Notizie Lega Fiorentina

Adani attacca la Lega: "A loro interessano solo i soldi, non hanno nessun rispetto dei tifosi"
07 gennaio 2025 13:57
Barone, quante lotte in Lega per quel “fast, fast, fast” condiviso con Commisso: così orgogliosi del Viola Park
21 marzo 2024 08:33
La Lega Serie A ricorda Joe Barone, Lorenzo Casini dichiara: "Ha sempre lottato per il bene del sistema"
19 marzo 2024 16:44
Corriere Fiorentino, la Lega suggerisce la caserma Perotti per il nuovo stadio della Fiorentina
26 gennaio 2024 12:04
Scontri in Lega, diritti tv e fondi i nodi da chiarire: la Fiorentina vuole trasparenza
11 marzo 2023 10:16
Nazione, mercato aperto durante 4 giornate di Serie A. A settembre apre mercato svincolati
24 maggio 2022 09:13
Galli: "Fiorentina può fare uno stadio in altra città. Franchi pagato anche con i soldi degli juventini"
28 marzo 2022 13:53
Corriere dello Sport: "Commisso tuona, scoppia la bufera in Lega: arriverà il deferimento?"
14 gennaio 2022 10:59
Lega pronta ad attaccare il blocco dei 7 club tra i quali c'è la Fiorentina: la Superlega non ha rotto il fronte
23 aprile 2021 09:06
Corriere dello Sport, diritti tv, 7 club in pressing, c'è la Fiorentina ma si va ancora verso una fumata nera
08 marzo 2021 10:59
Lega, vince Dal Pino, la Fiorentina ha votato contro: Barone non ha preso bene l'esclusione dal Consiglio
22 gennaio 2021 10:34
TMW, Assemblea Lega Serie A, Joe Barone non è stato eletto consigliere: ecco i nuovi nomi
21 gennaio 2021 17:59
Gazzetta, Barone oggi si candida a consigliere di Lega: ecco chi sono i suoi avversari
21 gennaio 2021 10:21
La Lega Serie A conferma: "Juve-Napoli si gioca". Gli azzurri non partono, sarà 3-0 a tavolino
04 ottobre 2020 16:29
Consigliere FIGC: "Juventus-Napoli sarà rinviata. Il provvedimento della ASL è legittimo"
04 ottobre 2020 11:13
Commisso Jr e Barone, il primo tampone è negativo al Coronavirus, si attende il secondo
12 settembre 2020 10:51
Serie A, uno dei 20 presidenti è positivo al Coronavirus, ha partecipato all'assemblea di Lega
10 settembre 2020 07:33
Primavera, Fiorentina-Bologna anticipata venerdì 18 alle ore 15.00. Ecco dove seguirla
09 settembre 2020 17:34
Fiorentina, ancora un anno con al braccio la fascia DA13, si aspetta l'ok della Lega
08 settembre 2020 11:05
Ufficiale, il calendario della Serie A 2020/2021 verrà svelato il 2 settembre alle ore 12
28 agosto 2020 17:33
Lega, Barone non è stato eletto: tensioni per la questione diritti tv, il posto resta vacante
31 luglio 2020 09:35
Lega, giovedì verrà eletto il nuovo consigliere: duello tra Barone, dg viola ed il presidente dell'Hellas Setti
28 luglio 2020 12:49
Diritti tv, Barone concorde con De Laurentiis: creazione di un canale della Lega e introiti doppi
21 luglio 2020 11:41
Stadi, sono 14 le richieste della Lega e di Barone. Vanno migliorati processi, ruoli e responsabilità
15 luglio 2020 08:51
Sportmediaset, i nuovi orari della Serie A saranno 16:45, 19 e 21:15: oggi la decisione definitiva
03 luglio 2020 09:17
Torti arbitrali? La Fiorentina non ci sta più e vuole inserire un addetto agli arbitri
29 giugno 2020 09:15
Calcio in chiaro? Manca ancora l'accordo. La volontà comune c'è ma non l'intesa
19 giugno 2020 00:40
Gazzetta, il 12 settembre la probabile partenza del nuovo campionato. Il mercato sarà ancora aperto
16 giugno 2020 12:17
Lega Firenze: "La maggioranza non vuole la Fiorentina al Franchi. Nardella ha abbandonato Commisso"
09 giugno 2020 15:53
Nardella: "Franchi? La legge non ci permette di venderlo o di darlo in concessione per 99 anni"
09 giugno 2020 11:19
Tuttosport, Barone si candida come consigliere federale della Lega Serie A
03 giugno 2020 11:29
Nazione, Serie A, alla ripresa al Franchi ci saranno sagome e cori registrati? La Lega ci sta pensando
31 maggio 2020 11:02
Diritti tv, Sky e Lega procedono per vie legali: le ultime 5 giornate rischiano di essere oscurate
29 maggio 2020 11:24
Nessuna modifica del Comitato Scientifico: in caso di positività la quarantena resta di due settimane
26 maggio 2020 23:21
Spadafora: "La Serie A può riprendere o il 13 o il 20 giugno. Giovedì ho convocato Lega e FIGC, decideremo"
25 maggio 2020 01:48
Scontro totale tra Serie A e televisioni: ieri è arrivata la fumata nera, si andrà per vie legali?
