Notizie Ripartenza Fiorentina

Lega Serie A, ripartenza del campionato il 13 giugno: si aspetta il via libera del Governo
13 maggio 2020 17:32
Tommasi: "Abbiamo davanti lo Zoncolan. Non sono d'accordo sulle decisioni del governo"
29 aprile 2020 11:37
Il piano della Fiorentina per la ripartenza: tutti in hotel isolati dal mondo esterno
23 aprile 2020 10:32
“Serve un mese di allenamenti per ripartire. Infortuni? Dobbiamo aspettarceli”
23 aprile 2020 09:38
Spadafora: "Nei prossimi giorni incontro con il Ministro della Salute per la ripartenza"
22 aprile 2020 18:35
Dott. Baldereschi: "Ripartenza del calcio? Col buon senso basterebbe un tampone a calciatore"
21 aprile 2020 19:58
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