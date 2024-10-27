PAGELLE FIORENTINA: URAGANO KEAN, BOVE MERAVIGLIOSO, BELTRAN DELIZIA, COMUZZO GIGANTE
Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro la Roma
De Gea 6,5 Attento, sempre ben posizionato. Sul gol di Kone non può nulla, sulla punizione di Dybala fa una grande parata. Campione
Dodò 7 Giocate su giocate, rincorse, recuperi, dribbling, fa impazzire tutti coloro che gli passano nelle vicinanze
Comuzzo 7,5 Porta a spasso Dovbyk, lo annulla dal campo, gli mangia in testa e poi ci fa la scarpetta. Classe 2005. Perfetto
Ranieri 6,5 Sempre al posto giusto nel momento giusto, sempre ben posizionato. Peccato per l'ammonizione su Dybala a partita praticamente finita
Gosens 7 Dalle sue parti non si passa, ci provano ma non ci riescono. Il terzino tedesco è solido quando difende e sa far male quando attacca. Lo fa spesso ma purtroppo non viene servito spesso nelle sue imbucate
Cataldi 7 Gara perfetta in cui dirige alla perfezione il centrocampo con giocate semplici ma allo stesso modo efficaci nel far girare la squadra come deve
Adli 7 Da vedere e rivedere la giocata con cui serve alla perfezione Bove scegliendo bene tempo e spazio. Gioca una gara in cui, con i suoi tempi, delizia il pubblico e manda a spasso spesso i centrocampisti
Bove 8 Segna un gol bellissimo in cui si invola in velocità e dribla tutti quelli che gli passano davanti. Ma la sua partita non è solo questo. Corre, recupera, dà sempre una soluzione ai suoi compagni di squadra, si propone, non sbaglia un tocco. Gigantesco
Colpani 7 Non segna ma su quella fascia fa impazzire tutti i difensori e dialoga molto bene sia con Dodò che con Beltran
Beltran 7,5 Il gol di Kean arriva grazie ad una sua grande giocata, poi è freddo dal dischetto per il 2-0. Giocate deliziose negli spazi per liberare i compagni a ripetizione, una grande partita
Kean 8,5 Il primo gol è un gioiello di precisione e intelligenza, il secondo gol è da grande attaccante che freme per far gol e attacca lo spazio. La sua gara è perfetta ma non solo in fase realizzativa, anche nell'essere punto di riferimento per gioco e compagni
Quarta 6 Schierato a centrocampo perchè all'ultimo cambia il cambio, gestisce la palla
Kouamè 6,5 Determina il quinto gol e si prende l'ovazione del Franchi
Richardson 6,5 Prezioso in fase difensiva e ci prova anche in fase offensiva con alcuni tiri
Sottil 6,5 Protagonista di alcune grandissime giocate in cui salta meravigliosamente bene i suoi diretti avversari, peccato per le conclusioni
https://www.labaroviola.com/kean-sto-lavorando-ad-un-disco-con-leao-palladino-mi-ha-aiutato-molto-in-campo-e-fuori/274082/