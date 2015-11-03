Notizie Galli Fiorentina

Galli: "Ieri De Gea ha cambiato la partita perché è stato perfetto e ha dato sicurezza"
18 maggio 2026 14:29
Galli: “Lasciare la Fiorentina è Firenze fu molto difficile. Il Franchi era diventata la mia casa”
08 maggio 2026 15:21
Galli: "De Gea sbaglia sul terzo gol della Roma, ma poi non ha altre colpe a differenza di tutta la difesa"
05 maggio 2026 14:37
Galli: "De Gea guadagna tanto, potrebbe essere ceduto se si avesse il coraggio di puntare sui giovani"
04 maggio 2026 14:16
Galli: "La comunicazione sulle condizioni di Kean è intollerabile, non è possibile facesse fisioterapia"
27 aprile 2026 13:42
Galli: "Se vogliamo tenere Kean, va operato perché non possiamo continuare con questo mistero"
24 aprile 2026 14:36
Galli: "La Fiorentina è praticamente salva, da giovedì si può provare a vincere la Conference"
05 aprile 2026 14:32
Galli: “Vanno fatti giocare gli italiani in A. Settore giovanile della Fiorentina? Un esempio, merito di Barone”
03 aprile 2026 08:54
Galli punge l’Italia: “La Bosnia è più forte? Ma com’è che loro prendono 300 mila euro e i nostri sono strapagati?”
03 aprile 2026 08:51
Galli: "Col mercato fatto d'estate era impossibile migliorare. La lotta salvezza non coinvolgerà la Fiorentina"
30 marzo 2026 14:27
Galli: "Quando sta bene Kean è devastante. Merito di Pradè e Palladino che hanno creduto in lui"
27 marzo 2026 14:29
Galli: “Settimana quasi perfetta per la Fiorentina. Il risultato della Cremonese ha riaperto la lotta salvezza”
23 marzo 2026 16:52
Galli: "Ieri partita da Fiorentina. Da Piccoli segnali apprezzabili ma rimane un mistero"
17 marzo 2026 18:57
Galli duro: "I lavori del Franchi sono un obbrobrio, i responsabili del disastro sono pure convinti di aver fatto bene"
13 marzo 2026 13:31
Galli: "Chiederei il silenzio stampa perché chi parla sta facendo solo danni, solo Paratici si faccia sentire"
09 marzo 2026 14:03
Galli bacchetta De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa del genere. Lo stimo ma quest'anno è irriconoscibile"
06 marzo 2026 10:22
Galli: "De Gea è irriconoscibile, non dà sicurezza da inizio campionato e sbaglia troppo"
03 marzo 2026 14:11
Galli: “La Fiorentina ha il match point salvezza. Il peso è tutto sui viola: se vince condanna il Pisa”
23 febbraio 2026 15:15
Galli duro: "Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere"
16 febbraio 2026 14:19
G.Galli: "Paratici può aiutare Vanoli anche sul piano tecnico, dovrebbe andare in panchina"
09 febbraio 2026 23:12
Galli: "Il mercato ha creato confusione, io avrei tenuto quelli che c'erano. La Viola non ha ancora un'identità"
02 febbraio 2026 15:27
Galli sicuro: “La Fiorentina si sarebbe salvata anche senza acquisti in questa finestra di mercato”
21 gennaio 2026 16:12
Galli duro: "Dopo la morte di Commisso tutti sanno tutto. È retroscenismo spicciolo, manca rispetto"
19 gennaio 2026 15:06
Galli consiglia: "Non cediamo Nicolussi Caviglia, bisogna farlo giocare in mezzo al campo con Fagioli"
05 gennaio 2026 15:53
Galli: "Paratici deve arrivare domani, non possiamo perdere tempo perché deve prendere al volo tutto in mano"
29 dicembre 2025 11:29
Galli: "De Gea non sta rendendo come ci aveva abituato, fa troppi errori ogni gara"
15 dicembre 2025 20:57
R. Galli: “Fiorentina: la vittoria non basta, adesso c'è il Verona. Dzeko simbolo delle nuove gerarchie”
12 dicembre 2025 19:18
Galli: "Alla Fiorentina serve un dirigente forte. Uno come Galliani, Sabatini o come era Moggi"
08 dicembre 2025 12:51
Galli: "La Fiorentina non ha ancora visto il vero Gud, credo che adesso ci siano i presupposti giusti"
27 novembre 2025 20:46
Galli: "Tutti credevano nel miracolo di Pioli, ma in realtà non ha mai avuto un appoggio dalla società"
03 novembre 2025 13:26
Galli: “Sabiri ha cambiato la partita. Se l’ultimo della panchina incide, il momento viola parla chiaro”
28 ottobre 2025 09:14
Galli: "La società non può restare ancora in silenzio, qualcuno deve cominciare a farsi sentire"
27 ottobre 2025 14:00
Galli: "Per colpa della Funaro la Fiorentina non può festeggiare il centenario a casa sua, è inaccettabile"
23 ottobre 2025 13:30
Galli netto: “Giusto che Pradè dia le dimissioni dopo quelle dichiarazioni, darebbe un segnale”
20 ottobre 2025 16:37
Sentite Galli: “La Fiorentina ha le carte in regola per battere il Milan. De Gea o Maignan? Scelgo il primo”
19 ottobre 2025 11:21
R.Galli: "Non è bello guardare la Fiorentina. Fagioli peggiore in campo ma Gud mi preoccupa di più"
03 ottobre 2025 16:27
Galli: "La Fiorentina non riesce a capire cosa vuole Pioli, è in un buco nero d'identità e sotto tono"
29 settembre 2025 11:01
Galli: "La Fiorentina ha giocatori forti, Pioli scelga i titolari. Gosens a 4? Se lo faceva Theo Hernandez.."
