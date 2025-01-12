Folorunsho: "C'è voluto un po' per il mio arrivo ma spero vivamente nel riscatto, impressioni positive "

Il nuovo arrivato in casa Fiorentina Michael Folorunsho ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore viola ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole:"Ho avuto...

Il nuovo arrivato in casa Fiorentina Michael Folorunsho ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore viola ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole:

"Ho avuto subito impressioni positive, c'è voluto un po' per il mio arrivo e ringrazio la società ed il mister per la fiducia che mi hanno dato fin da subito. I compagni mi hanno accolto molto bene, sapevo che era un gruppo molto serio di ragazzi per bene che lavorano e stanno bene tra di loro. Con il mister abbiamo parlato e mi ha dato subito delle impressioni positive, è un mister che piace molto lavorare e attraverso il lavoro cerca di portare i risultati a casa.

Come ho già detto spero di ripagare la fiducia di tutti e come ho già detto per me è una grande prova e voglio farmi trovare pronto e lasciare un bel ricordo a tutti quanti e spero vivamente che ci possa essere un futuro insieme. Con il Monza sarà una partita difficile anche se sono ultimi in classifica sono una squadra che è molto pericolosa, se facciamo quello che sappiamo portiamo i risultati a casa."

UFFICIALE FOLORUNSHO

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ufficializza-folorunsho-arriva-in-prestito-con-opzione-per-il-riscatto-indossera-il-90/284265/