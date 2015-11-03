Labaro Viola

Notizie Lega Fiorentina

Adani attacca la Lega: "A loro interessano solo i soldi, non hanno nessun rispetto dei tifosi"

07 gennaio 2025 13:57

Barone, quante lotte in Lega per quel “fast, fast, fast” condiviso con Commisso: così orgogliosi del Viola Park 

21 marzo 2024 08:33

La Lega Serie A ricorda Joe Barone, Lorenzo Casini dichiara: "Ha sempre lottato per il bene del sistema"

19 marzo 2024 16:44

Corriere Fiorentino, la Lega suggerisce la caserma Perotti per il nuovo stadio della Fiorentina

26 gennaio 2024 12:04

Scontri in Lega, diritti tv e fondi i nodi da chiarire: la Fiorentina vuole trasparenza

11 marzo 2023 10:16

Nazione, mercato aperto durante 4 giornate di Serie A. A settembre apre mercato svincolati

24 maggio 2022 09:13

Galli: "Fiorentina può fare uno stadio in altra città. Franchi pagato anche con i soldi degli juventini"

28 marzo 2022 13:53

Corriere dello Sport: "Commisso tuona, scoppia la bufera in Lega: arriverà il deferimento?"

14 gennaio 2022 10:59

Lega pronta ad attaccare il blocco dei 7 club tra i quali c'è la Fiorentina: la Superlega non ha rotto il fronte

23 aprile 2021 09:06

Corriere dello Sport, diritti tv, 7 club in pressing, c'è la Fiorentina ma si va ancora verso una fumata nera

08 marzo 2021 10:59

Lega, vince Dal Pino, la Fiorentina ha votato contro: Barone non ha preso bene l'esclusione dal Consiglio

22 gennaio 2021 10:34

TMW, Assemblea Lega Serie A, Joe Barone non è stato eletto consigliere: ecco i nuovi nomi

21 gennaio 2021 17:59

Gazzetta, Barone oggi si candida a consigliere di Lega: ecco chi sono i suoi avversari

21 gennaio 2021 10:21

La Lega Serie A conferma: "Juve-Napoli si gioca". Gli azzurri non partono, sarà 3-0 a tavolino

04 ottobre 2020 16:29

Consigliere FIGC: "Juventus-Napoli sarà rinviata. Il provvedimento della ASL è legittimo"

04 ottobre 2020 11:13

Commisso Jr e Barone, il primo tampone è negativo al Coronavirus, si attende il secondo

12 settembre 2020 10:51

Serie A, uno dei 20 presidenti è positivo al Coronavirus, ha partecipato all'assemblea di Lega

10 settembre 2020 07:33

Primavera, Fiorentina-Bologna anticipata venerdì 18 alle ore 15.00. Ecco dove seguirla

09 settembre 2020 17:34

Fiorentina, ancora un anno con al braccio la fascia DA13, si aspetta l'ok della Lega

08 settembre 2020 11:05

Ufficiale, il calendario della Serie A 2020/2021 verrà svelato il 2 settembre alle ore 12

28 agosto 2020 17:33

Lega, Barone non è stato eletto: tensioni per la questione diritti tv, il posto resta vacante

31 luglio 2020 09:35

Lega, giovedì verrà eletto il nuovo consigliere: duello tra Barone, dg viola ed il presidente dell'Hellas Setti

28 luglio 2020 12:49

Diritti tv, Barone concorde con De Laurentiis: creazione di un canale della Lega e introiti doppi

21 luglio 2020 11:41

Stadi, sono 14 le richieste della Lega e di Barone. Vanno migliorati processi, ruoli e responsabilità

15 luglio 2020 08:51

Sportmediaset, i nuovi orari della Serie A saranno 16:45, 19 e 21:15: oggi la decisione definitiva

03 luglio 2020 09:17

Torti arbitrali? La Fiorentina non ci sta più e vuole inserire un addetto agli arbitri

29 giugno 2020 09:15

Calcio in chiaro? Manca ancora l'accordo. La volontà comune c'è ma non l'intesa

19 giugno 2020 00:40

Gazzetta, il 12 settembre la probabile partenza del nuovo campionato. Il mercato sarà ancora aperto

16 giugno 2020 12:17

Lega Firenze: "La maggioranza non vuole la Fiorentina al Franchi. Nardella ha abbandonato Commisso"

09 giugno 2020 15:53

Nardella: "Franchi? La legge non ci permette di venderlo o di darlo in concessione per 99 anni"

09 giugno 2020 11:19

Tuttosport, Barone si candida come consigliere federale della Lega Serie A

03 giugno 2020 11:29

Nazione, Serie A, alla ripresa al Franchi ci saranno sagome e cori registrati? La Lega ci sta pensando

31 maggio 2020 11:02

Diritti tv, Sky e Lega procedono per vie legali: le ultime 5 giornate rischiano di essere oscurate

29 maggio 2020 11:24

Nessuna modifica del Comitato Scientifico: in caso di positività la quarantena resta di due settimane

26 maggio 2020 23:21

Spadafora: "La Serie A può riprendere o il 13 o il 20 giugno. Giovedì ho convocato Lega e FIGC, decideremo"

25 maggio 2020 01:48

Scontro totale tra Serie A e televisioni: ieri è arrivata la fumata nera, si andrà per vie legali?