15 settembre 2025 13:28
Galli: “Kean e Piccoli possono giocare insieme. Gudmundsson ha dato meno di quanto ricevuto”
08 settembre 2025 15:26
Galli: "Mandragora si è meritato il rinnovo sul campo. Fortini va aspettato, perché prendere Lamptey?"
25 agosto 2025 16:40
Sentite Galli: "Pioli sta investendo molto su Martinelli, sta giocando più di De Gea. Non sottovalutiamo Lezzerini"
04 agosto 2025 15:27
Galli: "Comuzzo da tenere, Kessié potrebbe fare la differenza. Felice per Kean, ha mandato un segnale"
28 luglio 2025 15:19
Galli: "Il Flamengo offre 15 milioni per Beltran, la Fiorentina aprirebbe ma lui vuole restare in Europa"
26 luglio 2025 16:01
Galli: “La Fiorentina non deve adattarsi all'avversario, Pioli cambierà questa mentalità”
21 luglio 2025 22:53
Galli esalta Gudmundsson: "Con Pioli farà benissimo, per me è un giocatore da 20 gol quest'anno"
14 luglio 2025 14:41
Galli: "Il silenzio di Kean è oro, ma solo il suo rinnovo può tranquillizzare davvero la Fiorentina"
07 luglio 2025 15:33
Galli sicuro: "Se la Fiorentina tenesse Kean e Dodò, con Pioli in panchina, sarebbero 70-80 punti"
30 giugno 2025 19:22
Galli: "Ho paura che Dzeko arrivi al posto di Kean. Gudmundsson va riscattato, con Pioli esplode"
16 giugno 2025 13:36
Galli: "Nuovo allenatore Fiorentina ultimo dei pensieri. Commisso definisca il suo progetto sportivo"
09 giugno 2025 16:00
Galli attacca Pradé: "Il direttore non deve criticare pubblicamente il mister, ha creato solo tensioni e criticità"
05 giugno 2025 14:18
Galli: "I risultati sportivi sono sotto gli occhi di tutti, ieri la Fiorentina ha guardato giocare il Bologna"
19 maggio 2025 12:38
Galli sulla sfida di Conference: "Il Betis non è più forte del Torino. Antony è un ectoplasma"
05 maggio 2025 23:32
Sentite Galli: "Dodo? Io non lo rischierei col Betis. A destra può giocare tranquillamente Folorunsho"
05 maggio 2025 14:55
Galli: "Ieri una partita poco esaltante, la Fiorentina ha sofferto troppo il gioco dell'Empoli"
28 aprile 2025 14:35
Riganò: "Quando mi chiamò la Fiorentina, credevo fosse uno scherzo, invece mi regalò un sogno"
27 aprile 2025 14:34
Galli: "Italiano aveva una squadra più debole, ma portava a casa sempre il risultato"
14 aprile 2025 13:46
Galli: "Nel 1982 in lotta per lo Scudetto per caso, poi sappiamo purtroppo come andò a Cagliari"
08 aprile 2025 13:17
Galli: "Palladino doveva sostituire subito Bove con Mandragora perché è il suo cambio naturale"
31 marzo 2025 14:30
Galli: "Palladino ancora non è pronto, sta imparando a fare l'allenatore a Firenze e si vede"
24 marzo 2025 13:18
Galli: "Mi dispiace per Adli, Folorunsho e Beltran, ma i titolari sono questi. Gud ha abilità fuori dal comune"
17 marzo 2025 13:17
Galli: "De Gea ha tenuto la Fiorentina a galla, l'errore può capitare. Giovedì può giocare Terracciano"
10 marzo 2025 13:39
Galli: "La Fiorentina ha avuto la Conference, il Napoli no. I viola devono ritrovare identità ed autostima"
09 marzo 2025 09:12
Galli: "Se Palladino ha promesso a Terracciano di giocare domani, allora non può cambiare idea ora"
05 marzo 2025 13:49
Galli: "Palladino fa l'allenatore da un anno e mezzo, non creda di dare lezioni di calcio a nessuno"
03 marzo 2025 13:27
Galli: "Alla Fiorentina serve una scossa, manderei via il direttore. Sennò è troppo facile"
25 febbraio 2025 15:45
Galli: "Palladino ha portato risultati, ma non gioco. Basta giocatori fuori ruolo, non rendono come potrebbero"
24 febbraio 2025 13:43
Bellucci: "Mazzone ha fatto saltare il mio trasferimento alla Fiorentina, avevo appuntamento con Galli"
22 febbraio 2025 20:56
Galli: "La Fiorentina ha un'organico competitivo e non può giocare solo sui lanci lunghi"
17 febbraio 2025 13:32
Galli: "Giocare con gli stessi 11 stasera sarebbe un suicidio. Kean ha la dote di smarcarsi sempre in area"
10 febbraio 2025 14:03
