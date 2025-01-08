Pedullà: "No della Fiorentina a Bologna e Como per il prestito di Ikonè, serve l'obbligo di riscatto"

Secondo il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà nelle ultime ore la Fiorentina avrebbe rispedito al mittente due offerte per Jonathan Ikonè. Infatti tramite il proprio profilo X Pedullà ha re...

Secondo il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà nelle ultime ore la Fiorentina avrebbe rispedito al mittente due offerte per Jonathan Ikonè. Infatti tramite il proprio profilo X Pedullà ha reso noto che le due società in queste ore si sarebbero interessate a prelevare Ikonè dalla Fiorentina con la formula del prestito secco ricevendo però un secco no dalla società viola. Infatti la dirigenza vorrebbe cedere Ikonè a titolo definitivo e per questo vorrebbe un offerta con l'obbligo di riscatto.

CASSANO CONTRO LEAO

https://www.labaroviola.com/cassano-attacca-leao-e-un-calciatore-farlocco-senza-cooni-leao-risponde-che-pagliaccio/283718/