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Notizie Arbitri Fiorentina

Serie A e scandalo arbitri: eventuali penalizzazioni e deferimenti incideranno sulla prossima stagione

30 aprile 2026 22:41

Fischietti milionari e credibilità sottozero: 66 milioni l’anno per un mondo arbitrale da ribaltare

28 aprile 2026 22:48

Gli arbitri pronti a nascondersi: a rischio cancellazione Open VAR, Ref Cam e l'annuncio al pubblico

20 marzo 2026 12:23

Gravina studia la rivoluzione dell'AIA: gli arbitri diventeranno professionisti, nascerà una nuova società

25 febbraio 2026 11:56

Rocchi tuona: "Vogliamo fare meno errori ma se viene messa in dubbio la buona fede domattina lascio!"

30 dicembre 2025 21:26

Sabatini non ci sta: "A Pisa il Var e l'arbitro sono stati uno scandalo"

01 ottobre 2025 21:32

L'ex arbitro Mazzoleni rivela: "Gli arbitri devono ancora ricevere lo stipendio della stagione scorsa"

24 settembre 2025 12:23

Rivoluzione arbitri: la FIGC vuole togliere all'AIA il controllo sulla selezione e promozione degli arbitri

23 settembre 2025 11:43

La Lazio assume ex arbitro come Club Referee Manager. Gestirà rapporti dei biancocelesti con il mondo arbitrale

28 luglio 2025 17:23

Da questa stagione le decisioni prese al Var verrano spiegate dagli arbitri ai tifosi allo stadio

01 luglio 2025 19:21

Guida: "Io e Maresca non arbitreremo il Napoli. Ho moglie e figli, voglio sentirmi tranquillo in strada"

09 aprile 2025 00:50

Attenzione, gli arbitri sono tornati ad aiutare sempre le stesse squadre, così si falsa il campionato

03 novembre 2024 11:28

La Serie A introduce Var Message. Da questa giornata gli arbitri riceveranno comunicazioni anche sull'orologio

20 settembre 2024 18:17

Caos arbitri: Giovedì a Roma incontro con Rocchi per fare il punto della situazione

05 marzo 2024 11:58

Alle Iene la denuncia dell'Arbitro: "Era rigore per la Fiorentina sul fallo Bastini-Ranieri. Non guarda la palla"

06 febbraio 2024 17:01

La Fiorentina non ha mai avuto un rigore a favore quest'anno. Nessuno peggio in serie A

12 novembre 2023 13:14

Accordo trovato, su Dazn la domenica sera saranno ascoltati gli audio Var dei dialoghi con gli arbitri

23 settembre 2023 14:23

Serra buttato fuori dal mondo arbitrale per colpa della discussione avuta con Mourinho durante Cremonese-Roma

01 luglio 2023 22:33

La Premier League è sempre un passo avanti: tifosi potranno ascoltare audio tra arbitro e Var

13 maggio 2023 19:41

Ufficiali gli arbitri che dirigeranno Europa League e Conference, alla Fiorentina il francese Letexier

09 maggio 2023 12:28

Caos nel mondo degli arbitri. Rocchi, Orsato e Valeri sotto inchiesta per comportamenti sospetti

08 maggio 2023 00:11

Lech Poznan-Fiorentina sarà arbitrata da Irfan Pejlto. Tre italiane incontrate, solo la Juventus ha vinto

11 aprile 2023 19:03

Baglioni annuncia: "Pacifici sarà il nuovo presidente dell'AIA. Lavoro di Rocchi da 10 in pagelle"

30 marzo 2023 17:27

Gravina: "Arbitri subiscono violenze inaudite, chi li tocca verrà radiato. Pagheranno anche le società"

14 marzo 2023 19:22

L’arbitro di Lazio-Fiorentina sarà l’esordiente Andrea Colombo, al VAR ci sarà Chiffi

26 gennaio 2023 13:21

Il fuorigioco semiautomatico sbarca in serie A. Gli arbitri si stanno esercitando a Lissone

26 novembre 2022 14:42

Esce dal carcere per traffico di droga e diventa capo degli arbitri, il caso di cui nessuno sta parlando

16 novembre 2022 23:39

La classifica degli errori arbitrali in serie A: Fiorentina la più penalizzata, Milan e Atalanta le più favorite

15 novembre 2022 19:38

Fiorentina non simpatica al palazzo, orrori arbitrali lo dimostrano. Battaglie di Commisso non gradite

14 novembre 2022 21:33

Il procuratore capo degli Arbitri di serie A è stato arrestato per spaccio internazionale di droga