19 maggio 2020 11:52

Gazzetta, Il 13 giugno riparte la Serie A? La data traballa. Solo il Governo può salvare la Coppa Italia

19 maggio 2020 11:45

La Lega Serie A ha corretto il protocollo: quarantena, ritiri e responsabilità penale dei medici

17 maggio 2020 21:22

Lega Serie A, ripartenza del campionato il 13 giugno: si aspetta il via libera del Governo

13 maggio 2020 17:32

Serie A, la ripresa costa minimo 4 milioni: tamponi, test, guanti, mascherine e igienizzanti. Gli alberghi...

10 maggio 2020 11:23

Gazzetta, Serie A, arriverà l'ok per gli allenamenti in gruppo: ecco le prossime tappe per la ripresa della Serie A

10 maggio 2020 09:44

Lega Serie A, convocata un'assemblea d'urgenza per mercoledì 13 maggio

08 maggio 2020 20:44

Repubblica, Conte mercoledì potrebbe dare lo stop definitivo alla Serie A. L'estrema ipotesi ripartire il 24 giugno...

03 maggio 2020 11:48

Sky Sport, Il CONI e la Lega stanno lavorando ad un protocollo medico comune per la ripresa

02 maggio 2020 23:15

Sky Sport, slitta il comunicato della Lega Serie A sulla ripresa: non c'è l'accordo tra i club

30 aprile 2020 00:12

Il 1° maggio convocata l'assemblea straordinaria della Lega Serie A

29 aprile 2020 00:28

Fonti FIGC sulla ripresa: "Nessun accordo e nessuna indicazione di date". L'8 maggio Consiglio Federale

28 aprile 2020 12:04

Lega Serie A, nuova volontà unanime di finire il campionato: ora la palla passa al Governo

21 aprile 2020 15:57

Serie A, arriva la conferma unanime: l'intenzione è quella di finire la stagione

20 aprile 2020 22:55

Fiorentina tra gli 8 club contrari alla ripresa? Fake news, ecco la posizione del club viola

20 aprile 2020 21:59

Serie A, convocata per martedì 21 l'assemblea di Lega. Nell'ordine del giorno anche i diritti tv

18 aprile 2020 18:31

Lega di serie A contro Malagò: "Stupore per la sua ingerenza e leggerezza sui diritti tv"

16 aprile 2020 15:01

Malagò: "Il calcio è nel caos. Procedono per ipotesi quando serve un piano chiaro e convincente"

16 aprile 2020 14:04

Spunta una nuova ipotesi: e se si ripartisse dalla Coppa Italia e non dalla Serie A?

16 aprile 2020 13:38

Serie A, ripresa modello Europei: in campo dal 31 maggio al 12 luglio. La Lega studia il nuovo calendario

15 aprile 2020 10:42

Barone: "Chiesa? Ho sentito Enrico anche stamani. Vogliamo che i più forti restino tutti alla Fiorentina"

08 aprile 2020 12:36

Commisso: "Renzi ha detto che Chiesa va all'Inter? Pensi alla politica. Convinto che i migliori calciatori resteranno"

07 aprile 2020 21:10

Lega Serie A, c'è l'accordo sul taglio degli stipendi: 4 mesi se il campionato è finito, 2 mesi se si riparte

06 aprile 2020 18:00

Ipotesi unica finestra di mercato fino a dicembre. FFP? Nessuno stop, solo scadenze posticipate

01 aprile 2020 14:12

Calcagno: "Quando sarà possibile i calciatori vogliono tornare a giocare e finire il campionato"

01 aprile 2020 00:49

Sky Sport, nessun accordo Lega-AIC sul taglio degli stipendi: si discute sul pagamento di marzo

01 aprile 2020 00:42

Sky Sport, rinviato a domani il vertice Lega Serie A - AIC sul taglio degli stipendi dei calciatori

30 marzo 2020 21:37

Coronavirus, la Serie A chiede lo stop degli stipendi dei calciatori fino alla fine dell'emergenza

30 marzo 2020 17:00

Dal Pino: "Tutti i club di Serie A sono compatti. Taglio degli stipendi? Strada dolorosa ma obbligata"

29 marzo 2020 12:03

Lunedì vertice Lega-AIC per gli stipendi dei calciatori. Spunta una doppia ipotesi

28 marzo 2020 12:12

Lapo Elkann contro Lotito: "Ha una laurea in virologia? L'ottimista è un pessimista male informato"

25 marzo 2020 19:18

Scontro Lotito-Agnelli in Lega: botta e risposta con battute da commedia

25 marzo 2020 14:13

Serie A, pronti tagli degli stipendi fino al 30%. Ipotesi defiscalizzazione e creazione di un fondo di garanzia

24 marzo 2020 12:03

La Serie A fa la conta dei danni: si parte da un minimo di 167 milioni e si arriva ad oltre 720

23 marzo 2020 12:29

Criscitiello: "Se non si riparte, la classifica va congelata. Lo scudetto lo darei all'Atalanta perchè..."

