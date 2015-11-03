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Notizie Ripartenza Fiorentina

Lega Serie A, ripartenza del campionato il 13 giugno: si aspetta il via libera del Governo

13 maggio 2020 17:32

Tommasi: "Abbiamo davanti lo Zoncolan. Non sono d'accordo sulle decisioni del governo"

29 aprile 2020 11:37

Il piano della Fiorentina per la ripartenza: tutti in hotel isolati dal mondo esterno

23 aprile 2020 10:32

“Serve un mese di allenamenti per ripartire. Infortuni? Dobbiamo aspettarceli”

23 aprile 2020 09:38

Spadafora: "Nei prossimi giorni incontro con il Ministro della Salute per la ripartenza"

22 aprile 2020 18:35

Dott. Baldereschi: "Ripartenza del calcio? Col buon senso basterebbe un tampone a calciatore"

21 aprile 2020 19:58

Gazzetta, ipotesi sulla data di ripartenza della Serie A: 14 aprile o addirittura 13 giugno

17 marzo 2020 22:56

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