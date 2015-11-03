Labaro Viola

Notizie Galli Fiorentina

Galli: "Ieri De Gea ha cambiato la partita perché è stato perfetto e ha dato sicurezza"

18 maggio 2026 14:29

Galli: “Lasciare la Fiorentina è Firenze fu molto difficile. Il Franchi era diventata la mia casa”

08 maggio 2026 15:21

Galli: "De Gea sbaglia sul terzo gol della Roma, ma poi non ha altre colpe a differenza di tutta la difesa"

05 maggio 2026 14:37

Galli: "De Gea guadagna tanto, potrebbe essere ceduto se si avesse il coraggio di puntare sui giovani"

04 maggio 2026 14:16

Galli: "La comunicazione sulle condizioni di Kean è intollerabile, non è possibile facesse fisioterapia"

27 aprile 2026 13:42

Galli: "Se vogliamo tenere Kean, va operato perché non possiamo continuare con questo mistero"

24 aprile 2026 14:36

Galli: "La Fiorentina è praticamente salva, da giovedì si può provare a vincere la Conference"

05 aprile 2026 14:32

Galli: “Vanno fatti giocare gli italiani in A. Settore giovanile della Fiorentina? Un esempio, merito di Barone”

03 aprile 2026 08:54

Galli punge l’Italia: “La Bosnia è più forte? Ma com’è che loro prendono 300 mila euro e i nostri sono strapagati?”

03 aprile 2026 08:51

Galli: "Col mercato fatto d'estate era impossibile migliorare. La lotta salvezza non coinvolgerà la Fiorentina"

30 marzo 2026 14:27

Galli: "Quando sta bene Kean è devastante. Merito di Pradè e Palladino che hanno creduto in lui"

27 marzo 2026 14:29

Galli: “Settimana quasi perfetta per la Fiorentina. Il risultato della Cremonese ha riaperto la lotta salvezza”

23 marzo 2026 16:52

Galli: "Ieri partita da Fiorentina. Da Piccoli segnali apprezzabili ma rimane un mistero"

17 marzo 2026 18:57

Galli duro: "I lavori del Franchi sono un obbrobrio, i responsabili del disastro sono pure convinti di aver fatto bene"

13 marzo 2026 13:31

Galli: "Chiederei il silenzio stampa perché chi parla sta facendo solo danni, solo Paratici si faccia sentire"

09 marzo 2026 14:03

Galli bacchetta De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa del genere. Lo stimo ma quest'anno è irriconoscibile"

06 marzo 2026 10:22

Galli: "De Gea è irriconoscibile, non dà sicurezza da inizio campionato e sbaglia troppo"

03 marzo 2026 14:11

Galli: “La Fiorentina ha il match point salvezza. Il peso è tutto sui viola: se vince condanna il Pisa”

23 febbraio 2026 15:15

Galli duro: "Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere"

16 febbraio 2026 14:19

G.Galli: "Paratici può aiutare Vanoli anche sul piano tecnico, dovrebbe andare in panchina"

09 febbraio 2026 23:12

Galli: "Il mercato ha creato confusione, io avrei tenuto quelli che c'erano. La Viola non ha ancora un'identità"

02 febbraio 2026 15:27

Galli sicuro: “La Fiorentina si sarebbe salvata anche senza acquisti in questa finestra di mercato”

21 gennaio 2026 16:12

Galli duro: "Dopo la morte di Commisso tutti sanno tutto. È retroscenismo spicciolo, manca rispetto"

19 gennaio 2026 15:06

Galli consiglia: "Non cediamo Nicolussi Caviglia, bisogna farlo giocare in mezzo al campo con Fagioli"

05 gennaio 2026 15:53

Galli: "Paratici deve arrivare domani, non possiamo perdere tempo perché deve prendere al volo tutto in mano"

29 dicembre 2025 11:29

Galli: "De Gea non sta rendendo come ci aveva abituato, fa troppi errori ogni gara"

