“Il rischio infortuni – ha detto il preparatore Ivan Carminati a La Gazzetta dello Sport – soprattuto se per esigenze di tv si tornerà alle partite dopo tre settimane di allenamento. Mi sembra utile l’idea dei cinque cambi a gara. Infortuni in primis muscolari. Gli allenamenti a gruppi possono aiutare a non caricare. Quando torneranno in campo, i giocatori dovranno arrivare 30-40 minuti prima per far lavori individuali ad anca, spalla, coscia”.