Fiorentina sfortunata: Gudmundsson ha saltato più partite in 6 mesi a Firenze che in 3 anni al Genoa

Albert Gudmundsson è stato l'acquisto per eccellenza del calciomercato estivo della Fiorentina non che uno dei migliori trasferimenti in tutta la Serie A. Ma nonostante l'esborso dei viola e le aspett...

Albert Gudmundsson è stato l'acquisto per eccellenza del calciomercato estivo della Fiorentina non che uno dei migliori trasferimenti in tutta la Serie A. Ma nonostante l'esborso dei viola e le aspettative su di lui l'apporto fin qui di Albert nella stagione della Fiorentina è stato piuttosto scarso, e questo a causa degli infortuni che stanno colpendo l'Islandese.

Gudmundsson infatti ha già saltato 14 partite tra l'infortunio di inizio stagione che si è portato dietro da Genova e quello al flessore rimediato a Lecce oltre al mancato ingresso contro il Napoli per un fastidio alla caviglia. Ma chi pensa che la Fiorentina abbia acquistato un calciatore poco integro si sbaglia, perché Gudmundsson in 3 anni al Genoa ha saltato appena 6 partite per infortunio, meno della metà di quelle che ha già saltato a Firenze. Addirittura nella stagione 22/23 in Serie B con il Genoa non risultano partite saltate da Gud per infortunio.

Sotto questo punto di vista l'ultima stagione complicata per lui è stata la 19/20 all'Az Alkmaar dove per un infortunio alla caviglia stette 150 giorni fermo ai Box. Ma ciò non toglie che quella di Gudmundsson non sia la carriera di un calciatore fragile, semplicemente è un periodo per lui e per la Fiorentina poco fortunato dal punto di vista fisico, con l'augurio che possa iniziare presto a far sognare i tifosi della Fiorentina

CECCARINI SU FOLORUNSHO

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