19 maggio 2020 11:52
Gazzetta, Il 13 giugno riparte la Serie A? La data traballa. Solo il Governo può salvare la Coppa Italia
19 maggio 2020 11:45
La Lega Serie A ha corretto il protocollo: quarantena, ritiri e responsabilità penale dei medici
17 maggio 2020 21:22
Lega Serie A, ripartenza del campionato il 13 giugno: si aspetta il via libera del Governo
13 maggio 2020 17:32
Serie A, la ripresa costa minimo 4 milioni: tamponi, test, guanti, mascherine e igienizzanti. Gli alberghi...
10 maggio 2020 11:23
Gazzetta, Serie A, arriverà l'ok per gli allenamenti in gruppo: ecco le prossime tappe per la ripresa della Serie A
10 maggio 2020 09:44
Lega Serie A, convocata un'assemblea d'urgenza per mercoledì 13 maggio
08 maggio 2020 20:44
Repubblica, Conte mercoledì potrebbe dare lo stop definitivo alla Serie A. L'estrema ipotesi ripartire il 24 giugno...
03 maggio 2020 11:48
Sky Sport, Il CONI e la Lega stanno lavorando ad un protocollo medico comune per la ripresa
02 maggio 2020 23:15
Sky Sport, slitta il comunicato della Lega Serie A sulla ripresa: non c'è l'accordo tra i club
30 aprile 2020 00:12
Il 1° maggio convocata l'assemblea straordinaria della Lega Serie A
29 aprile 2020 00:28
Fonti FIGC sulla ripresa: "Nessun accordo e nessuna indicazione di date". L'8 maggio Consiglio Federale
28 aprile 2020 12:04
Lega Serie A, nuova volontà unanime di finire il campionato: ora la palla passa al Governo
21 aprile 2020 15:57
Serie A, arriva la conferma unanime: l'intenzione è quella di finire la stagione
20 aprile 2020 22:55
Fiorentina tra gli 8 club contrari alla ripresa? Fake news, ecco la posizione del club viola
20 aprile 2020 21:59
Serie A, convocata per martedì 21 l'assemblea di Lega. Nell'ordine del giorno anche i diritti tv
18 aprile 2020 18:31
Lega di serie A contro Malagò: "Stupore per la sua ingerenza e leggerezza sui diritti tv"
16 aprile 2020 15:01
Malagò: "Il calcio è nel caos. Procedono per ipotesi quando serve un piano chiaro e convincente"
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Spunta una nuova ipotesi: e se si ripartisse dalla Coppa Italia e non dalla Serie A?
16 aprile 2020 13:38
Serie A, ripresa modello Europei: in campo dal 31 maggio al 12 luglio. La Lega studia il nuovo calendario
15 aprile 2020 10:42
Barone: "Chiesa? Ho sentito Enrico anche stamani. Vogliamo che i più forti restino tutti alla Fiorentina"
08 aprile 2020 12:36
Commisso: "Renzi ha detto che Chiesa va all'Inter? Pensi alla politica. Convinto che i migliori calciatori resteranno"
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Lega Serie A, c'è l'accordo sul taglio degli stipendi: 4 mesi se il campionato è finito, 2 mesi se si riparte
06 aprile 2020 18:00
Ipotesi unica finestra di mercato fino a dicembre. FFP? Nessuno stop, solo scadenze posticipate
01 aprile 2020 14:12
Calcagno: "Quando sarà possibile i calciatori vogliono tornare a giocare e finire il campionato"
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Sky Sport, nessun accordo Lega-AIC sul taglio degli stipendi: si discute sul pagamento di marzo
01 aprile 2020 00:42
Sky Sport, rinviato a domani il vertice Lega Serie A - AIC sul taglio degli stipendi dei calciatori
30 marzo 2020 21:37
Coronavirus, la Serie A chiede lo stop degli stipendi dei calciatori fino alla fine dell'emergenza
30 marzo 2020 17:00
Dal Pino: "Tutti i club di Serie A sono compatti. Taglio degli stipendi? Strada dolorosa ma obbligata"
29 marzo 2020 12:03
Lunedì vertice Lega-AIC per gli stipendi dei calciatori. Spunta una doppia ipotesi
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Lapo Elkann contro Lotito: "Ha una laurea in virologia? L'ottimista è un pessimista male informato"
25 marzo 2020 19:18
Scontro Lotito-Agnelli in Lega: botta e risposta con battute da commedia
25 marzo 2020 14:13
Serie A, pronti tagli degli stipendi fino al 30%. Ipotesi defiscalizzazione e creazione di un fondo di garanzia
24 marzo 2020 12:03
La Serie A fa la conta dei danni: si parte da un minimo di 167 milioni e si arriva ad oltre 720
23 marzo 2020 12:29
Criscitiello: "Se non si riparte, la classifica va congelata. Lo scudetto lo darei all'Atalanta perchè..."
