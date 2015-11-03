Notizie Arbitri Fiorentina

Serie A e scandalo arbitri: eventuali penalizzazioni e deferimenti incideranno sulla prossima stagione
30 aprile 2026 22:41
Fischietti milionari e credibilità sottozero: 66 milioni l’anno per un mondo arbitrale da ribaltare
28 aprile 2026 22:48
Gli arbitri pronti a nascondersi: a rischio cancellazione Open VAR, Ref Cam e l'annuncio al pubblico
20 marzo 2026 12:23
Gravina studia la rivoluzione dell'AIA: gli arbitri diventeranno professionisti, nascerà una nuova società
25 febbraio 2026 11:56
Rocchi tuona: "Vogliamo fare meno errori ma se viene messa in dubbio la buona fede domattina lascio!"
30 dicembre 2025 21:26
Sabatini non ci sta: "A Pisa il Var e l'arbitro sono stati uno scandalo"
01 ottobre 2025 21:32
L'ex arbitro Mazzoleni rivela: "Gli arbitri devono ancora ricevere lo stipendio della stagione scorsa"
24 settembre 2025 12:23
Rivoluzione arbitri: la FIGC vuole togliere all'AIA il controllo sulla selezione e promozione degli arbitri
23 settembre 2025 11:43
La Lazio assume ex arbitro come Club Referee Manager. Gestirà rapporti dei biancocelesti con il mondo arbitrale
28 luglio 2025 17:23
Da questa stagione le decisioni prese al Var verrano spiegate dagli arbitri ai tifosi allo stadio
01 luglio 2025 19:21
Guida: "Io e Maresca non arbitreremo il Napoli. Ho moglie e figli, voglio sentirmi tranquillo in strada"
09 aprile 2025 00:50
Attenzione, gli arbitri sono tornati ad aiutare sempre le stesse squadre, così si falsa il campionato
03 novembre 2024 11:28
La Serie A introduce Var Message. Da questa giornata gli arbitri riceveranno comunicazioni anche sull'orologio
20 settembre 2024 18:17
Caos arbitri: Giovedì a Roma incontro con Rocchi per fare il punto della situazione
05 marzo 2024 11:58
Alle Iene la denuncia dell'Arbitro: "Era rigore per la Fiorentina sul fallo Bastini-Ranieri. Non guarda la palla"
06 febbraio 2024 17:01
La Fiorentina non ha mai avuto un rigore a favore quest'anno. Nessuno peggio in serie A
12 novembre 2023 13:14
Accordo trovato, su Dazn la domenica sera saranno ascoltati gli audio Var dei dialoghi con gli arbitri
23 settembre 2023 14:23
Serra buttato fuori dal mondo arbitrale per colpa della discussione avuta con Mourinho durante Cremonese-Roma
01 luglio 2023 22:33
La Premier League è sempre un passo avanti: tifosi potranno ascoltare audio tra arbitro e Var
13 maggio 2023 19:41
Ufficiali gli arbitri che dirigeranno Europa League e Conference, alla Fiorentina il francese Letexier
09 maggio 2023 12:28
Caos nel mondo degli arbitri. Rocchi, Orsato e Valeri sotto inchiesta per comportamenti sospetti
08 maggio 2023 00:11
Lech Poznan-Fiorentina sarà arbitrata da Irfan Pejlto. Tre italiane incontrate, solo la Juventus ha vinto
11 aprile 2023 19:03
Baglioni annuncia: "Pacifici sarà il nuovo presidente dell'AIA. Lavoro di Rocchi da 10 in pagelle"
30 marzo 2023 17:27
Gravina: "Arbitri subiscono violenze inaudite, chi li tocca verrà radiato. Pagheranno anche le società"
14 marzo 2023 19:22
L’arbitro di Lazio-Fiorentina sarà l’esordiente Andrea Colombo, al VAR ci sarà Chiffi
26 gennaio 2023 13:21
Il fuorigioco semiautomatico sbarca in serie A. Gli arbitri si stanno esercitando a Lissone
26 novembre 2022 14:42
Esce dal carcere per traffico di droga e diventa capo degli arbitri, il caso di cui nessuno sta parlando
16 novembre 2022 23:39
La classifica degli errori arbitrali in serie A: Fiorentina la più penalizzata, Milan e Atalanta le più favorite
