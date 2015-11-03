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Notizie Infortuni Fiorentina

Boom di infortuni muscolari in serie A: sono aumentati del 45%. Fiorentina ancora illesa

10 ottobre 2025 15:04

Fiorentina sfortunata: Gudmundsson ha saltato più partite in 6 mesi a Firenze che in 3 anni al Genoa

06 gennaio 2025 11:56

Sentite Panucci: "Troppi infortuni in campo? È colpa dei social, giocatori stressati"

28 giugno 2024 23:17

Tegola per Gasperini, Ruggeri non sarà della partita mentre Muriel dovrà giocare con i ferri al dito

13 aprile 2023 20:22

"Cinque cambi a gara? Idea utile. Alla ripresa ci sarà il forte rischio di infortuni muscolari"

23 aprile 2020 10:40

“Serve un mese di allenamenti per ripartire. Infortuni? Dobbiamo aspettarceli”

23 aprile 2020 09:38

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