12 novembre 2022 14:24

Dopo i torti di Samp-Fiorentina Marinelli continua a fare danni. Presidente Ascoli: "Voglio denunciarlo"

12 novembre 2022 13:09

La Juventus vince con il solito aiutino, l'arbitro non vede il braccio larghissimo di Danilo in piena area

10 novembre 2022 20:27

La Penna arbitra Fiorentina-Salernitana. Forneau al VAR. Con lui i viola vinsero per 0-3 all'Allianz Stadium

08 novembre 2022 16:31

Arbitri nel caos, Giacomelli escluso per sempre dalla serie A per un mancato rimborso di 70 euro

04 novembre 2022 18:01

La colpa non è degli arbitri, ma di chi tenta di spiegarci (male) l'applicazione del regolamento

12 ottobre 2022 18:47

Senza Var la Juventus sarebbe stata la più favorita dagli arbitri. Fiorentina e Napoli le più salvate

14 settembre 2022 12:50

Chiaro ed evidente errore. Perché il Var non è intervenuto? Tornano i cattivi pensieri in casa Fiorentina

11 settembre 2022 23:32

Svolta al Var, non ci saranno chiamate solo per i chiari ed evidenti errori arbitrali in serie A

23 agosto 2022 13:19

Figuraccia arbitri, avevano detto: "Non fischieremo più i contatti, solo falli" poi regalano rigore al Milan

14 agosto 2022 13:26

Mediaset mostra la classifica di A senza errori arbitrali: Juventus la più favorita, sarebbe quinta

26 aprile 2022 14:11

"Voi siete per la Juventus" la furia di Medel contro l'arbitro per due espulsioni: "Siamo solo il Bologna"

17 aprile 2022 11:16

Rocchi spiega: "Se su 100 persone in 50 la pensano diversamente su un episodio, non è da Var"

26 marzo 2022 16:21

Sarri come Gasperini, colpa sempre all'arbitro: "Facciamo il tifo affinchè blocchino il Var"

25 febbraio 2022 20:05

Lazio umiliata a Milano perde 4-0 contro il Milan, Immobile attacca gli arbitri: "Una banda di scarsi"

09 febbraio 2022 23:11

Sconcerti ricorda: "Quando ero dirigente della Fiorentina davo gadget di Firenze agli arbitri"

17 gennaio 2022 01:51

Svolta nel mondo degli arbitri, adesso hanno un addetto stampa, è il fiorentino Luca Calamai

11 gennaio 2022 17:34

Che svolta per gli arbitri, da metà gennaio parleranno in tv per spiegare decisioni prese in campo

29 dicembre 2021 18:24

Rigore dubbio per il Milan, due rigori netti non dati alla Roma. Arbitro Maresca sospeso

01 novembre 2021 14:51

Terremoto mondo arbitri, rimborsi economici alterati da società. Indagine della Procura e della Figc

20 maggio 2021 14:49

Scoperto scandalo arbitrale: "Truccati i giudizi per farli arrivare in serie A". La ricostruzione

01 maggio 2021 14:25

Una svolta per gli arbitri, potranno fare anche i calciatori nelle serie in cui non arbitrano

16 aprile 2021 21:35

(VIDEO) Quando Nedved disse: "Mi sembra una follia non accettare le decisioni arbitrali"

23 dicembre 2020 10:55

Designazioni arbitrali, Piero Giacomelli dirigerà Fiorentina - Sampdoria domani sera alle 20,45. Al var..

01 ottobre 2020 13:34

Guanciale: "Commisso ha ragione, il VAR va usato meglio. Ora serve fare punti. Ribery..."

29 giugno 2020 19:53

Tifosi viola contro Dazn, hanno difeso errori arbitro. Fiorentina penalizzata in dieci partite

29 giugno 2020 12:06

L'arbitro Banti non si presenta al raduno, a fine stagione potrebbe essere dismesso. I dettagli

05 giugno 2020 15:21

Massimo Basile ironico su Twitter: "Cambieranno anche gli insulti agli arbitri?"

