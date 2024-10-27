Palladino: "La migliore partita della mia vita. Bove mi ha detto come gioca la Roma, Comuzzo è forte"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-1 contro la Roma, le parole del tecnico viola

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dopo la grande vittoria contro la Roma, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"La consapevolezza della squadra, l'atteggiamento, lo spirito di squadra, la forma fisica, tutto che si va a incastrare come un puzzle piano piano. Ad agosto i giudizi erano diversi, c'erano critiche, io lo vedevo negli allenamenti. Adesso dobbiamo mantenere l'umiltà, dobbiamo tenere a bada l'entusiasmo, voglio che la squadra rimanga sul pezzo, giovedi andiamo a Genova. Io ho detto che l'obiettivo di questa squadra non c'è, non abbiamo nessun obiettivo, non dobbiamo alzare l'asticella, profilo basso, questo è un campionato difficile e strano, ho visto stasera che tutti hanno messo grandi cose in campo.

Sono molto felice, avevo chiesto ai ragazzi di fare una grande prestazione e l'hanno fatta, tra tutte le partite fatte in serie A questa è stata la più bella di tutte, abbiamo giocato bene, stasera ho visto tutto. Non dobbiamo perdere l'equilibrio, ci saranno momenti negativi e dobbiamo essere bravi a gestirli.

Stasera ho capito che Comuzzo è un grande difensore, lui sta crescendo dal primo giorno, l'ho capito subito che poteva fare benissimo in serie A, lui è molto equilibrato, deve continuare a lavorare perchè può crescere ancora tanto.

Edo questa settimana era carico, ci ha dato una mano delle strategie interne della Roma, mi ha parlato di quello che chiedeva De Rossi ai giocatori e quello che loro facevano in campo. Lui è straordinario, se lo merita. Io vedo crescita in tutti, da giovedi ad oggi abbiamo cambiato 9/11 e non era facile fare ancora bene. In questo momento li posso cambiare anche tutti e la squadra gira, dobbiamo cosi

La classifica della Fiorentina è meravigliosa ma io non la guardo, l'inizio di stagione è stato prezioso perchè da quelle difficoltà è nata questa Fiorentina, abbiamo cambiato sistema di gioco, adesso non giochiamo più uomo a uomo ma copriamo gli spazi, abbiamo cambiato modulo e abbiamo messo a proprio agio tutti i giocatori, questo è stato importante"

LE PAROLE DI KEAN IN CONFERENZA STAMPA

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