15 novembre 2022 19:38
Fiorentina non simpatica al palazzo, orrori arbitrali lo dimostrano. Battaglie di Commisso non gradite
14 novembre 2022 21:33
Il procuratore capo degli Arbitri di serie A è stato arrestato per spaccio internazionale di droga
12 novembre 2022 14:24
Dopo i torti di Samp-Fiorentina Marinelli continua a fare danni. Presidente Ascoli: "Voglio denunciarlo"
12 novembre 2022 13:09
La Juventus vince con il solito aiutino, l'arbitro non vede il braccio larghissimo di Danilo in piena area
10 novembre 2022 20:27
La Penna arbitra Fiorentina-Salernitana. Forneau al VAR. Con lui i viola vinsero per 0-3 all'Allianz Stadium
08 novembre 2022 16:31
Arbitri nel caos, Giacomelli escluso per sempre dalla serie A per un mancato rimborso di 70 euro
04 novembre 2022 18:01
La colpa non è degli arbitri, ma di chi tenta di spiegarci (male) l'applicazione del regolamento
12 ottobre 2022 18:47
Senza Var la Juventus sarebbe stata la più favorita dagli arbitri. Fiorentina e Napoli le più salvate
14 settembre 2022 12:50
Chiaro ed evidente errore. Perché il Var non è intervenuto? Tornano i cattivi pensieri in casa Fiorentina
11 settembre 2022 23:32
Svolta al Var, non ci saranno chiamate solo per i chiari ed evidenti errori arbitrali in serie A
23 agosto 2022 13:19
Figuraccia arbitri, avevano detto: "Non fischieremo più i contatti, solo falli" poi regalano rigore al Milan
14 agosto 2022 13:26
Mediaset mostra la classifica di A senza errori arbitrali: Juventus la più favorita, sarebbe quinta
26 aprile 2022 14:11
"Voi siete per la Juventus" la furia di Medel contro l'arbitro per due espulsioni: "Siamo solo il Bologna"
17 aprile 2022 11:16
Rocchi spiega: "Se su 100 persone in 50 la pensano diversamente su un episodio, non è da Var"
26 marzo 2022 16:21
Sarri come Gasperini, colpa sempre all'arbitro: "Facciamo il tifo affinchè blocchino il Var"
25 febbraio 2022 20:05
Lazio umiliata a Milano perde 4-0 contro il Milan, Immobile attacca gli arbitri: "Una banda di scarsi"
09 febbraio 2022 23:11
Sconcerti ricorda: "Quando ero dirigente della Fiorentina davo gadget di Firenze agli arbitri"
17 gennaio 2022 01:51
Svolta nel mondo degli arbitri, adesso hanno un addetto stampa, è il fiorentino Luca Calamai
11 gennaio 2022 17:34
Che svolta per gli arbitri, da metà gennaio parleranno in tv per spiegare decisioni prese in campo
29 dicembre 2021 18:24
Rigore dubbio per il Milan, due rigori netti non dati alla Roma. Arbitro Maresca sospeso
01 novembre 2021 14:51
Terremoto mondo arbitri, rimborsi economici alterati da società. Indagine della Procura e della Figc
20 maggio 2021 14:49
Scoperto scandalo arbitrale: "Truccati i giudizi per farli arrivare in serie A". La ricostruzione
01 maggio 2021 14:25
Una svolta per gli arbitri, potranno fare anche i calciatori nelle serie in cui non arbitrano
16 aprile 2021 21:35
(VIDEO) Quando Nedved disse: "Mi sembra una follia non accettare le decisioni arbitrali"
23 dicembre 2020 10:55
Designazioni arbitrali, Piero Giacomelli dirigerà Fiorentina - Sampdoria domani sera alle 20,45. Al var..
01 ottobre 2020 13:34
Guanciale: "Commisso ha ragione, il VAR va usato meglio. Ora serve fare punti. Ribery..."
29 giugno 2020 19:53
Tifosi viola contro Dazn, hanno difeso errori arbitro. Fiorentina penalizzata in dieci partite
29 giugno 2020 12:06
L'arbitro Banti non si presenta al raduno, a fine stagione potrebbe essere dismesso. I dettagli
05 giugno 2020 15:21
Massimo Basile ironico su Twitter: "Cambieranno anche gli insulti agli arbitri?"