15 dicembre 2025 20:57

R. Galli: “Fiorentina: la vittoria non basta, adesso c'è il Verona. Dzeko simbolo delle nuove gerarchie”

12 dicembre 2025 19:18

Galli: "Alla Fiorentina serve un dirigente forte. Uno come Galliani, Sabatini o come era Moggi"

08 dicembre 2025 12:51

Galli: "La Fiorentina non ha ancora visto il vero Gud, credo che adesso ci siano i presupposti giusti"

27 novembre 2025 20:46

Galli: "Tutti credevano nel miracolo di Pioli, ma in realtà non ha mai avuto un appoggio dalla società"

03 novembre 2025 13:26

Galli: “Sabiri ha cambiato la partita. Se l’ultimo della panchina incide, il momento viola parla chiaro”

28 ottobre 2025 09:14

Galli: "La società non può restare ancora in silenzio, qualcuno deve cominciare a farsi sentire"

27 ottobre 2025 14:00

Galli: "Per colpa della Funaro la Fiorentina non può festeggiare il centenario a casa sua, è inaccettabile"

23 ottobre 2025 13:30

Galli netto: “Giusto che Pradè dia le dimissioni dopo quelle dichiarazioni, darebbe un segnale”

20 ottobre 2025 16:37

Sentite Galli: “La Fiorentina ha le carte in regola per battere il Milan. De Gea o Maignan? Scelgo il primo”

19 ottobre 2025 11:21

R.Galli: "Non è bello guardare la Fiorentina. Fagioli peggiore in campo ma Gud mi preoccupa di più"

03 ottobre 2025 16:27

Galli: "La Fiorentina non riesce a capire cosa vuole Pioli, è in un buco nero d'identità e sotto tono"

29 settembre 2025 11:01

Galli: "La Fiorentina ha giocatori forti, Pioli scelga i titolari. Gosens a 4? Se lo faceva Theo Hernandez.."

15 settembre 2025 13:28

Galli: “Kean e Piccoli possono giocare insieme. Gudmundsson ha dato meno di quanto ricevuto”

08 settembre 2025 15:26

Galli: "Mandragora si è meritato il rinnovo sul campo. Fortini va aspettato, perché prendere Lamptey?"

25 agosto 2025 16:40

Sentite Galli: "Pioli sta investendo molto su Martinelli, sta giocando più di De Gea. Non sottovalutiamo Lezzerini"

04 agosto 2025 15:27

Galli: "Comuzzo da tenere, Kessié potrebbe fare la differenza. Felice per Kean, ha mandato un segnale"

28 luglio 2025 15:19

Galli: "Il Flamengo offre 15 milioni per Beltran, la Fiorentina aprirebbe ma lui vuole restare in Europa"

26 luglio 2025 16:01

Galli: “La Fiorentina non deve adattarsi all'avversario, Pioli cambierà questa mentalità”

21 luglio 2025 22:53

Galli esalta Gudmundsson: "Con Pioli farà benissimo, per me è un giocatore da 20 gol quest'anno"

14 luglio 2025 14:41

Galli: "Il silenzio di Kean è oro, ma solo il suo rinnovo può tranquillizzare davvero la Fiorentina"

07 luglio 2025 15:33

Galli sicuro: "Se la Fiorentina tenesse Kean e Dodò, con Pioli in panchina, sarebbero 70-80 punti"

30 giugno 2025 19:22

Galli: "Ho paura che Dzeko arrivi al posto di Kean. Gudmundsson va riscattato, con Pioli esplode"

16 giugno 2025 13:36

Galli: "Nuovo allenatore Fiorentina ultimo dei pensieri. Commisso definisca il suo progetto sportivo"

09 giugno 2025 16:00

Galli attacca Pradé: "Il direttore non deve criticare pubblicamente il mister, ha creato solo tensioni e criticità"

