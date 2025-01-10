Ferrari: "Abbiamo tanti ottimi difensori e per Pablo Marì non c'è nulla, Frendrup è impossibile"
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è stato intercettato dai giornalisti presenti a margine dell'assemblea della lega calcio, queste le sue parole:"Stiamo cercando di trovare le...
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è stato intercettato dai giornalisti presenti a margine dell'assemblea della lega calcio, queste le sue parole:
"Stiamo cercando di trovare le soluzioni giuste per rinforzare una squadra che sta già facendo un ottima stagione. In difesa abbiamo tanti giocatori e Pablo Marì è un ottimo giocatore anche lui."
Siete felici della delibera del comune sul tema stadio?
"Siamo contenti perché fin dall'inizio abbiamo chiesto di poter rimanere in città e restare a Firenze, sulle tempistiche la frase 25/26 e anche oltre è molto importante sia per rimanere al Franchi sia per la tempistica dei lavori"
La trattativa per Pablo Marì a che punto è?
"Per Pablo Marì non c'è nulla, nulla"
Biraghi?
"Con Cristiano abbiamo un ottimo rapporto e ci parliamo serenamente si è chiarito con il mister e ora cercheremo di trovare una soluzione che vada bene a lui"
Frendrup del Genoa è impossibile?
"Sicuramente"
https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-il-riscatto-di-folorunsho-e-a-8-milioni-puo-diventare-obbligatorio-facilmente/284143/