23 marzo 2020 01:59
La Lega chiede al Governo non soldi ma nuove leggi. Spunta quella sulla costruzione di nuovi stadi
19 marzo 2020 11:44
Il presidente della FIGC dice sì al taglio degli ingaggi dei calciatori: ipotesi tra il 20-30%
19 marzo 2020 11:37
Coronavirus, rischio danni fino a 700 milioni: le società chiederanno ai calciatori di contribuire
18 marzo 2020 12:17
Serie A, le società hanno deciso: si riparte il 2 o il 16 maggio. Ci saranno playoff/playout se...
17 marzo 2020 12:44
Nazione, ipotesi slittamento: il mercato estivo potrebbe iniziare ad agosto e finire a metà settembre
15 marzo 2020 13:07
Spadafora: "Pensavo di sospendere la Serie A già sabato. Aiuteremo anche il mondo del calcio"
12 marzo 2020 12:54
Repubblica, domani arriverà lo stop? Spunta l'ipotesi Serie A 2020-2021 con 22 club. Lo scudetto...
09 marzo 2020 11:32
Malagò: "Martedì se la Federcalcio è contraria alla Lega, quest'ultima verrà commissariata"
09 marzo 2020 11:02
Dal Pino: "Sono sbagliate le affermazioni di Spadafora, vuole scaricare le sue responsabilità"
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Spadafora apre alla Serie A in chiaro, forse poteva arrivare l'ok della Lega ma Sky dice no
07 marzo 2020 23:01
Partite di Serie A in chiaro? C'era il sì della FIGC ma in serata la Lega ha detto no
06 marzo 2020 23:58
Lega Serie A, ecco le disposizioni generali: termoscanner, soggetti ammessi e cerimoniale ridotto
06 marzo 2020 18:33
Ufficiale Serie A, Fiorentina-Brescia domenica 15 alle ore 15. Con la Lazio venerdì 20 alle 20.45
06 marzo 2020 18:21
Lotti: "Polemiche in Lega? Sembrava una riunione di condominio. Non parlo di campionato falsato ma..."
06 marzo 2020 00:43
Giovedì 12 marzo a Milano nuova assemblea della Lega Serie A
06 marzo 2020 00:35
Ufficiale, Udinese-Fiorentina si giocherà domenica alle ore 18
05 marzo 2020 18:11
Conte si defila: "Calcio? Deciderà la Lega se si giocherà a porte chiuse o se si opterà per i rinvii"
04 marzo 2020 12:40
Sky Sport, annullata l’assemblea di Lega prevista domani. Si va verso il recupero della 26^ giornata
04 marzo 2020 01:23
Barone: "Non vogliamo giocare domenica sera contro l'Udinese. Non esiste un unico trattamento in Serie A"
03 marzo 2020 01:02
Intesa Lega-Figc, slitta la 27^ giornata. Udinese-Fiorentina si gioca domenica 8 alle 20.45
02 marzo 2020 22:47
Amoruso: "La Lega ha esagerato, la decisone deve essere unanime. Pezzella? In caso di buona offerta..."
02 marzo 2020 20:42
Galli: "In Italia siamo pieni di cialtroni. Fossi Commisso mi verrebbe qualche dubbio sul fatto di aver..."
02 marzo 2020 18:18
Pezzella: "Qui ogni gara è una finale, la Fiorentina è in costruzione. River? Un giorno spero di tornare"
02 marzo 2020 13:50
Liverani: "La Lega non deve fare da garante solo per 4-5 club. Doveva slittare tutta la giornata"
02 marzo 2020 00:39
Ufficiale, Sampdoria-Hellas Verona in programma domani è stata rinviata al 13 maggio
01 marzo 2020 22:01
Comunicato della Lega: mercoledì 4 marzo si terrà un'assemblea urgente
01 marzo 2020 19:03
Spadafora: "I vertici hanno voluto il rinvio, ora la Lega deve dare regolarità al campionato"
01 marzo 2020 11:53
Il CorSera svela: il Friuli ha inviato una diffida alla Lega minacciando di non aprire le porte dello stadio
01 marzo 2020 11:42
La Curva Nord dell'Inter protesta sotto la Lega: "Calciopoli... Ci risiamo?"
01 marzo 2020 00:26
Basile: "Nel nostro piccolo paese chi ha potere viene temuto, rispettato, riverito e blandito"
04 febbraio 2020 11:53
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