05 giugno 2025 14:18

Galli: "I risultati sportivi sono sotto gli occhi di tutti, ieri la Fiorentina ha guardato giocare il Bologna"

19 maggio 2025 12:38

Galli sulla sfida di Conference: "Il Betis non è più forte del Torino. Antony è un ectoplasma"

05 maggio 2025 23:32

Sentite Galli: "Dodo? Io non lo rischierei col Betis. A destra può giocare tranquillamente Folorunsho"

05 maggio 2025 14:55

Galli: "Ieri una partita poco esaltante, la Fiorentina ha sofferto troppo il gioco dell'Empoli"

28 aprile 2025 14:35

Riganò: "Quando mi chiamò la Fiorentina, credevo fosse uno scherzo, invece mi regalò un sogno"

27 aprile 2025 14:34

Galli: "Italiano aveva una squadra più debole, ma portava a casa sempre il risultato"

14 aprile 2025 13:46

Galli: "Nel 1982 in lotta per lo Scudetto per caso, poi sappiamo purtroppo come andò a Cagliari"

08 aprile 2025 13:17

Galli: "Palladino doveva sostituire subito Bove con Mandragora perché è il suo cambio naturale"

31 marzo 2025 14:30

Galli: "Palladino ancora non è pronto, sta imparando a fare l'allenatore a Firenze e si vede"

24 marzo 2025 13:18

Galli: "Mi dispiace per Adli, Folorunsho e Beltran, ma i titolari sono questi. Gud ha abilità fuori dal comune"

17 marzo 2025 13:17

Galli: "De Gea ha tenuto la Fiorentina a galla, l'errore può capitare. Giovedì può giocare Terracciano"

10 marzo 2025 13:39

Galli: "La Fiorentina ha avuto la Conference, il Napoli no. I viola devono ritrovare identità ed autostima"

09 marzo 2025 09:12

Galli: "Se Palladino ha promesso a Terracciano di giocare domani, allora non può cambiare idea ora"

05 marzo 2025 13:49

Galli: "Palladino fa l'allenatore da un anno e mezzo, non creda di dare lezioni di calcio a nessuno"

03 marzo 2025 13:27

Galli: "Alla Fiorentina serve una scossa, manderei via il direttore. Sennò è troppo facile"

25 febbraio 2025 15:45

Galli: "Palladino ha portato risultati, ma non gioco. Basta giocatori fuori ruolo, non rendono come potrebbero"

24 febbraio 2025 13:43

Bellucci: "Mazzone ha fatto saltare il mio trasferimento alla Fiorentina, avevo appuntamento con Galli"

22 febbraio 2025 20:56

Galli: "La Fiorentina ha un'organico competitivo e non può giocare solo sui lanci lunghi"

17 febbraio 2025 13:32

Galli: "Giocare con gli stessi 11 stasera sarebbe un suicidio. Kean ha la dote di smarcarsi sempre in area"

10 febbraio 2025 14:03

Galli: "Comuzzo non lo venderei mai. Zaniolo dovrebbe giocare vicino a Kean, è forte fisicamente"

03 febbraio 2025 13:53

Galli: "Pongracic è forte, possiamo puntare su di lui. Lasciamo perdere Marì, i difensori li abbiamo"

27 gennaio 2025 14:01

Galli: "Se allenatore e direttore sportivo iniziano a invertirsi i compiti, non ci si capisce più nulla"

20 gennaio 2025 13:52

Galli: "Pradé ha sbagliato i modi, il problema se c'è lo si risolve nello spogliatoio"

14 gennaio 2025 13:48

Galli: "Pongracic? Un mistero, sicuramente qualcosa non va. Fagioli l'avrei preso già anni fa"

13 gennaio 2025 13:27

Galli: "Folorunsho ideale per sostituire Bove. Dubito si possa completare facilmente, De Laurentiis è furbo"

