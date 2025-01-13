Galli: "Pongracic? Un mistero, sicuramente qualcosa non va. Fagioli l'avrei preso già anni fa"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio, parlando di mercato e di altri temi caldi in casa viola. Queste le sue parole:Sull'arrivo di un altro centrocampista: "O non l...

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio, parlando di mercato e di altri temi caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sull'arrivo di un altro centrocampista: "O non l'hanno già preso? Bisogna capire cosa vuol fare l'allenatore, se vuole fare il centrocampo a 2 o a 3, la difesa a 3 ecc. Non lo so, in base a quanto visto fin ora la soluzione adeguata mi sembrava Folorunsho al posto di Bove. Folorunsho ha fisico, corsa, forza, per come è stato usato a Verona ha ricoperto tutti e 3 i ruoli di Bove alla Fiorentina."

Su Fagioli: "Io Fagioli l'avrei preso anni fa, quando poi la Fiorentina ha fatto l'operazione Mandragora. Diventa però improponibile se la Juventus chiede 20/25 milioni di euro. Non so se sacrificandolo poi si mangeranno le mani. Lui è un giocatore in orbita nazionale, potrebbe rivelarsi un'operazione alla Kean. Però stiamo juventinizzando un po' la Fiorentina."

Su possibili acquisti dal Monza: "A volte può succedere che un giocatore interessante giochi in squadre minori, basta guardare alcuni profili al Venezia o al Parma. Bondo non so se possa essere il calciatore adatto, io mi aspetterei qualcosina di più se voglio investire in un futuro in cui vado ad alzare l'asticella."

Su Gudmundsson: "Vedete, a volte si dicono frasi fatte, tipo "Gud deve trovare continuità". E poi lo lascia in panchina, quindi mi domando come possa fare a trovarla questa continuità. L'allenatore deve fare delle scelte, che poi devono essere motivate, non giustificate. Quindi, questo significa che c'è qualcosa che non va."

Su Pongracic: "Non abbiamo molte notizie su di lui. L'unica cosa che possiamo vedere è che Pongracic non ha mai giocato. Ci si è puntato moltissimo e ad oggi è un mistero fisico, tattico, tecnico. Faccio fatica a parlare di uno che non gioca, non so che cosa dire. Io credo che non possa rimanere ai margini come adesso, e soprattutto non sapere niente sulle sue condizioni. Anche qui c'è la sensazione che ci sia qualcosa che non va, che è stato fatto un errore tecnico e che l'allenatore non lo veda. Questa teoria poi si rafforza se Palladino va a chiedere un altro acquisto come Pablo Marì."

PALLADINO SU FOLORUSHO

https://www.labaroviola.com/palladino-spiega-lacquisto-di-folorunsho-puo-giocare-a-centrocampo-esterno-e-anche-sottopunta/284484/