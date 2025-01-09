Dalla Sardegna: "Difficile per il Cagliari prendere Kouame, troppo alte le ambizioni e le richieste del giocatore"
Il Cagliari continua a lavorare sul mercato, cercando rinforzi in attacco. Tra i profili accostati ai rossoblù spicca quello di Christian Kouame, attaccante classe 1997 della Fiorentina. Il giocatore...
Il Cagliari continua a lavorare sul mercato, cercando rinforzi in attacco. Tra i profili accostati ai rossoblù spicca quello di Christian Kouame, attaccante classe 1997 della Fiorentina. Il giocatore pare essere molto ambito: ci sono diverse squadre di Serie A interessate a lui, tutte nella parte destra della classifica. Come riportato da L’Unione Sarda, però, la trattativa appare complicata, sia per le richieste economiche che per le ambizioni del giocatore stesso. Lo scrive Cagliarinews24
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