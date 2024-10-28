La Fiorentina ha mandato al manicomio la Roma: lite tra Juric e i giocatori nello spogliatoio al Franchi

Cinque gol e una lezione di calcio che difficilmente dimenticheranno in casa Roma, a fine partita lite con Juric

Ai titoli di coda l'avventura di Ivan Juric alla guida della Roma. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ricostruisce quanto accaduto ieri nello spogliatoio giallorosso spiegando che al termine della partita c'è stato un duro confronto tra l'allenatore croato e la squadra: nel faccia a faccia sono volate parole grosse, soprattutto con i senatori sostituiti con largo anticipo rispetto al triplice fischio.

Cristante e Mancini, rispettivamente sostituiti al 31esimo e a fine primo tempo, non hanno preso bene le decisioni di Juric e a fine partita si sono mostrati agitatissimi. La situazione - si legge - è precipitata, il clima è ormai irrespirabile.

Al termine della partita, così Ivan Juric sulla prestazione della Roma: "Sappiamo com'è il calcio, abbiamo buttato tutto nel cesso oggi. Bene i giovani, i vecchi stavano tornando al livello di prima. Noi lavoriamo, decidono altri: rimango dell'idea che in questi 40 giorni abbiamo fatto cose belle, mentre di stasera non me l'aspettavo. Se prendi 5 gol in 7 partite e subisci pochi tiri, vuol dire che ce la fai alla grande. Stasera abbiamo preso gol ridicoli. Oggi non sono stati concentrati: capitano partite così, speriamo che sia successo tutto oggi e bisogna ripartire come eravamo prima e migliorando". Lo scrive TMW

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