02 gennaio 2025 15:00

Galli manda una frecciata a Pradè: "Non entro nelle polemiche ma qualcuno si guarderà allo specchio"

22 dicembre 2024 19:31

Galli: "Una volta quando il portiere sdraiava l'attaccante era rigore e rosso. Serve uniformità tra le decisioni"

16 dicembre 2024 14:00

Galli: "De Gea è un leader vero, ha avuto problemi in uscita, ma si è ripreso"

01 dicembre 2024 14:06

Galli: "Fiorentina concreta e ha un gran portiere. Sognare non costa nulla, le ambizioni devono esserci"

25 novembre 2024 17:22

Galli: "Fiorentina, perché non credere allo scudetto? De Gea è il miglior portiere della Serie A"

25 novembre 2024 13:56

Galli: "Se Beltran gioca così non è detto che Gumdundsson gli prenda la maglia da titolare"

18 novembre 2024 13:49

Galli: "In questa Fiorentina vedo lo spirito dell'82. Quell'anno siamo partiti male, poi fu lotta scudetto"

04 novembre 2024 13:49

Galli elogia De Gea: “Può giocare fino a 40 anni, spero nella Fiorentina. Le parate hanno cancellato le perplessità”

02 novembre 2024 09:50

Galli: "Palladino sta lavorando sugli input dati da Italiano. Complimenti a Pradè, questa squadra è forte"

28 ottobre 2024 13:43

Galli (ag. Bianco): "Il gol a Verona? È solo l'inizio. La Fiorentina lo segue, ora vuole fare bene a Monza"

22 ottobre 2024 17:34

Galli: "Dodo viene appena sfiorato da Gallo e cade 5 passi dopo. Il VAR serve, ma deve essere un supporto"

21 ottobre 2024 13:47

Galli: "Kean mi è piaciuto molto, ma non può fare 70 partite. La Fiorentina deve pensare a un sostituto"

14 ottobre 2024 14:14

Galli: "De Gea è un portiere di grande eleganza, è forte ed alza il livello della difesa"

13 ottobre 2024 15:03

Galli: "Rispetto per Terracciano, ma ieri abbiamo visto cosa significa avere un portiere come De Gea"

07 ottobre 2024 14:18

Galli: "De Gea non legge bene le palle lunghe. Farei giocare sempre Kayode, è meglio di Dodo"

16 settembre 2024 13:57

Galli: "Commisso ha detto che la Fiorentina è più forte dell'anno scorso, spero sia vero"

09 settembre 2024 14:29

Galli: "Oggi si sta violentando il ruolo del portiere. Si faccia lavorare Terracciano in un certo modo"

29 luglio 2024 15:55

Galli: "Firenze ti dà tanta pressione, anche sul 4-0 i tifosi si fanno sentire se la squadra non è concentrata"

18 luglio 2024 13:30

Galli: "Sorloth? Meglio tardi che mai. L'importante è che il centravanti rispecchi le idee di Palladino"

17 giugno 2024 17:07

Galli, agente di Bianco: "Ha le carte in regola per rimanere a Firenze, adesso vedremo con Pradè il da farsi"

03 giugno 2024 17:46

Galli: "Christensen è diventato eroe senza aver parato un rigore. Non è stata una grande operazione"

06 maggio 2024 13:33

Galli: "Quando Nico è arrivato a Firenze voleva giocare solo a sinistra. Italiano bravo a convincerlo"

29 aprile 2024 14:49

Galli: "Non vale la pena rischiare giocatori in campionato, contano Coppa Italia e la Conference"

22 aprile 2024 14:49

Galli: "La Fiorentina se difende bassa prende schiaffi. Milenkovic in difficoltà, lo vedi dalla faccia"

08 aprile 2024 13:46

Galli: "Italiano mette in preventivo di rischiare qualcosa per vincere le partite, la piazza chiede chiarezza"

01 aprile 2024 12:47

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