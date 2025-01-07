Cassano attacca Leao: “È un calciatore farlocco senza co***oni”. Leao risponde: “Che pagliaccio”

Dopo la partita di ieri tra Inter e Milan valevole per la Supercoppa Italiana Antonio Cassano nel corso del programma "Viva el Futbol" aveva attaccato duramente Rafael Leao per il comportamento avuto...

Dopo la partita di ieri tra Inter e Milan valevole per la Supercoppa Italiana Antonio Cassano nel corso del programma "Viva el Futbol" aveva attaccato duramente Rafael Leao per il comportamento avuto nei confronti di Fonseca. Infatti l'ex fantasista Barese si era espresso così:

"Presto anche Coincecao capirà che Leao è un calciatore da 0-0 che non ha l'ultimo passaggio e che non vede la porta. Inoltre visto come si è comportato con Fonseca gli mancano anche gli attributi, visto che ne parlava male quando era lontano con la Nazionale. Se hai dei problemi con l'allenatore glielo dici in faccia rischiando di essere messo fuori rosa, Fonseca con lui è stato un signore e deve dire grazie che se trovava davanti uno Spalletti rischiava che lo attaccava al muro."

La risposta di Leao non si è fatta attendere ed è arrivato direttamente tramite il suo profilo X, Leao ha infatti ricondiviso il video delle parole di Cassano e ha commentato con l'emoj del pagliaccio.

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