17 maggio 2020 13:03

Il capo della Procura della Figc si è dimesso, il motivo? Era sparito l'audio del mancato rosso a Pjanic

03 maggio 2020 18:12

Bergonzi: "Serie A, ripresa difficile. E se un arbitro si ammala? Novità sul fuorigioco? Io lo lascerei così"

28 aprile 2020 18:25

Nicchi: "Var? Se la Serie A riparte, ci sarà. Favorevole ad arbitri di stessa città o regione "

21 aprile 2020 11:26

Casarin: "Problema VAR alla ripresa? Basta prendere una stanza adeguata e non una roulotte"

13 aprile 2020 18:17

Riprende la Serie A? Sarà senza Var. Nicchi: "Decisione ovvia". Torneranno i gol in fuorigioco e le sviste arbitrali

07 aprile 2020 14:16

Nicchi: "Gli arbitri sono la categoria più a rischio. Il campionato potrebbe ripartire senza VAR"

06 aprile 2020 14:43

Elezioni vicine, l'ultima geniala mossa di Nicchi per farsi eleggere ancora come capo degli arbitri

21 febbraio 2020 18:45

Nuova innovazione nel mondo del Var, ci sarà una sala centralizzata a Coverciano per tutte le partite

20 febbraio 2020 18:03

Gasperini contro la chiamata del Var: "Si perde tempo, non devo farlo io ma deve vederlo l'arbitro"

14 febbraio 2020 16:24

La Juve raggiunge il Milan al 91' con un rigore, i milanisti sono furiosi. Il racconto

14 febbraio 2020 00:36

Rivoluzione Var, la Lega apre alla possibilità della chiamata per ogni squadra. Invito ad andare al monitor

13 febbraio 2020 17:54

La strana scalata di Marcello Nicchi, da arbitro disastroso e presuntuoso a capo di tutti gli arbitri

11 febbraio 2020 22:42

Fonseca duro: "Non mi piace parlare di arbitraggio ma in Italia non è lo stesso per tutte le squadre"

06 febbraio 2020 18:07

Graziani: "Io farei spiegare agli arbitri le loro decisioni prese in campo. Il Var sarà il futuro"

05 febbraio 2020 23:15

"Nicchi era il braccio destro di Bergamo e Pairetto. Con le sue parole di rischia un'altra Calciopoli"

04 febbraio 2020 17:45

Commisso a Coverciano in riunione col presidente FIGC Gravina, chiede rispetto per la Fiorentina

03 febbraio 2020 14:05

Incontro tra arbitri e squadre, botta e risposta sul fallo di mano tra Rizzoli e Montella: "Non capisco..."

19 novembre 2019 14:48

Mariani, buona direzione, giusto annullare il gol a Benassi ed interrompere il gioco per i cori razzisti

31 ottobre 2019 11:33

De Laurentiis: "Arbitri adesso basta, senza di noi andrebbero a pelare le patate"

31 ottobre 2019 11:24

Toldo: "Chiesa? Non è un simulatore, ma deve evitare di mettere in difficoltà gli arbitri"

29 ottobre 2019 00:54

Nicchi: "Rigore di Mertens non c'è, il Var doveva intervenire. Decideremo se prendere provvedimenti e fermare gli arbitri"

26 agosto 2019 00:35

Il Torino primavera perde e molti tifosi granata attaccano e offendono la Fiorentina (FOTO)

13 aprile 2019 13:20

Tifosi interisti hanno modificato e hackerato il profilo Aia di Wikipedia: "Falsano le partite"

25 febbraio 2019 15:16

UNA SQUADRA LOGICA E RAZIONALE DOMINA A MARASSI... MA NON VINCE. GABBIADINI E VIVIANI ATTESI PER GENNAIO. ARBITRI, COSI' IL CALCIO VA A MORIRE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

30 dicembre 2018 13:36

Scomparso a 32 anni Riccardo Pelagatti. Livorno piange il suo assistente di Lega Pro

06 dicembre 2018 13:08

Pioli: "Incontro con arbitri è stato positivo. L'arbitro deve intervenire con il Var. Abbiamo parlato del..."

19 novembre 2018 17:32

La classifica dei favori arbitrali, ma quale Fiorentina, sono Inter e Milan le squadre più favorite

02 ottobre 2018 14:00

Esclusiva Pagnini: "Maresca un arbitro molto utilizzato, nel week-end sarà protagonista il VAR e vi spiego perchè..."

19 settembre 2018 10:07

IL TEMPO, continua la persecuzione degli arbitri contro la Lazio

20 aprile 2018 09:47

SPORTIVITA'... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

12 aprile 2018 11:31

Carmagnini: "Divisa di Sportiello a Torino non regolamentare."

21 marzo 2018 11:23

Fermato Doveri per gli sbagli commessi in Juventus-Torino, bloccato per due turni. Ha sbagliato nonostante il Var

05 gennaio 2018 14:10

C'è qualcosa che non VAR. Come mai Pairetto non ha utilizzato la tecnologia?

25 settembre 2017 12:29

Berlusconi: "Per fermare la Juve bisogna cambiare arbitri e giudici"

20 dicembre 2016 20:00

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