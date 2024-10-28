Dodò minacciato di morte dai tifosi della Roma per lo screzio con Pellegrini, insulti anche razzisti

Il profilo Instagram di Dodò è invaso dai commenti dei tifosi della Roma infuriati per lo screzio avuto con Pellegrini a fine primo tempo. Secondo il Corriere Dello Sport infatti in quel frangente Dod...

Il profilo Instagram di Dodò è invaso dai commenti dei tifosi della Roma infuriati per lo screzio avuto con Pellegrini a fine primo tempo. Secondo il Corriere Dello Sport infatti in quel frangente Dodò avrebbe detto al capitano della Roma "Stai zitto romano di merda, ricostruzione che ha scatenato la rabbia dei tifosi della Roma che hanno invaso il profilo di Dodò con insulti, commenti razzisti e minacce di morte.

Non un grande esempio di educazione e civiltà dunque, visto che per una cosa di campo nata è morta sul rettangolo verde i tifosi della Roma si sono rivolti a Dodò chiamandolo "Bangladino" o augurandogli la morte e di rifarsi nuovamente il crociato. Momenti che si aggiungono alle offese rivolte dai tifosi giallorossi ai propri giocatori di rientro nella capitale dopo la brutta prestazione di Firenze, segnale di come la vittoria schiacciante della Fiorentina abbia fatto esplodere un ambiente notoriamente poco tranquillo.

Insomma come si dice in questi casi i tifosi della Roma non l'hanno presa benissimo e a farne le spese è anche il povero Dodò costretto a sorbirsi una Shitstorm poco piacevole

I TIFOSI DELLA ROMA ACCOLGONO LA SQUADRA

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