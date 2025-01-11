La Fiorentina ufficializza Folorunsho: "Arriva in prestito con opzione per il riscatto, indosserà il 90"

Tramite un comunicato sul proprio sito la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Folorunsho arrivato a Firenze ieri poco prima dell'ora di cena. Stamattina il centrocampista si è sottoposto ai tes...

Tramite un comunicato sul proprio sito la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Folorunsho arrivato a Firenze ieri poco prima dell'ora di cena. Stamattina il centrocampista si è sottoposto ai test fisici al Viola Park. questo il comunicato ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho dall’ SSC Napoli. Folorunsho, nato a Roma il 7 febbraio del 1998, in carriera ha indossato anche le maglie della Reggina, del Pordenone e del Bari. Nella stagione scorsa, con la maglia dell’Hellas Verona, ha collezionato 34 presenze in Serie A mettendo a segno 5 reti ed è stato convocato dalla Nazionale italiana per gli Europei in Germania. Il nuovo calciatore viola indosserà la maglia numero 90."

LE PAROLE DI FERRARI

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