Palladino spiega l'acquisto di Folorunsho: "Può giocare a centrocampo, esterno e anche sottopunta"

L'ultimo arrivo in casa Fiorentina è Michael Folorunsho, centrocampista Italiano prelevato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Folorunsho è reduce da una grande s...

L'ultimo arrivo in casa Fiorentina è Michael Folorunsho, centrocampista Italiano prelevato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Folorunsho è reduce da una grande stagione con il Verona che gli è valsa la convocazione all'Europeo da parte del CT Spalletti, ma negli ultimi mesi con il Napoli ha giocato con il contagocce anche per via del rapporto complicato con Conte. A spiegare il perché del suo acquisto è stato Palladino in conferenza stampa, queste le sue parole:

"Folorunsho lo abbiamo accolto con grande entusiasmo, lo abbiamo voluto sia io che la società, lui ci porta le caratteristiche che ci mancavano dopo il forfait di Bove, può giocare sia esterno, sia a centrocampo che sotto punta, è convocato per il Monza. La società sa quello che deve fare, c’è grande sintonia."

TMW PABLO MARI

https://www.labaroviola.com/tmw-pablo-mari-non-vuole-lo-scontro-con-galliani-la-trattativa-puo-iniziare-dopo-la-partita-di-oggi/284482/