23 marzo 2020 01:59

La Lega chiede al Governo non soldi ma nuove leggi. Spunta quella sulla costruzione di nuovi stadi

19 marzo 2020 11:44

Il presidente della FIGC dice sì al taglio degli ingaggi dei calciatori: ipotesi tra il 20-30%

19 marzo 2020 11:37

Coronavirus, rischio danni fino a 700 milioni: le società chiederanno ai calciatori di contribuire

18 marzo 2020 12:17

Serie A, le società hanno deciso: si riparte il 2 o il 16 maggio. Ci saranno playoff/playout se...

17 marzo 2020 12:44

Nazione, ipotesi slittamento: il mercato estivo potrebbe iniziare ad agosto e finire a metà settembre

15 marzo 2020 13:07

Spadafora: "Pensavo di sospendere la Serie A già sabato. Aiuteremo anche il mondo del calcio"

12 marzo 2020 12:54

Repubblica, domani arriverà lo stop? Spunta l'ipotesi Serie A 2020-2021 con 22 club. Lo scudetto...

09 marzo 2020 11:32

Malagò: "Martedì se la Federcalcio è contraria alla Lega, quest'ultima verrà commissariata"

09 marzo 2020 11:02

Dal Pino: "Sono sbagliate le affermazioni di Spadafora, vuole scaricare le sue responsabilità"

08 marzo 2020 22:20

Spadafora apre alla Serie A in chiaro, forse poteva arrivare l'ok della Lega ma Sky dice no

07 marzo 2020 23:01

Partite di Serie A in chiaro? C'era il sì della FIGC ma in serata la Lega ha detto no

06 marzo 2020 23:58

Lega Serie A, ecco le disposizioni generali: termoscanner, soggetti ammessi e cerimoniale ridotto

06 marzo 2020 18:33

Ufficiale Serie A, Fiorentina-Brescia domenica 15 alle ore 15. Con la Lazio venerdì 20 alle 20.45

06 marzo 2020 18:21

Lotti: "Polemiche in Lega? Sembrava una riunione di condominio. Non parlo di campionato falsato ma..."

06 marzo 2020 00:43

Giovedì 12 marzo a Milano nuova assemblea della Lega Serie A

06 marzo 2020 00:35

Ufficiale, Udinese-Fiorentina si giocherà domenica alle ore 18

05 marzo 2020 18:11

Conte si defila: "Calcio? Deciderà la Lega se si giocherà a porte chiuse o se si opterà per i rinvii"

04 marzo 2020 12:40

Sky Sport, annullata l’assemblea di Lega prevista domani. Si va verso il recupero della 26^ giornata

04 marzo 2020 01:23

Barone: "Non vogliamo giocare domenica sera contro l'Udinese. Non esiste un unico trattamento in Serie A"

03 marzo 2020 01:02

Intesa Lega-Figc, slitta la 27^ giornata. Udinese-Fiorentina si gioca domenica 8 alle 20.45

02 marzo 2020 22:47

Amoruso: "La Lega ha esagerato, la decisone deve essere unanime. Pezzella? In caso di buona offerta..."

02 marzo 2020 20:42

Galli: "In Italia siamo pieni di cialtroni. Fossi Commisso mi verrebbe qualche dubbio sul fatto di aver..."

02 marzo 2020 18:18

Pezzella: "Qui ogni gara è una finale, la Fiorentina è in costruzione. River? Un giorno spero di tornare"

02 marzo 2020 13:50

Liverani: "La Lega non deve fare da garante solo per 4-5 club. Doveva slittare tutta la giornata"

02 marzo 2020 00:39

Ufficiale, Sampdoria-Hellas Verona in programma domani è stata rinviata al 13 maggio

01 marzo 2020 22:01

Comunicato della Lega: mercoledì 4 marzo si terrà un'assemblea urgente

01 marzo 2020 19:03

Spadafora: "I vertici hanno voluto il rinvio, ora la Lega deve dare regolarità al campionato"

01 marzo 2020 11:53

Il CorSera svela: il Friuli ha inviato una diffida alla Lega minacciando di non aprire le porte dello stadio

01 marzo 2020 11:42

La Curva Nord dell'Inter protesta sotto la Lega: "Calciopoli... Ci risiamo?"

01 marzo 2020 00:26

Basile: "Nel nostro piccolo paese chi ha potere viene temuto, rispettato, riverito e blandito"

04 febbraio 2020 11:53

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