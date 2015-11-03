Notizie Governo Fiorentina

Che vergogna! FIGC elimina lo Ius Soli sportivo. I bambini extracomunitari non possono più essere tesserati
01 ottobre 2023 20:47
Nazione, Franchi? Il Governo nega l'accesso agli atti sui 55 milioni di euro
04 luglio 2023 09:33
Repubblica annuncia: "Italia verso la rinuncia ai soldi dell'Europa per lo stadio Franchi. Paga lo Stato"
29 marzo 2023 12:17
Batosta per Firenze, Commissione Europea blocca fondi nuovo Stadio: "Inammissibili alcuni interventi"
27 marzo 2023 19:48
Lotito ha fatto un favore a Dazn, fa emendamento per prolungare di due anni il contratto per i diritti
10 febbraio 2023 19:51
Sportitalia: "Renzi attacca il governo solo per prendere voti a Firenze dai tifosi della Fiorentina"
30 dicembre 2022 14:40
Lotito ce l'ha fatta, sta per far approvare legge per spalmare i debiti della serie A in 5 anni senza multe
04 dicembre 2022 15:58
Lotito, deputato Forza Italia, chiede al Governo di spalmare debiti della A. Solo la Fiorentina contraria
20 novembre 2022 16:22
Repubblica, governo pronto ad aiutare i club con debiti. Fiorentina contraria alla manovra
06 novembre 2022 13:43
Niente stadio pieno per Fiorentina-Juventus, governo annuncia: "A marzo il 75% di capienza"
14 febbraio 2022 19:15
Al teatro Ariston di Sanremo il 100% di capienza. Allo stadio il 50%. Una barzelletta italiana
05 febbraio 2022 15:49
Il Covid torna a spaventare l'Italia: capienza stadi ridotta al 50%. Richiesto super green pass
29 dicembre 2021 22:20
Governo salva il calcio, stadi restano aperti al 75%, si aggiunge solo l'obbligo di mascherina FFP2
23 dicembre 2021 14:44
Il Governo Italiano stanzia 95 milioni per il nuovo Franchi, inizio lavori 2023, fine lavori 2026
13 dicembre 2021 16:24
Il governo stringe contro il COVID dopo l'aumento dei contagi, stadio vietato ai non vaccinati
16 novembre 2021 12:52
Sorride la Fiorentina, il governo ha deciso di aprire gli stadi al 75% della capienza
23 settembre 2021 19:18
Le misure del Governo per Natale e Capodanno. Coprifuoco alle 22, no a spostamenti fuori città
03 dicembre 2020 15:54
Repubblica, 1000 tifosi venerdì per Fiorentina-Sampdoria. Chi potrà accedere? La società viola...
27 settembre 2020 11:38
Le Regioni sulla riapertura degli stadi: "Obbligo di mascherina e 25% della capienza"
24 settembre 2020 20:10
Corriere Fiorentino, Niente protocollo, la Fiorentina aspetta ancora per gli allenamenti in gruppo
22 maggio 2020 11:36
Gazzetta, Il 13 giugno riparte la Serie A? La data traballa. Solo il Governo può salvare la Coppa Italia
19 maggio 2020 11:45
La Lega Serie A ha corretto il protocollo: quarantena, ritiri e responsabilità penale dei medici
17 maggio 2020 21:22
Gazzetta, Oggi il nuovo protocollo al Ministro dello Sport: corsa contro il tempo!
13 maggio 2020 12:49
Nardella: "Il Governo non aiuta, sono costretto a staccare la luce pubblica nel Comune di Firenze"
12 maggio 2020 20:43
Domani vertice Governo-Federcalcio. Al vaglio il protocollo medico sanitario verso la ripresa. Il programma
07 maggio 2020 00:53
Spadafora: "Farò di tutto per far ripartire il campionato ma la decisione spetta al governo"
05 maggio 2020 11:53
Repubblica, Conte mercoledì potrebbe dare lo stop definitivo alla Serie A. L'estrema ipotesi ripartire il 24 giugno...
