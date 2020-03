E a proposito dei danni, la A ieri ha stabilito che non chiederà al Governo un aiuto in termini economici. Per il futuro però la Serie A domanderà la modifica di alcune leggi che penalizzano e appesantiscono il calcio. E’ questa l’indicazione emersa dal tavolo “politico” di ieri. Di quali leggi parliamo? Quella per costruzione di nuovi impianti, la Melandri (richiesta di vendita dei diritti tv per un periodo maggiore rispetto al triennio, meno vincoli sui pacchetti in esclusiva e allargamento alle nuove tecnologie) e quella del 1981 sul professionismo sportivo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.