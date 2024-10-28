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Kean macchina da gol: da settembre, solo Retegui ha segnato più di lui su azione in Serie A

Con la doppietta alla Roma, Kean è salito a quota 4 in Serie A, mettendo a referto il settimo sigillo stagionale tra tutte le competizioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2024 13:06
Kean macchina da gol: da settembre, solo Retegui ha segnato più di lui su azione in Serie A - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Travolgente, potente, sicuro di sé e, soprattutto, cattivo sotto porta: un Moise Kean così probabilmente non si è mai visto. Arrivato alla Fiorentina in estate tra lo scetticismo generale, l'attaccante ex Juventus sa giocando a livelli altissimi. A confermarlo sono non solo le prestazioni estremamente convincenti, ma anche i numeri e le statistiche.

Infatti, con la doppietta di ieri sera contro la Roma, Kean è salito a quota 4 gol in questa Serie A, segnando il suo settimo gol stagionale. Da inizio settembre, solo Mateo Retegui ha segnato più gol su azione del numero 20 della Fiorentina. A riportarlo è Opta Paolo, che sottolinea il grande momento dell'ex PSG.

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