Galli: "Comuzzo non lo venderei mai. Zaniolo dovrebbe giocare vicino a Kean, è forte fisicamente"
03 febbraio 2025 13:53
Galli: "Pongracic è forte, possiamo puntare su di lui. Lasciamo perdere Marì, i difensori li abbiamo"
27 gennaio 2025 14:01
Galli: "Se allenatore e direttore sportivo iniziano a invertirsi i compiti, non ci si capisce più nulla"
20 gennaio 2025 13:52
Galli: "Pradé ha sbagliato i modi, il problema se c'è lo si risolve nello spogliatoio"
14 gennaio 2025 13:48
Galli: "Pongracic? Un mistero, sicuramente qualcosa non va. Fagioli l'avrei preso già anni fa"
13 gennaio 2025 13:27
Galli: "Folorunsho ideale per sostituire Bove. Dubito si possa completare facilmente, De Laurentiis è furbo"
02 gennaio 2025 15:00
Galli manda una frecciata a Pradè: "Non entro nelle polemiche ma qualcuno si guarderà allo specchio"
22 dicembre 2024 19:31
Galli: "Una volta quando il portiere sdraiava l'attaccante era rigore e rosso. Serve uniformità tra le decisioni"
16 dicembre 2024 14:00
Galli: "De Gea è un leader vero, ha avuto problemi in uscita, ma si è ripreso"
01 dicembre 2024 14:06
Galli: "Fiorentina concreta e ha un gran portiere. Sognare non costa nulla, le ambizioni devono esserci"
25 novembre 2024 17:22
Galli: "Fiorentina, perché non credere allo scudetto? De Gea è il miglior portiere della Serie A"
25 novembre 2024 13:56
Galli: "Se Beltran gioca così non è detto che Gumdundsson gli prenda la maglia da titolare"
18 novembre 2024 13:49
Galli: "In questa Fiorentina vedo lo spirito dell'82. Quell'anno siamo partiti male, poi fu lotta scudetto"
04 novembre 2024 13:49
Galli elogia De Gea: “Può giocare fino a 40 anni, spero nella Fiorentina. Le parate hanno cancellato le perplessità”
02 novembre 2024 09:50
Galli: "Palladino sta lavorando sugli input dati da Italiano. Complimenti a Pradè, questa squadra è forte"
28 ottobre 2024 13:43
Galli (ag. Bianco): "Il gol a Verona? È solo l'inizio. La Fiorentina lo segue, ora vuole fare bene a Monza"
22 ottobre 2024 17:34
Galli: "Dodo viene appena sfiorato da Gallo e cade 5 passi dopo. Il VAR serve, ma deve essere un supporto"
21 ottobre 2024 13:47
Galli: "Kean mi è piaciuto molto, ma non può fare 70 partite. La Fiorentina deve pensare a un sostituto"
14 ottobre 2024 14:14
Galli: "De Gea è un portiere di grande eleganza, è forte ed alza il livello della difesa"
13 ottobre 2024 15:03
Galli: "Rispetto per Terracciano, ma ieri abbiamo visto cosa significa avere un portiere come De Gea"
07 ottobre 2024 14:18
Galli: "De Gea non legge bene le palle lunghe. Farei giocare sempre Kayode, è meglio di Dodo"
16 settembre 2024 13:57
Galli: "Commisso ha detto che la Fiorentina è più forte dell'anno scorso, spero sia vero"
09 settembre 2024 14:29
Galli: "Oggi si sta violentando il ruolo del portiere. Si faccia lavorare Terracciano in un certo modo"
29 luglio 2024 15:55
Galli: "Firenze ti dà tanta pressione, anche sul 4-0 i tifosi si fanno sentire se la squadra non è concentrata"
18 luglio 2024 13:30
Galli: "Sorloth? Meglio tardi che mai. L'importante è che il centravanti rispecchi le idee di Palladino"
17 giugno 2024 17:07
Galli, agente di Bianco: "Ha le carte in regola per rimanere a Firenze, adesso vedremo con Pradè il da farsi"
03 giugno 2024 17:46
Galli: "Christensen è diventato eroe senza aver parato un rigore. Non è stata una grande operazione"
06 maggio 2024 13:33
Galli: "Quando Nico è arrivato a Firenze voleva giocare solo a sinistra. Italiano bravo a convincerlo"
29 aprile 2024 14:49
Galli: "Non vale la pena rischiare giocatori in campionato, contano Coppa Italia e la Conference"
22 aprile 2024 14:49
Galli: "La Fiorentina se difende bassa prende schiaffi. Milenkovic in difficoltà, lo vedi dalla faccia"
08 aprile 2024 13:46
Galli: "Italiano mette in preventivo di rischiare qualcosa per vincere le partite, la piazza chiede chiarezza"
01 aprile 2024 12:47
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