TMW scrive: "Folorunsho andrà alla Fiorentina, ma prima il Napoli deve ingaggiare il suo sostituto"
La Fiorentina è a caccia di rinforzi per il suo centrocampo e sembra aver individuato in Michael Folorunsho il nome giusto per rinforzarsi, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa arrivano da Tuttom...
La Fiorentina è a caccia di rinforzi per il suo centrocampo e sembra aver individuato in Michael Folorunsho il nome giusto per rinforzarsi, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa arrivano da Tuttomercatoweb, queste le parole:
"Dopo un Europeo da comparsa e una prima parte di stagione con pochissimi minuti nelle gambe, Folorunsho è pronto a trasferirsi alla Fiorentina per prendere il posto di Bove. Prima, però, il Napoli deve ingaggiare il suo sostituto: se ci riuscirà in tempi brevi, arriverà il via libera."
https://www.labaroviola.com/fiorentina-sfortunata-gudmundsson-ha-saltato-piu-partite-in-6-mesi-a-firenze-che-in-3-anni-al-genoa/283593/