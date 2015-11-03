Labaro Viola

Notizie Governo Fiorentina

Che vergogna! FIGC elimina lo Ius Soli sportivo. I bambini extracomunitari non possono più essere tesserati

01 ottobre 2023 20:47

Nazione, Franchi? Il Governo nega l'accesso agli atti sui 55 milioni di euro

04 luglio 2023 09:33

Repubblica annuncia: "Italia verso la rinuncia ai soldi dell'Europa per lo stadio Franchi. Paga lo Stato"

29 marzo 2023 12:17

Batosta per Firenze, Commissione Europea blocca fondi nuovo Stadio: "Inammissibili alcuni interventi"

27 marzo 2023 19:48

Lotito ha fatto un favore a Dazn, fa emendamento per prolungare di due anni il contratto per i diritti

10 febbraio 2023 19:51

Sportitalia: "Renzi attacca il governo solo per prendere voti a Firenze dai tifosi della Fiorentina"

30 dicembre 2022 14:40

Lotito ce l'ha fatta, sta per far approvare legge per spalmare i debiti della serie A in 5 anni senza multe

04 dicembre 2022 15:58

Lotito, deputato Forza Italia, chiede al Governo di spalmare debiti della A. Solo la Fiorentina contraria

20 novembre 2022 16:22

Repubblica, governo pronto ad aiutare i club con debiti. Fiorentina contraria alla manovra

06 novembre 2022 13:43

Niente stadio pieno per Fiorentina-Juventus, governo annuncia: "A marzo il 75% di capienza"

14 febbraio 2022 19:15

Al teatro Ariston di Sanremo il 100% di capienza. Allo stadio il 50%. Una barzelletta italiana

05 febbraio 2022 15:49

Il Covid torna a spaventare l'Italia: capienza stadi ridotta al 50%. Richiesto super green pass

29 dicembre 2021 22:20

Governo salva il calcio, stadi restano aperti al 75%, si aggiunge solo l'obbligo di mascherina FFP2

23 dicembre 2021 14:44

Il Governo Italiano stanzia 95 milioni per il nuovo Franchi, inizio lavori 2023, fine lavori 2026

13 dicembre 2021 16:24

Il governo stringe contro il COVID dopo l'aumento dei contagi, stadio vietato ai non vaccinati

16 novembre 2021 12:52

Sorride la Fiorentina, il governo ha deciso di aprire gli stadi al 75% della capienza

23 settembre 2021 19:18

Le misure del Governo per Natale e Capodanno. Coprifuoco alle 22, no a spostamenti fuori città

03 dicembre 2020 15:54

Repubblica, 1000 tifosi venerdì per Fiorentina-Sampdoria. Chi potrà accedere? La società viola...

27 settembre 2020 11:38

Le Regioni sulla riapertura degli stadi: "Obbligo di mascherina e 25% della capienza"

24 settembre 2020 20:10

Corriere Fiorentino, Niente protocollo, la Fiorentina aspetta ancora per gli allenamenti in gruppo

22 maggio 2020 11:36

Gazzetta, Il 13 giugno riparte la Serie A? La data traballa. Solo il Governo può salvare la Coppa Italia

19 maggio 2020 11:45

La Lega Serie A ha corretto il protocollo: quarantena, ritiri e responsabilità penale dei medici

17 maggio 2020 21:22

Gazzetta, Oggi il nuovo protocollo al Ministro dello Sport: corsa contro il tempo!

13 maggio 2020 12:49

Nardella: "Il Governo non aiuta, sono costretto a staccare la luce pubblica nel Comune di Firenze"

12 maggio 2020 20:43

Domani vertice Governo-Federcalcio. Al vaglio il protocollo medico sanitario verso la ripresa. Il programma

07 maggio 2020 00:53

Spadafora: "Farò di tutto per far ripartire il campionato ma la decisione spetta al governo"

05 maggio 2020 11:53

Repubblica, Conte mercoledì potrebbe dare lo stop definitivo alla Serie A. L'estrema ipotesi ripartire il 24 giugno...

