domanda: abbiamo tanta fortuna oppure ci sono dei grandi meriti? Forse la Fiorentina ha messo in difficoltà queste squadre, per cui questo è un merito sia di giocatori che dell’allenatore, nonostante un mese d’agosto da dimenticare.

Questa è una squadra forte, io ho dato 7 alla campagna acquisti, mi aspettavo risposte positive dall’allenatore e sono arrivate. Adesso la Fiorentina ha trovato la sua identità, sta bene fisicamente e i risultati danno ragione.

Sono felice per Beltran, perché è stato criticato e adesso invece si capisce bene chi è questo giocatore. Prima non si capiva, anche per colpa di Palladino, che lo aveva relegato a riserva di Kean. Ora invece sta dando il suo contributo, sta ritrovando fiducia in se stesso.

Non si può parlare di scarti o scartati con Bove e Cataldi, sono giocatori che non rientravano nei piani delle loro squadre. Io voglio fare i complimenti a Pradè, è stato bravo a portare questi giocatori alla Fiorentina. Noi l’abbiamo criticato spesso, ma adesso dobbiamo fargli i complimenti.

Palladino vedeva sempre qualcosa di positivo anche quando la squadra, inizialmente, giocava male. Per me è un allenatore bravo a leggere i momenti. Sta usando le partite di Conference per tenere tutti allenati, pronti e stimolati. Questi giocatori sanno di potersi mettere in mostra lì, e Palladino è bravo a tenerli tutti vivi. Per me sta facendo un buon lavoro, sta vivendo in una realtà diversa.

Dobbiamo ringraziare Italiano, lui ha preso in mano una squadra che giocava per la salvezza e l’ha portata in Europa, le ha fatto fare tre finali e ha cambiato la mentalità del gruppo nonostante gli errori che ha commesso. Palladino sta lavorando su quegli input dati da Italiano, e sta facendo bene nel migliorare e valorizzare.

LA STATISTICA SU KEAN

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