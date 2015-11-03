Notizie Infortuni Fiorentina

Boom di infortuni muscolari in serie A: sono aumentati del 45%. Fiorentina ancora illesa
10 ottobre 2025 15:04
Fiorentina sfortunata: Gudmundsson ha saltato più partite in 6 mesi a Firenze che in 3 anni al Genoa
06 gennaio 2025 11:56
Sentite Panucci: "Troppi infortuni in campo? È colpa dei social, giocatori stressati"
28 giugno 2024 23:17
Tegola per Gasperini, Ruggeri non sarà della partita mentre Muriel dovrà giocare con i ferri al dito
13 aprile 2023 20:22
"Cinque cambi a gara? Idea utile. Alla ripresa ci sarà il forte rischio di infortuni muscolari"
23 aprile 2020 10:40
“Serve un mese di allenamenti per ripartire. Infortuni? Dobbiamo aspettarceli”
23 aprile 2020 09:38
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