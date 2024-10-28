I tifosi della Roma non hanno preso bene i 5 gol della Fiorentina: alla stazione insulti, cori e minacce
La Fiorentina umilia la Roma in campo e i tifosi giallorossi hanno aspettato la squadra alla stazione. Il video
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2024 11:20
Non hanno preso benissimo i 5 gol subiti dalla Roma contro la Fiorentina i tifosi giallorossi che hanno aspettato la squadra alla stazione Termini. Dal video allegato si vedono i giocatori più rappresentativi avviarsi ad un confronto richiesto a gran voce, ma non solo. Cori contro la squadra, minacce, insulti e la polizia è dovuta intervenire per far si che la situazione non precipitasse
LITE NELLO SPOGLIATOIO A FINE PARTITA
https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-mandato-al-manicomio-la-roma-lite-tra-juric-e-i-giocatori-nello-spogliatoio-al-franchi/274391/