03 maggio 2020 11:48
Lotti: "Ho chiesto al presidente della Regione Toscana un'ordinanza per far allenare i calciatori"
02 maggio 2020 23:30
Sky Sport, Il CONI e la Lega stanno lavorando ad un protocollo medico comune per la ripresa
02 maggio 2020 23:15
Sky Sport, FIGC pronta a giocare anche dopo il 2 agosto. La Serie A resta a 20 club anche in caso di stop
30 aprile 2020 21:45
Bergonzi: "Serie A, ripresa difficile. E se un arbitro si ammala? Novità sul fuorigioco? Io lo lascerei così"
28 aprile 2020 18:25
Gazzetta, La Serie A studia un piano B: classifica congelata, retrocessioni, sconto diritti tv e taglio stipendi
28 aprile 2020 11:48
Gravina: "Vogliamo far ripartire il calcio in sicurezza. Protocollo FIGC? Pronti ad integrarlo e modificarlo"
27 aprile 2020 18:38
Lega Serie A, nuova volontà unanime di finire il campionato: ora la palla passa al Governo
21 aprile 2020 15:57
Serie A, arriva la conferma unanime: l'intenzione è quella di finire la stagione
20 aprile 2020 22:55
Venerdì incontro Governo-FIGC: gli allenamenti riprenderanno a step. Isolamento doppio per chi viene dall'estero
05 aprile 2020 13:37
Coronavirus, Speranza: "Confermate tutte le restrizioni fino al 13 aprile". Il governo sta valutando la proroga fino...
01 aprile 2020 12:16
Malagò: “Ripresa della Serie A? Essa è un mondo a parte ma deciderà il Governo”
26 marzo 2020 11:20
Nardella: “C’è troppa gente in giro, servono ulteriori restrizioni. Le fabbriche...”
20 marzo 2020 16:06
La Lega chiede al Governo non soldi ma nuove leggi. Spunta quella sulla costruzione di nuovi stadi
19 marzo 2020 11:44
Serie A, club e FIGC hanno 600 milioni di danni: pronti a chiedere aiuto al Governo
16 marzo 2020 13:18
Serie A, se il campionato non riprende danni da 430 milioni: il calcio chiede aiuto al governo
15 marzo 2020 14:33
Nardella: "Il picco del contagio non c'è ancora stato. I tamponi non possono essere acquistati"
10 marzo 2020 21:29
Marino: "Siamo i padroni del nostro destino, purtroppo non avremo il fattore campo"
08 marzo 2020 18:30
Il nuovo decreto del Governo contro il Coronavirus, non si può entrare e uscire da 11 province italiane. Ecco quali sono
07 marzo 2020 22:11
Il Governo aiuta la Fiorentina, si cerca di togliere il potere della Soprintendenza per rifare il Franchi
07 marzo 2020 09:52
Emergenza Coronavirus, il Decreto del Governo: Serie A a porte chiuse e controlli specifici per i tesserati
04 marzo 2020 20:45
Conte si defila: "Calcio? Deciderà la Lega se si giocherà a porte chiuse o se si opterà per i rinvii"
04 marzo 2020 12:40
Tuttosport, le misure del Governo: gare a porte chiuse o stop al campionato?
04 marzo 2020 10:11
Sky Sport, Viceministro Sanità: “O a porte chiuse o niente partite”
04 marzo 2020 01:32
Retroscena svelato: "Udinese-Fiorentina? Il Governo e il Friuli sono in contrasto se si gioca nel weekend"
02 marzo 2020 18:39
Decreto del Governo: manifestazioni sportive a porte chiuse fino all'8 marzo nelle zone a rischio
02 marzo 2020 00:24
Pres. Serie A: "L'Inter si è rifiutata di giocare lunedì. Recuperi? Anche prima del 13 maggio"
01 marzo 2020 12:54
Pres. Friuli: "Udinese-Fiorentina? Se non viene cambiata l'ordinanza, va rispettata"
24 febbraio 2020 21:13
Emergenza Coronavirus: vicino l'ok del Governo per giocare le gare a porte chiuse
24 febbraio 2020 18:32
Svolta storica per le ragazze del calcio, il governo le ha rese professioniste, come gli uomini. Ecco la manovra di legge
11 dicembre 2019 18:47
Firenze chiede fondi al governo per dare una nuova vita al Franchi e a Campo di Marte
16 novembre 2019 13:39
Archivio