La Lega di Serie A propone la ripresa del campionato il 13 giugno: sarebbe questo quello che emerge dall’Assemblea in corso tra i venti club di massima serie italiana, con la proposta del 13 che è passata con la maggioranza. Una proposta di qualche settimana fa su cui la Serie A aveva già iniziato a lavorare e che oggi è stata “ratificata”. Il tutto però aspettando il via libera del Governo, che per bocca del Ministro Spadafora si è riservato altro tempo per dare il via libera definitivo al ritorno dei campionati.

Tuttomercatoweb.com