L’ex arbitro Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della ripresa della Serie A ma non solo.

La Francia ferma il campionato. Si andrà anche qui in quella direzione?

“Tutti si aspettavano risposte diverse da parte del Governo per far sì che si potesse ricominciare a maggio con gli allenamento. Ha messo dei paletti e questo non fa ben sperare sul nuovo inizio del campionato. Poi si vede che in Olanda si fermano, così come in Francia e Belgio, in Spagna ci stanno pensando. Bisogna pensare che la salute e la sicurezza sono importanti. Nessuno può garantire la serenità dei giocatori per andare in campo. In questo momento non abbiamo certezze. Una volta che ci saranno, si potrà tornare a giocare. Ad oggi non vedo come si possa ricominciare”.

E gli arbitri?

“Hanno meno possibilità dei giocatori. Se uno si ammala? Che si fa? Ci sono tante situazioni complicate da vedere”.

Ci saranno novità sul fuorigioco nel futuro?

“Ho sentito più volte di modifiche per favorire il gioco offensivo. Io lo lascerei così, con il Var che incide sul non avere errori. In questo momento il fuorigioco è l’ultimo dei problemi del calcio”.

Tuttomercatoweb.com