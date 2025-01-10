TMW scrive: "Il riscatto di Folorunsho è a 8 milioni, può diventare obbligatorio facilmente"

È tutto pronto per l'arrivo al Napoli di Philip Billing. Il centrocampista del Bournemouth e della nazionale danese - riferisce Sky Sport - ha ottenuto l'ok per arrivare in Italia già nella giornata d...

È tutto pronto per l'arrivo al Napoli di Philip Billing. Il centrocampista del Bournemouth e della nazionale danese - riferisce Sky Sport - ha ottenuto l'ok per arrivare in Italia già nella giornata di oggi. L'affare si è chiuso in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Col suo arrivo il Napoli contestualmente può liberare Folorunsho che da giorni attende di potersi trasferire alla Fiorentina.

Folorunsho sarà della Fiorentina ufficialmente nelle prossime ore e arriva dal Napoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato (a parametri abbastanza semplici da raggiungere e far scattare) a 8 milioni di euro. Arriva in viola con la possibilità di inserirsi in varie posizioni e situazioni di campo, sia a centrocampo che sulla trequarti. Un profilo perfetto, insomma, per alimentare la voglia di camaleontismo di Palladino. A scriverlo è Tuttomercatoweb

DALLA SARDEGNA KOUAME

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