Secondo quanto riportato dal sito Adkronos.com la Fiorentina sarebbe tra gli otto 8 club (Parma, Spal, Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese e Bologna) che non sono d’accordo con la ripresa del campionato ma questa notizia data dalla testata giornalistica non corrisponde alla realtà. La Fiorentina non è assolutamente in disaccordo con questa decisione anzi tutt’altro, il club viola ha già fatto sapere di essere da sempre totalmente disponibile alle decisioni che la Lega Serie A ed il Governo di comune accordo prenderanno.