17 maggio 2020 13:03
Il capo della Procura della Figc si è dimesso, il motivo? Era sparito l'audio del mancato rosso a Pjanic
03 maggio 2020 18:12
Bergonzi: "Serie A, ripresa difficile. E se un arbitro si ammala? Novità sul fuorigioco? Io lo lascerei così"
28 aprile 2020 18:25
Nicchi: "Var? Se la Serie A riparte, ci sarà. Favorevole ad arbitri di stessa città o regione "
21 aprile 2020 11:26
Casarin: "Problema VAR alla ripresa? Basta prendere una stanza adeguata e non una roulotte"
13 aprile 2020 18:17
Riprende la Serie A? Sarà senza Var. Nicchi: "Decisione ovvia". Torneranno i gol in fuorigioco e le sviste arbitrali
07 aprile 2020 14:16
Nicchi: "Gli arbitri sono la categoria più a rischio. Il campionato potrebbe ripartire senza VAR"
06 aprile 2020 14:43
Elezioni vicine, l'ultima geniala mossa di Nicchi per farsi eleggere ancora come capo degli arbitri
21 febbraio 2020 18:45
Nuova innovazione nel mondo del Var, ci sarà una sala centralizzata a Coverciano per tutte le partite
20 febbraio 2020 18:03
Gasperini contro la chiamata del Var: "Si perde tempo, non devo farlo io ma deve vederlo l'arbitro"
14 febbraio 2020 16:24
La Juve raggiunge il Milan al 91' con un rigore, i milanisti sono furiosi. Il racconto
14 febbraio 2020 00:36
Rivoluzione Var, la Lega apre alla possibilità della chiamata per ogni squadra. Invito ad andare al monitor
13 febbraio 2020 17:54
La strana scalata di Marcello Nicchi, da arbitro disastroso e presuntuoso a capo di tutti gli arbitri
11 febbraio 2020 22:42
Fonseca duro: "Non mi piace parlare di arbitraggio ma in Italia non è lo stesso per tutte le squadre"
06 febbraio 2020 18:07
Graziani: "Io farei spiegare agli arbitri le loro decisioni prese in campo. Il Var sarà il futuro"
05 febbraio 2020 23:15
"Nicchi era il braccio destro di Bergamo e Pairetto. Con le sue parole di rischia un'altra Calciopoli"
04 febbraio 2020 17:45
Commisso a Coverciano in riunione col presidente FIGC Gravina, chiede rispetto per la Fiorentina
03 febbraio 2020 14:05
Incontro tra arbitri e squadre, botta e risposta sul fallo di mano tra Rizzoli e Montella: "Non capisco..."
19 novembre 2019 14:48
Mariani, buona direzione, giusto annullare il gol a Benassi ed interrompere il gioco per i cori razzisti
31 ottobre 2019 11:33
De Laurentiis: "Arbitri adesso basta, senza di noi andrebbero a pelare le patate"
31 ottobre 2019 11:24
Toldo: "Chiesa? Non è un simulatore, ma deve evitare di mettere in difficoltà gli arbitri"
29 ottobre 2019 00:54
Nicchi: "Rigore di Mertens non c'è, il Var doveva intervenire. Decideremo se prendere provvedimenti e fermare gli arbitri"
26 agosto 2019 00:35
Il Torino primavera perde e molti tifosi granata attaccano e offendono la Fiorentina (FOTO)
13 aprile 2019 13:20
Tifosi interisti hanno modificato e hackerato il profilo Aia di Wikipedia: "Falsano le partite"
25 febbraio 2019 15:16
UNA SQUADRA LOGICA E RAZIONALE DOMINA A MARASSI... MA NON VINCE. GABBIADINI E VIVIANI ATTESI PER GENNAIO. ARBITRI, COSI' IL CALCIO VA A MORIRE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 dicembre 2018 13:36
Scomparso a 32 anni Riccardo Pelagatti. Livorno piange il suo assistente di Lega Pro
06 dicembre 2018 13:08
Pioli: "Incontro con arbitri è stato positivo. L'arbitro deve intervenire con il Var. Abbiamo parlato del..."
19 novembre 2018 17:32
La classifica dei favori arbitrali, ma quale Fiorentina, sono Inter e Milan le squadre più favorite
02 ottobre 2018 14:00
Esclusiva Pagnini: "Maresca un arbitro molto utilizzato, nel week-end sarà protagonista il VAR e vi spiego perchè..."
19 settembre 2018 10:07
IL TEMPO, continua la persecuzione degli arbitri contro la Lazio
20 aprile 2018 09:47
SPORTIVITA'... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
12 aprile 2018 11:31
Carmagnini: "Divisa di Sportiello a Torino non regolamentare."
21 marzo 2018 11:23
Fermato Doveri per gli sbagli commessi in Juventus-Torino, bloccato per due turni. Ha sbagliato nonostante il Var
05 gennaio 2018 14:10
C'è qualcosa che non VAR. Come mai Pairetto non ha utilizzato la tecnologia?
25 settembre 2017 12:29
Berlusconi: "Per fermare la Juve bisogna cambiare arbitri e giudici"
20 dicembre 2016 20:00
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