TMW: "Pablo Marì non vuole lo scontro con Galliani, la trattativa può iniziare dopo la partita di oggi"
Pablo Marì alla Fiorentina da domani può entrare nel vivo - Per ora non c'è ancora alcuna trattativa, solo una richiesta di informazioni. Ma dopo la gara di questa sera l'affare può entrare nel vivo:...
Pablo Marì alla Fiorentina da domani può entrare nel vivo - Per ora non c'è ancora alcuna trattativa, solo una richiesta di informazioni. Ma dopo la gara di questa sera l'affare può entrare nel vivo: il difensore spagnolo in scadenza di contratto non entrerà mai in conflitto con Adriano Galliani. Ma se la Fiorentina presenterà un'offerta seria, concreta, ecco che la situazione può rapidamente cambiare. Lo scrive Tuttomercatoweb
https://www.labaroviola.com/folorunsho-ce-voluto-un-po-il-mio-arrivo-ma-spero-vivamente-nel-riscatto-impressioni-positive/284383/