Kean: "Mi hanno troppo sottovalutato, questa è la mia forza. Firenze mi ama, normale far bene qui"

Moise Kean ha parlato in conferenza stampa dopo la grande vittoria della Fiorentina contro la Roma, il centravanti ha segnato una doppietta, queste le sue parole:"Mi aspettavo questo mio rendimento pe...

Moise Kean ha parlato in conferenza stampa dopo la grande vittoria della Fiorentina contro la Roma, il centravanti ha segnato una doppietta, queste le sue parole:

"Mi aspettavo questo mio rendimento personale, quando trovi un posto come Firenze, una squadra solida come questa e tutti che ti vogliono bene poi è difficile far male. Per me è una sfida, mi hanno troppo sottovalutato, questa è la mia forza. Tutti giorni ci alleniamo duramente, il mister ha un ottimo gioco che fin dall'inizio ci ha messo in testa, ci piace e ci troviamo bene con lui.

Siamo una squadra solida, abbiamo tanti giocatori che fanno la differenza, siamo un bel gruppo, ci impegniamo, questo fa la differenza. Sono stato infortunato e oggi era tanto importante la partita, abbiamo un gioco che per gli attaccanti è top, abbiamo tante occasioni. Anche prima di venire alla Fiorentina il gioco di Palladino mi piaceva, ha tante occasioni e mi piaceva la sua idea di gioco. Sto bene"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO LA ROMA

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-uragano-kean-bove-meraviglioso-beltran-delizia-comuzzo-gigante/274255/