03 maggio 2020 11:48

Lotti: "Ho chiesto al presidente della Regione Toscana un'ordinanza per far allenare i calciatori"

02 maggio 2020 23:30

Sky Sport, Il CONI e la Lega stanno lavorando ad un protocollo medico comune per la ripresa

02 maggio 2020 23:15

Sky Sport, FIGC pronta a giocare anche dopo il 2 agosto. La Serie A resta a 20 club anche in caso di stop

30 aprile 2020 21:45

Bergonzi: "Serie A, ripresa difficile. E se un arbitro si ammala? Novità sul fuorigioco? Io lo lascerei così"

28 aprile 2020 18:25

Gazzetta, La Serie A studia un piano B: classifica congelata, retrocessioni, sconto diritti tv e taglio stipendi

28 aprile 2020 11:48

Gravina: "Vogliamo far ripartire il calcio in sicurezza. Protocollo FIGC? Pronti ad integrarlo e modificarlo"

27 aprile 2020 18:38

Lega Serie A, nuova volontà unanime di finire il campionato: ora la palla passa al Governo

21 aprile 2020 15:57

Serie A, arriva la conferma unanime: l'intenzione è quella di finire la stagione

20 aprile 2020 22:55

Venerdì incontro Governo-FIGC: gli allenamenti riprenderanno a step. Isolamento doppio per chi viene dall'estero

05 aprile 2020 13:37

Coronavirus, Speranza: "Confermate tutte le restrizioni fino al 13 aprile". Il governo sta valutando la proroga fino...

01 aprile 2020 12:16

Malagò: “Ripresa della Serie A? Essa è un mondo a parte ma deciderà il Governo”

26 marzo 2020 11:20

Nardella: “C’è troppa gente in giro, servono ulteriori restrizioni. Le fabbriche...”

20 marzo 2020 16:06

La Lega chiede al Governo non soldi ma nuove leggi. Spunta quella sulla costruzione di nuovi stadi

19 marzo 2020 11:44

Serie A, club e FIGC hanno 600 milioni di danni: pronti a chiedere aiuto al Governo

16 marzo 2020 13:18

Serie A, se il campionato non riprende danni da 430 milioni: il calcio chiede aiuto al governo

15 marzo 2020 14:33

Nardella: "Il picco del contagio non c'è ancora stato. I tamponi non possono essere acquistati"

10 marzo 2020 21:29

Marino: "Siamo i padroni del nostro destino, purtroppo non avremo il fattore campo"

08 marzo 2020 18:30

Il nuovo decreto del Governo contro il Coronavirus, non si può entrare e uscire da 11 province italiane. Ecco quali sono

07 marzo 2020 22:11

Il Governo aiuta la Fiorentina, si cerca di togliere il potere della Soprintendenza per rifare il Franchi

07 marzo 2020 09:52

Emergenza Coronavirus, il Decreto del Governo: Serie A a porte chiuse e controlli specifici per i tesserati

04 marzo 2020 20:45

Conte si defila: "Calcio? Deciderà la Lega se si giocherà a porte chiuse o se si opterà per i rinvii"

04 marzo 2020 12:40

Tuttosport, le misure del Governo: gare a porte chiuse o stop al campionato?

04 marzo 2020 10:11

Sky Sport, Viceministro Sanità: “O a porte chiuse o niente partite”

04 marzo 2020 01:32

Retroscena svelato: "Udinese-Fiorentina? Il Governo e il Friuli sono in contrasto se si gioca nel weekend"

02 marzo 2020 18:39

Decreto del Governo: manifestazioni sportive a porte chiuse fino all'8 marzo nelle zone a rischio

02 marzo 2020 00:24

Pres. Serie A: "L'Inter si è rifiutata di giocare lunedì. Recuperi? Anche prima del 13 maggio"

01 marzo 2020 12:54

Pres. Friuli: "Udinese-Fiorentina? Se non viene cambiata l'ordinanza, va rispettata"

24 febbraio 2020 21:13

Emergenza Coronavirus: vicino l'ok del Governo per giocare le gare a porte chiuse

24 febbraio 2020 18:32

Svolta storica per le ragazze del calcio, il governo le ha rese professioniste, come gli uomini. Ecco la manovra di legge

11 dicembre 2019 18:47

Firenze chiede fondi al governo per dare una nuova vita al Franchi e a Campo di Marte

16 novembre 2019 13:39

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