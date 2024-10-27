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PAGELLE FIORENTINA: URAGANO KEAN, BOVE MERAVIGLIOSO, BELTRAN DELIZIA, COMUZZO GIGANTE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro la Roma

A cura di Flavio Ognissanti
27 ottobre 2024 22:38
PAGELLE FIORENTINA: URAGANO KEAN, BOVE MERAVIGLIOSO, BELTRAN DELIZIA, COMUZZO GIGANTE -
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De Gea 6,5 Attento, sempre ben posizionato. Sul gol di Kone non può nulla, sulla punizione di Dybala fa una grande parata. Campione

Dodò 7 Giocate su giocate, rincorse, recuperi, dribbling, fa impazzire tutti coloro che gli passano nelle vicinanze

Comuzzo 7,5 Porta a spasso Dovbyk, lo annulla dal campo, gli mangia in testa e poi ci fa la scarpetta. Classe 2005. Perfetto

Ranieri 6,5 Sempre al posto giusto nel momento giusto, sempre ben posizionato. Peccato per l'ammonizione su Dybala a partita praticamente finita

Gosens 7 Dalle sue parti non si passa, ci provano ma non ci riescono. Il terzino tedesco è solido quando difende e sa far male quando attacca. Lo fa spesso ma purtroppo non viene servito spesso nelle sue imbucate

Cataldi 7 Gara perfetta in cui dirige alla perfezione il centrocampo con giocate semplici ma allo stesso modo efficaci nel far girare la squadra come deve

Adli 7 Da vedere e rivedere la giocata con cui serve alla perfezione Bove scegliendo bene tempo e spazio. Gioca una gara in cui, con i suoi tempi, delizia il pubblico e manda a spasso spesso i centrocampisti

Bove 8 Segna un gol bellissimo in cui si invola in velocità e dribla tutti quelli che gli passano davanti. Ma la sua partita non è solo questo. Corre, recupera, dà sempre una soluzione ai suoi compagni di squadra, si propone, non sbaglia un tocco. Gigantesco

Colpani 7 Non segna ma su quella fascia fa impazzire tutti i difensori e dialoga molto bene sia con Dodò che con Beltran

Beltran 7,5 Il gol di Kean arriva grazie ad una sua grande giocata, poi è freddo dal dischetto per il 2-0. Giocate deliziose negli spazi per liberare i compagni a ripetizione, una grande partita

Kean 8,5 Il primo gol è un gioiello di precisione e intelligenza, il secondo gol è da grande attaccante che freme per far gol e attacca lo spazio. La sua gara è perfetta ma non solo in fase realizzativa, anche nell'essere punto di riferimento per gioco e compagni

Quarta 6 Schierato a centrocampo perchè all'ultimo cambia il cambio, gestisce la palla

Kouamè 6,5 Determina il quinto gol e si prende l'ovazione del Franchi

Richardson 6,5 Prezioso in fase difensiva e ci prova anche in fase offensiva con alcuni tiri

Sottil 6,5 Protagonista di alcune grandissime giocate in cui salta meravigliosamente bene i suoi diretti avversari, peccato per le conclusioni

KEAN SI RACCONTA

https://www.labaroviola.com/kean-sto-lavorando-ad-un-disco-con-leao-palladino-mi-ha-aiutato-molto-in-campo-e-fuori/274082/

 

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