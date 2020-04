“Auspico che – ha detto il prof Brignardello, capo dei preparatori atletici dell’Udinese a Il Corriere dello Sport – dal momento in cui si riprenderà ad allenarsi, ci venga concesso prima delle partite vere, un po’ più tempo delle tre settimane di cui si parla adesso. Dovremo anche ragionare sul prodotto-calcio che andremo ad offrire, no? Se le squadre non sono pronte tutto ne risentirà, anche la qualità del gioco”.

“Nella Nation Football League – ha aggiunto – nel 2011 ci fu un blocco di quasi quattro mesi a causa di una vertenza sindacale. Dallo studio saltava subito all’occhio il forte incremento di infortuni in corrispondenza con lo stop, la maggior parte di tipo tendineo: dobbiamo aspettarceli anche noi, questo mi sembra chiaro”.